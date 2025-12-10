Ángel León (48), chef: "El entrante más fácil para Navidad se hace con una lata de sardinas y 300 g de berenjena"
La receta perfecta para preparar un entrante muy rápido, sin complicarse la vida y muy sabroso.
- Total: 25 min
- Comensales: 4
La comida de Navidad viene justo después de una de las cenas en la que más excesos se cometen en todo el año: la de Nochebuena. A menudo, nos pilla casi haciendo la digestión de los suculentos platos de la víspera que, muchas veces son disfrutados y sufridos a partes iguales, porque los excesos, incluso de aquello que más nos gusta, pueden acabar pasando factura.
Como idea de entrante para la comida de la Navidad en 2025, o para cualquier picoteo del año que entra, os proponemos una alternativa sencilla, rica e inspirada en la receta de un chef con cinco estrellas Michelín, Ángel León.
Un aperitivo para el que hacen falta muy pocos ingredientes, pues con una lata de sardinas, una berenjena y poco más ya tendríamos todo lo que necesitamos para prepararlo.
Se puede preparar en formato canapé y es perfecto para recibir a los invitados en la comida de Navidad. Si queremos acompañarlo con un vino, una copa de La Mateo Tempranillo Blanco 2023 puede ser una gran elección.
Una versión sencilla, pero deliciosa
En el libro La Cocina del Mar (Planeta Gastro, 2020), el cocinero gaditano, también conocido como el chef del mar, propone una receta de tosta de sardinas curadas con berenjena que es ideal como entrante.
Pero nosotros vamos a simplificarla un poco, nos vamos a saltar la parte de tener que curar las sardinas en casa para que a nadie le dé pereza darle una oportunidad a este delicioso bocado. Lo que haremos es sustituirlas por unas socorridas sardinas de lata, que también nos permitirán preparar un aperitivo bien sabroso.
La mejor fuente de ácidos grasos omega-3
Las sardinas, según explica la Fundación Española de la Nutrición en el Libro de la Alimentación, tienen un contenido de lípidos próximo al 9 % de porción comestible, con un alto aporte de ácidos grasos poliinsaturados omega-3, lo que lo convierte en un alimento cardiosaludable para nuestra dieta.
Las proteínas, de alto valor biológico, también están presentes en cantidades elevadas, unos 18 g por porción comestible.
"Respecto a los minerales, es fuente de selenio -que contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo, que trabaja junto a la vitamina E y la enzima glutatión peroxidasa-, seguido de fósforo y potasio. El contenido vitamínico es muy significativo siendo fuente de riboflavina, niacina, vitamina B6, B12 y D. Una ración de arenques cubre el 183 % de las ingestas recomendadas de vitamina D".
Ingredientes para hacer la tosta de sardinas y berenjena del chef del mar
- Sardinas o sardinillas en aceite, 1 lata
- Berenjena, 1 ud (300 g)
- Tostas de pan, 4 ud
Para la berenjena asada
- Berenjena, 1 ud
- Vinagre de Jerez
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Paso 1
Empezamos asando la berenjena en el horno, para ello la abrimos por la mitad a lo largo, le damos unos cortes en la carne, la rociamos con un hilo de aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal y la asamos en el horno precalentado a 180 ºC durante 15-20 minutos hasta que la berenjena esté tierna. El tiempo total necesario dependerá del tamaño de la berenjena. También podríamos asar la berenjena en una freidora de aire.
Paso 2
Una vez asada la berenjena, la sacamos del horno, la dejamos enfriar un poco para poder continuar manipulándola con comodidad, retiramos las semillas, picamos la carne muy fina y la aliñamos al gusto con sal, aceite de oliva virgen extra y vinagre de Jerez.
Paso 3
Para montar el bocado, cubrimos la tosta de pan con la berenjena picada y aliñada y sobre ésta colocamos las sardinillas o algunos trozos de sardina si son grandes. Podemos hacer las tostas tipo canapé con tamaño de bocado o las podemos hacer más grandes para servirlas como entrante.