Jesús Sánchez (61), chef Michelin, arrasa con un bote de pimientos: una receta lista en 20 minutos perfecta para cenar

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 3-4

Hay recetas que pueden cambiar la forma de relacionarnos con la cocina. Muchas personas no se animan a cocinar por miedo a que sea muy difícil o a que lo que cocinan no vaya a salir bien.

Pero cuando la receta nace de las manos de un chef como Jesús Sánchez, se puede preparar en pocos minutos y con muy pocos ingredientes, sobran razones para remangarse y meterse en faena porque el éxito está asegurado.

Con un bote de pimientos del piquillo asados, este chef, nacido en Navarra, pero cántabro de adopción, prepara una de esas recetas de rebañar el plato, unos pimientos rellenos de bacalao con un toque personal que simplifica mucho las tareas.

Unos pimientos de estrella Michelin

Los botes y las latas de pimientos del piquillo son un imprescindible que no puede faltar en ninguna despensa. Son asequibles, versátiles y saludables.

Como ya vienen asados, se pueden consumir directamente de la lata como parte de ensaladas o vinagretas, pero también en caliente, como parte de guisos, sofritos o, incluso, para preparar los clásicos pimientos rellenos. En definitiva, están siempre dispuestos a sacarnos de cualquier apuro.

Pero también pueden ser protagonistas absolutos de recetas tan apetecibles como estos pimientos rellenos que propone el chef de El Cenador de Amós.

Es muy habitual que este tipo de elaboraciones se hagan con un relleno a base de bechamel, pero Sánchez, en su lugar, utiliza patata cocida, cuya preparación requiere mucho menos esfuerzo e, incluso, pueden aprovecharse las que hayan sobrado de otra preparación.

El chef emplea, además, bacalao desalado, que es un clásico; pero también quedarían muy bien si se hacen con merluza, incluso, si son unos filetes de merluza congelados.

Por lo demás, estamos ante una receta tan sencilla que casi no hace falta saberse trucos para que salga bien, aunque el chef sí recomienda pasar los pimientos por la sartén antes de rellenarlos para que se caramelicen y cojan más sabor.

Bajos en calorías

Los pimientos del piquillo son un alimento muy bajo en calorías, aportan apenas 30 kcal por cada 100 g. Se consideran un alimento libre de grasas y contienen 2 gramos de fibra por cada 100 gramos de porción comestible.

En cuanto a micronutrientes, destaca su contenido en vitamina C, superior al de las naranjas, y los betacarotenos (vitamina A), esenciales para la salud de la vista. El mineral que se encuentra en mayor proporción es el potasio, fundamental para el funcionamiento del corazón.

Ingredientes Pimientos del piquillo, 12 ud

Bacalao desalado, 300 g

Patata, 300 g

Ajo, 2 dientes

Hoja de laurel, 1 ud

Leche, 100 ml

Aceite de oliva virgen extra, 40 ml

Pisto de verduras, 150 g

Sal, cantidad necesaria

Perejil fresco, para decorar Paso 1 Colocamos los pimientos del piquillo en una sartén amplia con media cucharada de aceite de oliva virgen extra. Los dejamos cocinar muy despacio, a fuego muy bajo, hasta que estén casi confitados. En ese punto, los retiramos y reservamos. Paso 2 Ponemos las patatas enteras y sin piel en una cazuela con agua, sal y una hoja de laurel. Las cocemos hasta que estén tiernas y reservamos. Paso 3 Cortamos el bacalao desalado en dados medianos. En otra sartén ponemos un el resto del aceite y añadimos los dientes de ajo laminados. Cuando empiecen a dorarse, incorporamos el bacalao y lo dejamos a fuego lento. Añadimos la leche y dejamos que se vaya deshaciendo lentamente. Paso 4 Cuando el bacalao esté bien ligado, añadimos la patata cocida y la chafamos con un tenedor para mezclarla con el bacalao y el ajo hasta tener una mezcla homogénea. Paso 5 Con ayuda de una cucharita rellenamos cada pimiento con la mezcla de bacalao y patata y los colocamos en una fuente sobre una base de pisto de verduras. Paso 6 Terminamos con un poco de perejil fresco picado por encima y servimos inmediatamente. Jesús Sánchez los sirve acompañados de un pisto de verduras.

Recetas exprés con pimientos de bote

