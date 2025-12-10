Ángel León (48), chef: "El entrante más fácil para Navidad se hace con una lata de sardinas y 300 g de berenjena"

La receta perfecta para preparar un entrante muy rápido, sin complicarse la vida y muy sabroso.

Total: 25 min

Comensales: 4

La comida de Navidad viene justo después de una de las cenas en la que más excesos se cometen en todo el año: la de Nochebuena. A menudo, nos pilla casi haciendo la digestión de los suculentos platos de la víspera que, muchas veces son disfrutados y sufridos a partes iguales, porque los excesos, incluso de aquello que más nos gusta, pueden acabar pasando factura.

Como idea de entrante para la comida de la Navidad en 2025, o para cualquier picoteo del año que entra, os proponemos una alternativa sencilla, rica e inspirada en la receta de un chef con cinco estrellas Michelín, Ángel León.

Un aperitivo para el que hacen falta muy pocos ingredientes, pues con una lata de sardinas, una berenjena y poco más ya tendríamos todo lo que necesitamos para prepararlo.

Se puede preparar en formato canapé y es perfecto para recibir a los invitados en la comida de Navidad. Si queremos acompañarlo con un vino, una copa de La Mateo Tempranillo Blanco 2023 puede ser una gran elección.

Una versión sencilla, pero deliciosa

En el libro La Cocina del Mar (Planeta Gastro, 2020), el cocinero gaditano, también conocido como el chef del mar, propone una receta de tosta de sardinas curadas con berenjena que es ideal como entrante.

Pero nosotros vamos a simplificarla un poco, nos vamos a saltar la parte de tener que curar las sardinas en casa para que a nadie le dé pereza darle una oportunidad a este delicioso bocado. Lo que haremos es sustituirlas por unas socorridas sardinas de lata, que también nos permitirán preparar un aperitivo bien sabroso.

La mejor fuente de ácidos grasos omega-3

Las sardinas, según explica la Fundación Española de la Nutrición en el Libro de la Alimentación, tienen un contenido de lípidos próximo al 9 % de porción comestible, con un alto aporte de ácidos grasos poliinsaturados omega-3, lo que lo convierte en un alimento cardiosaludable para nuestra dieta.

Las proteínas, de alto valor biológico, también están presentes en cantidades elevadas, unos 18 g por porción comestible.

"Respecto a los minerales, es fuente de selenio -que contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo, que trabaja junto a la vitamina E y la enzima glutatión peroxidasa-, seguido de fósforo y potasio. El contenido vitamínico es muy significativo siendo fuente de riboflavina, niacina, vitamina B6, B12 y D. Una ración de arenques cubre el 183 % de las ingestas recomendadas de vitamina D".