Clara Villalón (35), cocinera: "El roscón de Reyes más tierno se hace con 490 g de harina, 2 huevos y 90 g de leche"

0 votos

Total: 40 min

Comensales: 8

El Roscón de Reyes, con permiso del advenedizo panettone, es el dulce favorito de casi todos en la noche más esperada del año. Muchas panaderías "hacen el agosto" en estas fechas vendiendo este bollo de pan dulce con forma de rosca.

También son muchos cocineros profesionales los que, en estas fechas, realizan colaboraciones para vender sus propias versiones de roscón, como los archifamosos roscones rellenos de Dabiz Muñoz que se venden en El Corte Inglés o, producciones más limitadas, como la del roscón de Clara Villalón que este año puede adquirirse en las tiendas Supernormal.

Pero, como la propia Clara Villalón reconoce, se trata de una receta que, en realidad, se puede hacer en casa si se siguen algunos trucos.

La clave para un buen roscón de Reyes relleno

Roscón de Reyes relleno de trufa Clara Villalón

Hay muchas recetas de Roscón de Reyes, pero, según Clara Villalón, "esta es jugosa, es tierna, no es muy complicada y asegura el éxito a todo aquel que lo intente".

Además, este roscón es perfecto para los más golosos, pues va relleno con trufa montada, una mezcla de chocolate y nata que se monta, ideal para amantes del chocolate. También se podría rellenar de nata montada, de crema pastelera o cubrir por encima con una capa de chocolate derretido.

Eso sí, la cocinera advierte que siempre es crucial rellenar el roscón una vez que se haya enfriado completamente. Hasta este momento no se deberá meter el cuchillo (aconsejable de sierra) para cortarlo por la mitad.

El roscón de Reyes es perfecto para hacerlo la noche anterior y tenerlo listo para disfrutarlo a la hora de la comida o de un desayuno tardío, en función de la hora a la que nos despertemos a darle forma y hornearlo.

Explica también Clara Villalón que todo es más fácil si se tiene amasadora, pero si no se tiene, solo hará falta un poco más de dedicación y esfuerzo físico para conseguir el objetivo.