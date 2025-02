Ni orejas ni filloas: el postre más bonito que preparan las abuelas gallegas por Carnaval

0 votos

Total: 25 min

Aunque varios pueblos celebran carnavales en plena calle que son un espectáculo audiovisual, como el Entroido de Xinzo de Limia, el Entroido de Laza o el Entroido de Verín, las celebraciones que dan paso a la cuaresma en Galicia son fiestas de reuniones familiares.

Gran parte de las jornadas carnavaleras, los gallegos las pasamos en la cocina o sentados a la mesa compartiendo los platos típicos de estos días con familiares, amigos y vecinos.

Desde hace días, los supermercados de las provincias gallegas, cuentan con una zona destacada dedicada exclusivamente a los manjares que se degustarán durante estas jornadas: trozos de lacón, manojos de grelos, habas, cabezas de cerdo saladas, orejas de cerdo, chorizos para cocer, harina, huevos, azúcar, botellas de anís... todo lo necesario para preparar el reconfortante lacón con grelos, el pantagruélico cocido gallego y los postres que nunca faltan en las mesas gallegas del entroido.

Un postre menos conocido que es el más bonito

El Carnaval tiene en Galicia dos de sus preparaciones reposteras más célebres: las filloas, a las que muchos, por simplificar, las llaman las "crepes gallegas", por su parecido con la preparación francesa; y las orejas, unas finas láminas de masa fritas y rebozadas en azúcar que resultan muy crujientes y sabrosas.

Pero, en estos días en los que es frecuente que se reúnan varias generaciones frente a los fogones y que la elaboración de los postres sea un trabajo en equipo, las abuelas gallegas también preparan las deliciosas flores de Carnaval o flores de sartén. Este postre no es patrimonio exclusivo de la cocina gallega, pues en Extremadura, en Castilla y León y en Castilla-La Mancha también las hacen muy ricas.

Me atrevería a decir que las flores son el postre más "de abuela" de los tres, porque, aunque es un postre que se hace con una masa en la que solo hay que mezclar unos pocos ingredientes, no es fácil que las flores salgan bien a la primera. Es muy probable que las primeras veces, aunque estén muy ricas de sabor, las flores pueden tener un aspecto algo abstracto. ¿El motivo? La soltura en el manejo del "rosetón" que tienen las abuelas tras años de práctica.

Rosetón para hacer flores de Carnaval

El rosetón o florón es el utensilio con el que se da forma a las flores de Carnaval, se trata de una plantilla de metal con un mango suficientemente largo como para poder meter la plantilla con la masa en el aceite caliente sin quemarnos. La teoría es muy sencilla y, en cuanto se han hecho unas cuantas, ya empiezan a salir bastante decentes, así que no hay que tener miedo a salir de la zona de confort y aventurarse con unas flores de sartén.

Un postre sin versión ligera

Aparte de la destreza con el rosetón, la clave para que las flores salgan es que la masa tenga la textura adecuada, por lo que cualquier cambio en su composición hecho a la ligera puede conducir al desastre. No quiere esto decir que alguien, haciendo las pruebas pertinentes, no pueda conseguir una masa modificada que funcione bien, pero como yo no le hecho, pues no puedo dar más opciones.

La versión tradicional es un postre contundente y calórico, pues aunque no lleva grandes cantidades de azúcar ni grasa en la masa, está hecho con harina y va frito, así que es algo pensado para un consumo ocasional. Lo que sí recomiendo, es probar las flores antes de rebozarlas en azúcar y canela, pues algunos, que no somos muy amantes de las cosas excesivamente dulces, las preferimos así.