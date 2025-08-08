Ferran Adrià (63), el chef Michelin que reinventó la forma de comer coliflor: con este truco les gusta a todos

0 votos

Total: 25 min

Comensales: 4

Hay alimentos que, irremediablemente, se aman o se odian. En cambio, hay otros que solamente los odiamos porque nadie nos ha enseñado a cocinarlos de la manera adecuada. La coliflor pertenece a este último grupo.

Muchas de nuestras madres la cocinaban demasiado, la dejaban sin textura y con un olor raruno que nos tiraba para atrás nada más superar el umbral de la cocina. Pero a la coliflor le pasa como a la tónica en aquel anuncio de los 80, "si no te gusta, es que la has probado poco".

Y uno de los mejores trucos para que la coliflor se la coman felices hasta los más pequeños de la casa se lo debemos a Ferran Adrià, el chef español que consiguió cambiar el paradigma de la gastronomía mundial desde un pequeño pueblo de Barcelona.

La solución a la coliflor aburrida

Contaba hace años Ferran Adrià en un evento gastronómico que un día estaba que limpiando una coliflor, al rascar la superficie con un cuchillo, los granos que se desprendieron le recordaron al cuscús.

Y, así, por mero azar dio con el mejor truco para comer de forma diferente esta hortaliza. No es necesario rallar la coliflor con un cuchillo, se puede hacer con un rallador grueso, con un procesador de alimentos o con un robot de cocina, teniendo cuidado de no triturarla.

Incluso, si no queremos complicarnos la vida en absoluto, puede comprarse la coliflor ya rallada en Mercadona, donde se vende con el nombre de "arroz de coliflor".

Al rallar la coliflor, podemos cocinarla en apenas un par de minutos, preservando aún más sus nutrientes, evitando olores desagradables y combinándola con los mismos ingredientes que podríamos utilizar para cocinar cuscús o arroz.

Las razones por las que merece la pena comer coliflor

Desde el punto de vista nutricional, la coliflor es un alimento muy a tener en cuenta. Es baja en calorías, rica en fibra y contiene una buena cantidad de vitaminas y minerales.

Destaca por su aporte de vitamina C, vitamina K y folatos, además de contener compuestos antioxidantes como los glucosinolatos y los isotiocianatos, que han sido objeto de estudio por su posible efecto protector frente a ciertos tipos de cáncer.

Gracias a su bajo contenido en hidratos de carbono, la coliflor es una hortaliza muy recomendada para dietas bajas en carbohidratos o cetogénicas. Además, su alto contenido en agua y fibra proporciona una gran sensación de saciedad, por lo que es perfecta también para dietas hipocalóricas o de control de peso.

Ingredientes para hacer cuscús de coliflor Coliflor, 600 g

Cebolla morada, 1 ud

Zanahoria, 1 ud

Puerro, 1 trozo de unos 10 cm

Pimiento rojo o amarillo, 1 ud

Garbanzos cocidos, 150 g

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Comino molido, 1 cucharadita

Cúrcuma en polvo, 1/2 cucharadita

Pimentón dulce, 1/2 cucharadita

Pimienta negra molida, al gusto

Sal, al gusto

Cilantro o perejil fresco picado, para decorar

Zumo de limón, unas gotas (opcional) Paso 1 Lavamos bien todas las verduras. Pelamos la cebolla, la zanahoria y el puerro. A continuación, los cortamos en trocitos muy pequeños, procurando que todos tengan un tamaño uniforme para que se cocinen de manera homogénea. Paso 2 Rallamos la coliflor utilizando un rallador de tamaño medio hasta obtener una textura granulada similar al cuscús, con trozos del tamaño aproximado de un grano de arroz crudo. Paso 3 Calentamos el aceite de oliva virgen extra en una sartén grande a fuego medio. Cuando esté caliente, incorporamos la cebolla, el puerro, la zanahoria y el pimiento picados. Añadimos sal al gusto y salteamos durante unos 3 minutos, para que se doren ligeramente, pero sin llegar a ablandarse. Paso 4 Incorporamos los garbanzos cocidos y las especias. Removemos bien para que se integren con las verduras y dejamos cocinar durante 1 o 2 minutos más. Paso 5 Agregamos la coliflor rallada, mezclamos todo bien y cocinamos durante unos 3 minutos, removiendo constantemente para evitar que se pegue. Ajustamos la sal si es necesario. Buscamos que la coliflor quede cocida pero firme, con una textura similar al arroz. Paso 6 Retiramos del fuego y servimos de inmediato. Podemos decorar con cilantro o perejil fresco picado y dar un toque final con unas gotas de zumo de limón para darle un punto de frescor al plato. También puede servirse frío como ensalada.

Para acompañar el cuscús de coliflor

La receta que hemos propuesto es rica en fibra, vitaminas y minerales, e incorpora una pequeña cantidad de proteína, que son los garbanzos cocidos.

Para convertir la receta en un menú más completo, podrían añadirse más garbanzos o lentejas cocidas, que también serían una buena elección, especialmente las variedades pequeñas como la lenteja beluga o la pardina, que mantienen mejor su forma y textura.

Si preferimos una opción con proteína vegetal más elaborada, podemos incorporar tofu marinado cortado en dados y dorado previamente en sartén con un poco de salsa de soja. Otra opción interesante es añadir frutos secos como almendras tostadas o anacardos, que aportan un extra de textura crujiente y grasas saludables.

Si queremos acompañar el cuscús de coliflor con proteína animal, combinará muy bien con tiras de pollo a la plancha, huevos cocidos en cuartos o incluso pescado a la plancha, como salmón o caballa. Como alternativa rápida, serían ideales unas sardinas de lata.