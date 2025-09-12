Dani García (49), chef Michelin, y su receta de cena perfecta para el otoño: ligera, proteica, lista en 3 minutos y sin ensuciar

0 votos

El verano de 2025 tiene los días contados, no falta nada para que el otoño se instale en nuestras vidas. A partir de ahora, lo que nos espera son veladas más frescas y menos horas de luz.

Llegar a casa del trabajo cuando ya casi se ha hecho de noche no hace sino acrecentar la sensación de urgencia por preparar algo de cenar, que sea rápido, que esté rico, que no exija montar un lío en la cocina para no tener que recoger mucho después.

Si, además, se trata de un plato reconfortante, de esos que alimentan cuerpo y alma, nos servirá para irnos a dormir un poco más felices.

Y, para conseguirlo, el chef Dani García tiene la receta perfecta: con pocos ingredientes, lista en menos de 5 minutos y sin ensuciar nada más que el plato en el que te la vas a comer y la tabla para cortar los ingredientes.

Una sopa ligera y sabrosa

Sopa de miso de Dani García

En el último vídeo subido a su canal de YouTube, el chef malagueño ha compartido con sus seguidores una receta de sopa de mejillones. Una elaboración tan fácil de hacer que, si la haces una vez, te la aprendes de memoria.

Solo hay que poner todos los ingredientes en un bol y calentarlo dos minutos y medio en el microondas. Esto, dicho así, parece un invento loco y arriesgado; pero nada más lejos de la realidad. Lo que Dani García prepara es una versión exprés de una sopa de miso, un plato japonés muy popular.

Para su elaboración, el chef marbellí utiliza mejillones con su concha, que se cuecen directamente en el caldo y permiten que la receta resulte muy económica; pero también podrían utilizarse otros moluscos como almejas o chirlas que, si están congeladas, solo habría que aumentar mínimamente el tiempo de cocción.

El otro ingrediente clave para preparar la receta es el miso, o la pasta de miso. Se trata de un ingrediente típico de la cocina japonesa que hasta hace unos años era casi un desconocido en España, pero ahora se puede comprar hasta en Mercadona.

Y el resultado es un plato muy rico en proteínas de alto valor biológico, gracias a los mejillones y al tofu, y con muy pocas calorías, pues no se necesitan grasas para su preparación. Es perfecto como entrante o para cuando nos apetece una cena rápida y ligera.

Ingredientes Mejillones frescos, 300 g (con cáscara)

Agua mineral, 400 ml

Miso blanco, 1 cucharada

Salsa de soja, 1 cucharada

Jengibre fresco, 1 rodaja fina (se puede cambiar por un toque de ralladura de limón al terminar el plato)

Cebolleta, 1 ud

Miel, 1 cucharadita

Tofu firme, 60 g

Semillas de sésamo tostado o unas gotas de aceite de sésamo, opcional Paso 1 Empezamos limpiando bien los mejillones bajo el grifo, retirando los restos de cuerda y raspando las conchas con un estropajo metálico o un cuchillo si es necesario. Si alguno está abierto o tiene la concha rota, lo descartamos. Paso 2 Cortamos el tofu en dados pequeños de aproximadamente 1,5 cm de lado. Picamos la cebolleta en rodajas finas, incluyendo la parte verde. Esta última podemos reservarla para el toque final o añadirla a la sopa al principio como hace el chef. Paso 3 En un bol grande y apto para microondas, introducimos los mejillones limpios, el jengibre, el tofu, la parte blanca cebolleta, el miso, la salsa de soja, la miel y el agua. Removemos con suavidad para disolver parcialmente el miso. Paso 4 Cubrimos el bol con papel film resistente al calor y, opcionalmente, le haremos uno o dos pequeños orificios con un palillo para que pueda escapar algo de vapor. Aunque Dani García no lo hace, así que, a elección de cada uno. Paso 5 Llevamos el bol al microondas y cocinamos a 900 W durante 2 minutos y medio. Dejamos reposar un minuto antes de retirar el film con mucho cuidado para no quemarnos con el vapor. Paso 6 Servimos la sopa caliente. Podemos añadir por encima unas gotas de aceite de sésamo o espolvorear sésamo tostado o la parte verde de la cebolleta para darle un toque fresco.

Una bomba de sabor

El miso es una pasta elaborada a partir de soja, sal y un hongo llamado koji (Aspergillus oryzae), al que a veces se le añade arroz o cebada para obtener distintos matices. En general, su sabor es intenso, salado y muy umami.

Tiene una textura densa y untuosa, similar a un paté, y se utiliza, principalmente, para preparar sopas ligeras y reconfortantes como la que propone Dani García; pero también puede emplearse como condimento para preparar salsas y todo tipo de aderezos.

Es perfecto si se usa en marinados para carnes, pescados o verduras, pues ayuda a realzar el sabor. Podemos incorporarlo a vinagretas, mayonesas, cremas, incluso, hasta postres como caramelos o helados, a los que aporta un contraste salado adictivo.

Existen varios tipos de miso según el grado de fermentación y los ingredientes usados. El más suave y dulzón es el miso blanco (shiro miso) y es también el más popular; mientras que el miso rojo (aka miso) es más fuerte y salado.

Además de dar sabor, el miso aporta proteínas, vitaminas del grupo B y microorganismos beneficiosos para la flora intestinal, siempre que no se someta a cocciones prolongadas ni se trate de una versión pasteurizada.