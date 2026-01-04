Clara Villalón (35), cocinera: "El roscón de Reyes más tierno se hace con 490 g de harina, 2 huevos y 90 g de leche"
La famosa cocinera e influencer propone una receta de roscón de Reyes relleno que se puede hacer en casa con muy buenos resultados.
- Total: 40 min
- Comensales: 8
El Roscón de Reyes, con permiso del advenedizo panettone, es el dulce favorito de casi todos en la noche más esperada del año. Muchas panaderías "hacen el agosto" en estas fechas vendiendo este bollo de pan dulce con forma de rosca.
También son muchos cocineros profesionales los que, en estas fechas, realizan colaboraciones para vender sus propias versiones de roscón, como los archifamosos roscones rellenos de Dabiz Muñoz que se venden en El Corte Inglés o, producciones más limitadas, como la del roscón de Clara Villalón que este año puede adquirirse en las tiendas Supernormal.
Pero, como la propia Clara Villalón reconoce, se trata de una receta que, en realidad, se puede hacer en casa si se siguen algunos trucos.
La clave para un buen roscón de Reyes relleno
Hay muchas recetas de Roscón de Reyes, pero, según Clara Villalón, "esta es jugosa, es tierna, no es muy complicada y asegura el éxito a todo aquel que lo intente".
Además, este roscón es perfecto para los más golosos, pues va relleno con trufa montada, una mezcla de chocolate y nata que se monta, ideal para amantes del chocolate. También se podría rellenar de nata montada, de crema pastelera o cubrir por encima con una capa de chocolate derretido.
Eso sí, la cocinera advierte que siempre es crucial rellenar el roscón una vez que se haya enfriado completamente. Hasta este momento no se deberá meter el cuchillo (aconsejable de sierra) para cortarlo por la mitad.
El roscón de Reyes es perfecto para hacerlo la noche anterior y tenerlo listo para disfrutarlo a la hora de la comida o de un desayuno tardío, en función de la hora a la que nos despertemos a darle forma y hornearlo.
Explica también Clara Villalón que todo es más fácil si se tiene amasadora, pero si no se tiene, solo hará falta un poco más de dedicación y esfuerzo físico para conseguir el objetivo.
Ingredientes
Para el prefermento
- Harina de fuerza, 100 g
- Agua, 100 g
- Levadura seca de panadería, 7 g
Masa final del roscón
- Todo el prefermento
- Harina de fuerza, 390 g
- Huevos camperos, 2 ud
- Leche entera, 90 g
- Miel, 60 g
- Azúcar, 50 g
- Sal, 4 g
- Agua de azahar, 35 g
- Ralladura de naranja, 1 cucharada
- Ralladura de limón, 1/2 cucharada
- Almendra granillo para decorar, al gusto
- Mantequilla, 100 g
- Huevo para hornear, 1 ud
- Leche para hornear, 1 cucharada
Para la trufa
- Nata para montar, 400 ml
- Chocolate negro 70 g, 200 g
Paso 1
Preparamos el prefermento del roscón mezclando la harina con el agua y la levadura. Tapamos con un film y dejamos fermentar a temperatura ambiente durante media hora, o hasta que haya doblado el volumen.
Paso 2
Mientras tanto, aprovechamos para hacer la mezcla de la trufa. Para ello, llevamos la nata a hervir a fuego suave. Cuando rompa a hervir, apagamos el fuego y la vertemos sobre el chocolate troceado.
Paso 3
Dejamos reposar, tapado, 5 minutos. Tras este tiempo, removemos bien hasta que todo esté completamente filmado. Tapamos y llevamos a la nevera durante, al menos, 6 horas. La mezcla tiene que estar bien fría antes de montar la trufa.
Paso 4
Mezclamos todos los ingredientes del roscón menos la mantequilla en el bol y añadimos también el prefermento, que ya habrá doblado el volumen. Amasamos hasta que la masa esté lisa y sedosa, cuando se vea que no tiene grumos.
Paso 5
Añadimos entonces la mantequilla, que tendrá que estar a punto pomada (a temperatura ambiente, muy blanda), y seguimos amasando hasta que la masa esté manejable, tierna y elástica. Muy suave.
Paso 6
Cuando llegue ese punto, formamos una bola y la ponemos dentro de un bol previamente engrasado con aceite. Tapamos el bol y dejamos fermentar en la nevera hasta que doble el volumen o un poco más. Tardará 8 horas aproximadamente.
Paso 7
Dejamos atemperar la masa una hora fuera de la nevera y la volcamos sobre un papel de horno que habremos pincelado con aceite. Formamos una bola con ella dejando el cierre hacia abajo. Tenemos que darle forma con la ayuda de las manos, forzando esa bolita a que coja tensión.
Paso 8
Metemos los dedos en el centro de la bola para formar el roscón, lo tapamos con film y lo dejamos fermentar hasta que doble el volumen. Tardará entre una y dos horas.
Paso 9
Precalentamos el horno a 180 ºC con aire y calor arriba y abajo. Ponemos dentro del horno una bandeja dada la vuelta. Cuando el roscón esté fermentado, quitamos el film y pincelamos con una mezcla hecha con un huevo batido y una cucharada de leche.
Paso 10
Añadimos la almendra granillo y horneamos durante 12 minutos aproximadamente. Hasta que esté dorado.
Paso 11
Cuando el roscón esté listo, lo dejamos enfriar completamente antes de rellenarlo.
Paso 12
Montamos la trufa con ayuda de una batidora de varillas como si fuera nata montada, tarda mucho menos y no hay que batir en exceso. Cuando esté montada, si es posible, la pasamos a una manga pastelera.
Paso 13
Abrimos el roscón por la mitad con la ayuda de un cuchillo de sierra y lo rellenamos con la trufa. Decoramos por encima con un poco de azúcar mojada con agua de azahar y con azúcar glacè por encima.