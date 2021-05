Crema de naranja con pomelo, una receta fácil y refrescante

Total: 10 min

Comensales: 4

No sé en otros países, pero en España tenemos la costumbre de usar el microondas como si solo fuera un calientaplatos y con eso nos perdemos recetas, tanto dulces como saladas, que se pueden hacer en un momento y que son la mar de apañadas para sacarnos de muchos apuros.

Ingredientes Naranjas grandes, 2

Huevos M, 4

Mantequilla, 80 g

Azúcar, 150 g

Pomelo rosa, 1

Menta fresca, para decorar

Y es que en el microondas podemos cocinar desde un arroz con leche hasta un pescado en escabeche o unas gambas al ajillo, en un momento y sin apenas ensuciar nada.

Propiedades nutricionales de las naranjas

Según la Fundación Española de la Nutrición, "en su composición cabe destacar que es fuente de ácido ascórbico o vitamina C. (Una naranja de tamaño medio aporta 82 mg de vitamina C, siendo 60 mg la ingesta recomendada al día para este nutriente). También es fuente de folatos, que contribuyen a la formación normal de las células sanguíneas.

Además, las naranjas aportan carotenoides con actividad provitamínica A (princi-palmente b-criptoxantina). También contiene otros carotenoides sin actividad provita-mínica A, como la luteína y la zeaxantina. Las naranjas presentan en su composición ácidos orgánicos, como el ácido málico y el ácido cítrico, que es el más abundante. Además, contienen importantes cantidades de los ácidos hidroxicinámicos, ferúlico, caféico y p-cumárico, ordenados de mayor a menor en función de su actividad anti-oxidante.

Las naranjas son ricas en flavonoides. Los más conocidos son: hesperidina, neoshesperidina, naringina, narirutina, tangeretina y nobiletina.

En lo que se refiere al zumo de naranja, recordar que éste apenas contiene fibra y tiene menores cantidades de vitaminas y minerales que la naranja entera, por lo que se recomienda tomar la fruta entera fresca."

Propiedades nutricionales del pomelo

Sobre el pomelo, la mencionada fundación indica que, "el agua es el principal componente de este cítrico, por lo que el pomelo posee un bajo contenido calórico, a expensas básicamente de los hidratos de carbono. La cantidad de fibra no es representativa y ésta se encuentra sobre todo en la parte blanca entre la pulpa y la corteza, por lo que su consumo favorece el tránsito intestinal.

En cuanto a las vitaminas, posee un alto contenido de vitamina C (el aporte en vitamina C de un pomelo, supera en 20 mg la ingesta diaria recomendada para este nutriente). El contenido en carotenoides, pigmentos que confieren a los vegetales el color anaranjado-rojizo, no es significativo salvo en el pomelo rosa, donde el contenido en b-caroteno y licopeno es muy alto (3.362 µg y 1.310 µg repectivamente). Respecto al contenido mineral, destaca el potasio aunque en pequeñas cantidades.

Abundan en el pomelo los ácidos málico, oxálico, tartárico y cítrico, éste último potencia la acción de la vitamina C; responsables de su sabor."

El pomelo también contiene una sustancia llamada amlodipino, que ayuda a bajar la tensión arterial. Eso sí, si se está recibiendo tratamiento para la hipertensión con algún medicamento que tenga este principio activo debe controlarse el consumo de la fruta para no interferir con la dosis pautada por el médico.

Cómo hacer crema de naranja con pomelo rosa

Olivka888 iStockPhoto

Paso 1

Rallamos la piel de las naranjas, la mezclamos con el azúcar y reservamos. Exprimimos el zumo y reservamos. Necesitaremos unos 200 ml de zumo, así que si es necesario exprimiremos alguna naranja extra.

Paso 2

En un bol apto para microondas ponemos la mantequilla y la calentamos a 800 W en períodos de 10 segundos hasta que esté fundida, pero sin estar caliente.

Paso 3

Añadimos el azúcar con la ralladura y el zumo de las naranjas y batimos muy bien hasta tener una crema homogénea.

Paso 4

Batimos los huevos y los añadimos a la mezcla anterior. Es perfectamente normal que se formen pequeños grumos de mantequilla, pero no hay que preocuparse, ya que desaparecerán durante los pasos siguientes.

Paso 5

Calentamos en el microondas durante 1 minuto a 800 W de potencia, sacamos y batimos con las varillas. Repetimos el proceso (calentar 1 minuto, sacar y batir) 3 veces más. Si vemos que aún no tiene textura de crema similar a unas natillas seguimos calentando en períodos de 20 segundos hasta que tenga la consistencia deseada.

Paso 6

Dejamos templar un poco la crema, la repartimos en vasitos, los tapamos con papel film y dejamos en la nevera hasta que los vayamos a comer.

Paso 7

Antes de servirlos, pelamos el pomelo, separamos los gajos a vivo -retirando la pielecilla que los recubre-, los troceamos y los repartimos sobre la crema de naranja. Si resulta muy ácido podemos espolvorear con un poco de azúcar. Finalmente, decoramos con unas hojitas de menta.