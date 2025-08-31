Jesús Sánchez (61), chef Michelin, arrasa con un bote de pimientos: una receta lista en 20 minutos perfecta para cenar
Un bote de pimientos del piquillo puede ser un tesoro y más aún si es para preparar una receta sencillísima que llega de la mano de un chef con tres estrellas Michelin.
- Total: 20 min
- Comensales: 3-4
Hay recetas que pueden cambiar la forma de relacionarnos con la cocina. Muchas personas no se animan a cocinar por miedo a que sea muy difícil o a que lo que cocinan no vaya a salir bien.
Pero cuando la receta nace de las manos de un chef como Jesús Sánchez, se puede preparar en pocos minutos y con muy pocos ingredientes, sobran razones para remangarse y meterse en faena porque el éxito está asegurado.
Con un bote de pimientos del piquillo asados, este chef, nacido en Navarra, pero cántabro de adopción, prepara una de esas recetas de rebañar el plato, unos pimientos rellenos de bacalao con un toque personal que simplifica mucho las tareas.
Unos pimientos de estrella Michelin
Los botes y las latas de pimientos del piquillo son un imprescindible que no puede faltar en ninguna despensa. Son asequibles, versátiles y saludables.
Como ya vienen asados, se pueden consumir directamente de la lata como parte de ensaladas o vinagretas, pero también en caliente, como parte de guisos, sofritos o, incluso, para preparar los clásicos pimientos rellenos. En definitiva, están siempre dispuestos a sacarnos de cualquier apuro.
Pero también pueden ser protagonistas absolutos de recetas tan apetecibles como estos pimientos rellenos que propone el chef de El Cenador de Amós.
Es muy habitual que este tipo de elaboraciones se hagan con un relleno a base de bechamel, pero Sánchez, en su lugar, utiliza patata cocida, cuya preparación requiere mucho menos esfuerzo e, incluso, pueden aprovecharse las que hayan sobrado de otra preparación.
El chef emplea, además, bacalao desalado, que es un clásico; pero también quedarían muy bien si se hacen con merluza, incluso, si son unos filetes de merluza congelados.
Por lo demás, estamos ante una receta tan sencilla que casi no hace falta saberse trucos para que salga bien, aunque el chef sí recomienda pasar los pimientos por la sartén antes de rellenarlos para que se caramelicen y cojan más sabor.
Bajos en calorías
Los pimientos del piquillo son un alimento muy bajo en calorías, aportan apenas 30 kcal por cada 100 g. Se consideran un alimento libre de grasas y contienen 2 gramos de fibra por cada 100 gramos de porción comestible.
En cuanto a micronutrientes, destaca su contenido en vitamina C, superior al de las naranjas, y los betacarotenos (vitamina A), esenciales para la salud de la vista. El mineral que se encuentra en mayor proporción es el potasio, fundamental para el funcionamiento del corazón.
Ingredientes
- Pimientos del piquillo, 12 ud
- Bacalao desalado, 300 g
- Patata, 300 g
- Ajo, 2 dientes
- Hoja de laurel, 1 ud
- Leche, 100 ml
- Aceite de oliva virgen extra, 40 ml
- Pisto de verduras, 150 g
- Sal, cantidad necesaria
- Perejil fresco, para decorar
Paso 1
Colocamos los pimientos del piquillo en una sartén amplia con media cucharada de aceite de oliva virgen extra. Los dejamos cocinar muy despacio, a fuego muy bajo, hasta que estén casi confitados. En ese punto, los retiramos y reservamos.
Paso 2
Ponemos las patatas enteras y sin piel en una cazuela con agua, sal y una hoja de laurel. Las cocemos hasta que estén tiernas y reservamos.
Paso 3
Cortamos el bacalao desalado en dados medianos. En otra sartén ponemos un el resto del aceite y añadimos los dientes de ajo laminados. Cuando empiecen a dorarse, incorporamos el bacalao y lo dejamos a fuego lento. Añadimos la leche y dejamos que se vaya deshaciendo lentamente.
Paso 4
Cuando el bacalao esté bien ligado, añadimos la patata cocida y la chafamos con un tenedor para mezclarla con el bacalao y el ajo hasta tener una mezcla homogénea.
Paso 5
Con ayuda de una cucharita rellenamos cada pimiento con la mezcla de bacalao y patata y los colocamos en una fuente sobre una base de pisto de verduras.
Paso 6
Terminamos con un poco de perejil fresco picado por encima y servimos inmediatamente. Jesús Sánchez los sirve acompañados de un pisto de verduras.
Recetas exprés con pimientos de bote
Como muestra de lo agradecidos que son los pimientos rellenos, que nos permiten preparar una cena en menos de lo que se tarda en poner la mesa, sirvan de ejemplo las siguientes ideas:
-
Tostas de pimientos del piquillo con anchoas. Tostamos unas rebanadas de pan de buena calidad, las frotamos con un poco de ajo y ponemos encima tiras de pimientos del piquillo previamente salteados con un chorrito de aceite de oliva y unas gotas de vinagre. Se coronan con una anchoa en salazón y un toque de perejil fresco.
-
Revuelto de pimientos del piquillo con huevo. En una sartén con un poco de aceite salteamos los pimientos del piquillo cortados en tiras finas. Añadimos unos huevos batidos y los cuajamos sin dejar de remover para que no queden secos. Un revuelto sencillo y lleno de sabor, perfecto para acompañar con pan.
-
Pimientos del piquillo al ajillo. Salteamos unos dientes de ajo laminados en aceite de oliva hasta dorar, añadimos los pimientos enteros o en tiras y dejamos que se impregnen del aroma. Un golpe de sal y, si se desea, unas gotas de vinagre, y tenemos un acompañamiento delicioso en apenas diez minutos.
-
Ensalada templada de pimientos del piquillo y ventresca. Disponemos los pimientos en tiras sobre un plato, los regamos con un poco de su propio jugo y aceite de oliva, y añadimos ventresca de bonito en conserva. Un poco de cebolla morada cortada muy fina le aporta frescor. Es una ensalada rápida y muy vistosa para la cena.
-
Pimientos del piquillo caramelizados. En una sartén ponemos los pimientos con un chorrito de aceite y añadimos una cucharadita de azúcar y otra de vinagre balsámico. Cocinamos a fuego suave hasta que reduzca y quede un glaseado brillante. Son un acompañamiento perfecto para carnes y quesos.