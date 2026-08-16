Alberto, cocinero: "La mejor ensaladilla saludable no lleva atún ni mayonesa, sino 1 huevo duro, mostaza y queso crema"

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Qué buena la ensaladilla, qué fresquita, qué bien sienta una tapita en verano, pero cuando las calorías son un problema, la mayonesa la convierte en plato para días de fiesta.

Hasta que te encuentras con una receta como esta que propone Alberto Ugarte, en la que la mayonesa deja de ser un problema y sin renunciar a la cremosidad que caracteriza a una buena ensaladilla.

Alberto en su perfil de Instagram, @ugar90, comparte recetas caseras orientadas a la pérdida de grasa, pero con ingredientes que se encuentran fácilmente en el supermercado, como esta ensaladilla proteica que se prepara en un tris.

Una "mayonesa" más ligera

La mayonesa es, técnicamente, una emulsión, gotitas de aceite dispersas en la yema de huevo, que actúa de intermediaria gracias a la lecitina.

Funciona de maravilla, pero el aceite supone la práctica totalidad de su peso, y ese suele ser el problema, que la ensaladilla lleva mucha mayonesa.

La salsa de Alberto lleva los mismos ingredientes, pero cambia un poco las reglas para poder cambiar las proporciones. El huevo se usa cocido y el aceite en muy poca cantidad, así la mayonesa resulta muchísimo más ligera.

Podría hacerse sin nada de aceite, pero esa cucharada es la que le da el sabor para que parezca una mayonesa de verdad.

Ingredientes Patata cocida, 2 ud, unos 300 g

Pollo asado, 150 g

Cebolla, 1/4 de ud

Huevo cocido, 1 ud

Queso crema light, 1 cucharada

Mostaza, 1 cucharada

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Sal, al gusto Paso 1 Cocemos las patatas enteras y con piel en agua con sal hasta que al pincharlas con un cuchillo no ofrezcan resistencia, unos 25 minutos según el tamaño. Las dejamos templar y las pelamos. Paso 2 En la misma cazuela, o en otro cazo, cocemos el huevo durante 10 minutos desde que rompe a hervir y lo enfriamos bajo el grifo para que sea más fácil de pelar. Paso 3 Cortamos la patata en dados del tamaño de un bocado, desmenuzamos el pollo asado con las manos y picamos el cuarto de cebolla lo más fino que podamos. Lo juntamos todo en un bol y reservamos. Paso 4 Para la salsa, ponemos en el vaso de la batidora el huevo cocido pelado, la cucharada de queso crema light, la de mostaza, la sal y el aceite. Paso 5 Batimos hasta obtener una crema lisa y sin grumos, del color pálido de una mayonesa suave. Paso 6 Volcamos la salsa sobre el bol y removemos con una espátula hasta que todos los ingredientes queden cubiertos. Paso 7 Dejamos reposar en la nevera al menos media hora antes de servir.

¿Cómo adaptarla a lo que tienes en casa?

Una ensaladilla con pollo asado queda deliciosa, pero solo es viable si has asado antes un pollo entero y te ha sobrado. Yo, al menos, creo que no compensa asar un pollo solo para esto.

Si no tienes sobras de pollo, unas lonchas de pavo picadas, unos tacos de jamón cocido de calidad o atún al natural en lugar del que viene en aceite, para quien no quiera renunciar del todo a la tradición, son alternativas más que dignas.

Y quien prefiera una versión sin carne puede sustituir el pollo por garbanzos cocidos bien escurridos y un segundo huevo duro picado por encima.

La cebolla cruda, por cierto, admite negociación. Un remojo de diez minutos en agua fría le quita el punto agresivo sin que pierda el toque crujiente que resulta tan interesante.

Otras ensaladas frías para no repetir siempre la misma

Una ensalada campera Mer Bonilla

La ensalada campera andaluza hecha con patata cocida, tomate, pimiento verde y cebolleta, aliñados solo con aceite y vinagre, es la prima ligera de la ensaladilla porque, directamente, no lleva mayonesa.

Las papas aliñás gaditanas son aún más fáciles, pues solo son patatas cocidas aliñadas con perejil, cebolleta y un buen aceite. Se suelen coronar con melva o caballa, aunque están espléndidas tal cual.

El salpicón de marisco cambia el almidón por gambas, langostinos y pulpo, todo picado a cuchillo con pimiento y cebolla. Es el aperitivo para triunfar en cualquier celebración sin tener que cocinar mucho, pero también es pura proteína con pocas grasas y casi cero carbohidratos.