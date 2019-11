Pastel de chocolate y quinoa al vapor, receta sin gluten en Thermomix

Total: 35 min

Comensales: 8

Si no tienes horno en casa, no es excusa para no hacer deliciosos pasteles y bizcochos caseros como este pastel de chocolate y quinoa que se cocina al vapor y queda con una textura de bizcocho húmedo que es una auténtica maravilla. En esta ocasión lo hemos hecho con el Thermomix TM6, pero también se puede hacer con una vaporera convencional.

Ingredientes Quinoa blanca, 130 g

Manzana, 1 mediana

Azúcar moreno, 100 g

Cacao puro en polvo, 25 g

Huevos, 3

Agua, 450 g

Mantequilla, 50 g

Fécula de maíz, 50 g

Zumo de limón, 1 cucharadita

Levadura química en polvo, 1 cucharadita

Almendras picadas, azúcar perlado, coco rallado, para decorar (opcionales)

Preparación del pastel de chocolate sin gluten

Se trata de una receta que va a estar lista en una media hora y en la que lo más duro va a ser esperar a que se enfríe para poder hincarle el diente.

Paso 1

Ponmos la quinoa en el vaso del Thermomix y la pulverizamos programando 30 seg/vel 10. Pasamos la harina de quinoa a un bol y la reservamos.

Paso 2

Limpiamos el vaso y ponemos en él la manzana, 50 g de agua, el zumo de limón y 30 g de azúcar moreno. Programamos 5 min/100°C/vel 1. Retiramos la tapa del robot y dejamos templar la mezcla durante 10 minutos. Mientras tanto, engrasamos con mantequilla un molde de corona metálico de 21 centímetros de diámetro y seis centímetros de alto.

Paso 3

Cuando la mezcla de manzana se haya templado, agregamos los 70 g de azúcar moreno restantes, los huevos, la mantequilla, la quinoa pulverizada que teníamos reservada, la fécula de maíz, la levadura química y el cacao en polvo. Mezclamos programando 20 seg/vel 5. Vertemos la mezcla en el molde y coloque el molde en el recipiente Varoma.

Paso 4

Lavamos el vaso y echamos en él los 400 g de agua restantes. Colocamos el recipiente Varoma en su posición, tapamos el Varoma y programamos 30 min/Varoma/vel 1. Retiramos el Varoma, sacamos el molde y dejamos templar durante unos 20 minutos, después metemos nuestro pastel de chocolate y quinoa en el frigorífico durante al menos dos horas.

Paso 5

Una vez frío el pastel, lo desmoldamos, lo decoramos al gusto con espolvoreando con almendras picadas, azúcar perlado, azúcar glass, coco rallado o cualquier otra cosa que nos apetezca y lo servimos.