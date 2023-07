Sopa de egusi con fufú, qué es y cómo se prepara la comida favorita de Rosalía

Total: 35 min

Comensales: 4

Al ser preguntada en Instagram por su comida favorita, la intérprete de Motomami ha contestado con rotundidad que, de largo, su plato favorito es la sopa egusi acompañada de fufú y adjuntaba la imagen de un guiso -la sopa egusi- acompañado de una especie de pan blanco que es el fufú. Se trata de un menú típico de la cocina de África central y occidental muy consumido en países como Nigeria o Ghana.

El fufú es una masa de plátano macho -los plátanos grandes y tirando a verdes que se utilizan para freír en la cocina latinoamericana- y yuca que se sirve como acompañamiento de otros platos a modo de pan y es muy sencilla de preparar, incluso aquí en España es fácil de conseguir los ingredientes necesarios.

La sopa egusi es una sopa de vegetales, que puede llevar también carne o pescado y que recibe su nombre de un ingrediente muy popular en Nigeria, egusi son las semillas de una calabaza autóctona cuya pulpa no se consume por ser muy amarga. Es la sopa más popular de la cocina de este país africano y el plato más habitual en sus mesas. Puede prepararse de muchas formas, hay versiones más ligeras y frescas y versiones más cremosas y contundentes. Las semillas de egusi molidas aportan sabor a frutos secos y sirven para dar textura al guiso.

Para preparar el plato en España, a no ser que tengamos cerca una tienda de productos internacionales bien surtida, es posible que no encontremos algún ingrediente, como las propias semillas de egusi y el aceite de palma que, pese a toda la literatura que hay sobre la poco recomendable que es por motivos de salud, es el aceite más utilizado en la cocina africana. Para sustituir ambos, la chef británica de ascendencia nigeriana, Lopè Ariyo, en su libro Hibiscus (Harper Collins, 2017), recomienda sustituir el egusi por harina de almendra y el aceite de palma por aceite de coco, aunque advierte de que el sabor no será exactamente el mismo.

Otros ingredientes difíciles de encontrar que lleva la receta son los aminos de coco, que Ariyo sugiere sustituir por pasta de gambas fermentadas -típica de la cocina del sudeste asiático-, pero de no encontrar ninguna de las dos cosas, yo utilizaría salsa de soja, que es lo más fácil de conseguir, todos ellos son fermentados muy ricos en umami cuya función es potenciar muchísimo el sabor. También los pimientos de Bonney, que son unos chiles secos y podrían sustituirse por guindillas o algún otro chile en copos.

Cómo hacer sopa egusi con fufú

Así contestaba Rosalía en Instagram al preguntarle por su comida favorita

Ingredientes Para hacer el fufú Plátano de freír en rodajas

Yuca dulce o boniato blanco, misma cantidad que de plátano

Sal Para la sopa egusi Semillas de egusi o almendras molidas, 200 g

Caldo de pollo, 600 ml

Aceite de palma, 2 cucharadas (o de coco)

Cebolla morada, 1 ud

Puré de tomate, 1 cucharada

Chile en copos, 1 cucharada

Cebolla en polvo, 1 cucharadita

Sal de apio, 1 cucharadita

Jengibre molido, 1/2 cucharadita

Clavos de olor molidos, 1/4 cucharadita

Harina de algarroba, 1 cucharada

Aminos de coco, 2 cucharadas (o salsa de soja)

Espinacas baby, 100 g

Sal

Para hacer la sopa egusi con una receta extraída del libro mencionado unos párrafos más arriba:

Paso 1

Se muelen las semillas de egusi hasta reducirlas a harina y se tuestan a fuego medio en una sartén hasta que estén ligeramente doradas.

Paso 2

Pasar esta harina tostada a un bol, añadir la pastilla de caldo de pollo desmenuzada y 600 ml de agua. Mezclar todo hasta que se forme una pasta. Tapar y reservar.

Nota: en la receta del libro se sugiere utilizar una pastilla de caldo de pollo, por supuesto, no pasaría nada por utilizar un caldo de pollo casero hecho por nosotros mismos.

Paso 3

Derretir el aceite de palma en una cazuela a fuego medio-bajo. Añadir la cebolla picada y el puré de tomate. sofreír durante unos 5 o 6 minutos hasta que la cebolla esté tierna.

Paso 4

Añadir la mezcla del caldo con la harina tostada y remover hasta que esté todo bien mezclado. Tiene que quedar una mezcla lechosa de color amarillo.

Paso 5

Añadir los chiles, la cebolla en polvo, la sal de apio, el jengibre, los clavos de olor, la harina de algarroba y los aminos de coco (o la pasta de gambas fermentadas o la salsa de soja). Rectificar de sal si es necesario y cocinar durante unos 10 minutos hasta que resulten visibles los grumos que forman las semillas de calabaza.

Paso 6

Finalmente, se añaden las espinacas lavadas y troceadas y se dejan cocer durante unos 5 minutos. Se aparta la sopa del fuego y se deja reposar durante otros 5 minutos antes de servirla.

Paso 7

Para preparar el fufú, se pelan los plátanos y la yuca. Los primeros se cortan en rodajas y la segunda en dados pequeños.

Paso 8

Se ponen juntos a cocer en una olla con agua con sal durante unos 15 minutos o el tiempo necesario hasta que estén tiernos. Dependerá del tamaño que tengan los trozos.

Paso 9

Cuando estén tiernos se escurren reservando el agua y se trituran para obtener una pasta densa, si es necesario, porque puede ser difícil del manejar, se puede añadir un poco del agua de cocción que tenemos reservada.

Paso 10

Poner la pasta triturada de nuevo en la olla y cocinarla durante unos 10 minutos a fuego bajo sin dejar de remover. Durante este tiempo se irá volviendo más suave.

Paso 11

Dejar reposar durante 30 minutos para que se enfríe y se compacte. Mojarse las manos y, con ellas húmedas, formar bolas del tamaño de un bollito de pan. Se pueden dejar así, o se pueden espolvorear con una mezcla de cúrcuma y pimentón.

