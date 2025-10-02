Dani García (49), chef Michelin, y su receta más fácil con un bote de garbanzos: en 20 minutos e ideal para cenas de otoño

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 2

No es raro que el chef Dani García nos sorprenda con recetas sencillísimas de hacer que son perfectas para el día a día.

Platos rápidos y resultones, con pocos ingredientes que están al alcance de todos, como estos garbanzos con alcachofas y morcilla que nos enseñó a hacer en su canal de YouTube, Como Dani.

Una receta que podría describirse, de manera muy resumida, como un salteado de garbanzos cocidos -que bien pueden ser de bote- con alcachofas también cocidas -perfecto si son de una buena conserva- y una morcilla que dará sabor y algo de grasa para ligar el conjunto.

Receta ultrafácil con el toque del chef

Garbanzos con alcachofas

Dani García compara esta receta con un wok a la española, por la similitud con los platos asiáticos en los que unos cuantos ingredientes - en ocasiones ya cocinados previamente- se saltean a fuego vivo con algunos condimentos para preparar un plato muy rápido.

Y esta receta que, en ocasiones, se sirve en los restaurantes Tragabuches de Madrid y Marbella, destaca precisamente por eso, por la rapidez de su ejecución y el poco jaleo que se monta en la cocina. Se puede cocinar usando solo una sartén.

Por supuesto, pese a ser una receta ultrasencilla, el chef aporta sus trucos maestros que marcan la diferencia. En primer lugar, sugiere utilizar una morcilla de Ronda, con algo más de grasa que las morcillas de arroz.

Él la utiliza para no tener que añadir aceite o mantequilla, sino que cocina el resto de los ingredientes sobre la propia grasa de la morcilla, consiguiendo así un sabor mucho más intenso.

Luego viene el toque más sorprendente, que es una pizca de canela, muy poca cantidad, pero suficiente para perfumar el plato de manera muy sutil. Ahora bien, Dani García insiste en que no hay que pasarse: "que no quiero que sepa a arroz con leche, ¿eh? O sea, lo justo, lo justo".

Y, para terminar, unos cuantos piñones para dar un toque crujiente; algo de perejil picado, que dará un toque fresco y un hilillo de aceite de oliva virgen extra que realzará todos los sabores.

Rápida y saciante

Con estos sencillos pasos, no solo podemos hacer en casa una receta de diez que se sirve en los restaurantes de uno de los mejores cocineros que tenemos en España, sino que también, por muy poco dinero, podemos disfrutar de un plato saciante y nutritivo.

Esto se debe a que la base principal de la receta son los garbanzos cocidos, una legumbre que, según datos de la Fundación Española de la Nutrición, tiene un elevado contenido en proteínas vegetales (alrededor del 19 %) y fibra dietética (unos 15 g/100 g en seco).

Se trata pues de un alimento muy saciante que ayuda a regular los niveles de glucosa y a mejorar la función del aparato digestivo.

Ingredientes Garbanzos cocidos escurridos, 400 g

Alcachofas cocidas, 1 bote

Morcilla, preferiblemente que no sea de arroz, 200 g

Canela en polvo, 1 pizca

Piñones, 30 g

Perejil fresco picado, 10 g

Aceite de oliva virgen extra, 10 ml

Sal, al gusto

Pimienta negra, cantidad necesaria Paso 1 Ponemos una sartén amplia al fuego, añadimos la morcilla troceada y la dejamos unos minutos a fuego medio-bajo para que suelte su propia grasa. Paso 2 Escurrimos bien las alcachofas y, si son grandes, las partimos en mitades o cuartos. Las añadimos a la sartén junto con la morcilla. Paso 3 Escurrimos y enjuagamos los garbanzos. Los añadimos a la sartén junto con las alcachofas y los salteamos en la grasa de la morcilla durante unos minutos. Salpimentamos al gusto. Paso 4 Incorporamos una pizca de canela en polvo, añadimos los piñones y dejamos que se doren ligeramente. Retiramos del fuego, espolvoreamos con perejil fresco y terminamos con un chorrito de aceite de oliva virgen extra antes de servir.

Más recetas exprés con garbanzos

Los garbanzos cocidos, ya sean de bote o cocidos por nosotros mismos, son un recurso maravilloso para preparar platos nutritivos con muy poco esfuerzo. Además, son tan versátiles que lo mismo nos sirven para preparar ensaladas frescas como reconfortantes platos calientes.