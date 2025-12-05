José Andrés (56), chef: "Para que las almejas queden perfectas, no se pueden cocer durante más de 15 segundos"

El chef asturiano, uno de los mejores embajadores de la cocina española fuera de nuestro país, revela cuál es el error que más se comete a la hora de cocinar almejas.

Total: 20 min

Comensales: 4

Las almejas representan uno de los tesoros más apreciados de la gastronomía costera en España. Su carne tierna y su sabor delicado, con matices yodados que alegran pero no acaparan el gusto, las convierte en un ingrediente noble capaz de brillar tanto en preparaciones humildes como en platos de alta cocina.

Su versatilidad a la hora de cocinarlas es extraordinaria. Pueden disfrutarse crudas, simplemente abiertas con unas gotas de limón, o transformarse en protagonistas de guisos marineros como la cataplana portuguesa o las almejas a la marinera españolas.

Se adaptan magistralmente a pastas, arroces y sopas, aportando su característico jugo que enriquece cualquier caldo. En la cocina asiática brillan en preparaciones al vapor con jengibre, mientras que en la tradición mediterránea se combinan con ingredientes como ajo, perejil y vino blanco en recetas que destacan por su sencillez.

Los vinos blancos jóvenes o con una crianza breve sobre sus propias lías, como La Mateo Tempranillo Blanco 2023 de Bodegas Mateo, son los mejores aliados de este marisco, tanto para cocinarlo como para acompañarlo una vez servido en la mesa.

Cómo hacer almejas en su punto

Hace años, el chef José Andrés cocinó este plato "desde cero" en el programa Vamos a cocinar con José Andrés de RTVE y dio las claves para evitar cometer errores con las almejas, un marisco que aporta muchísimo sabor, pero que es muy delicado.

Para el chef, la clave para disfrutar de unas almejas en su punto está en el control riguroso del tiempo de cocción. Explica que deben colocarse directamente en agua hirviendo -o en la salsa en la que se vayan a cocinar- y permanecer en ella entre 10 y 15 segundos, dependiendo de su tamaño; si son más pequeñas, 5 segundos pueden ser suficientes.

Fabes con almejas de José Andrés

Y ni siquiera es necesario mirar el reloj, en cuanto empiezan a abrirse es el momento exacto para apartarlas del fuego. Si se dejan más tiempo, pueden arruinarse.

Otro de los trucos maestros de José Andrés con las almejas es que el agua utilizada en la cocción no debe desecharse, ya que es perfecta para dar un toque especial a cualquier plato que se elabore con este bivalvo.

Recomienda colarlo con papel de cocina para eliminar hasta las impurezas más finas y obtener así un jugo limpio que aporte sabor al plato.

Finalmente, las almejas sin cáscara se colocan en el momento de emplatar. Según el chef, este método permite conservar al máximo la frescura y el sabor natural del molusco, siempre que se respeten los tiempos de cocción indicados.

Una receta rápida con almejas

A lo largo del programa, el chef cocina unas fabes con almejas al estilo tradicional que, sin duda, quedan deliciosas; pero en vísperas de Navidad como estamos estos días, lo último que puede que tengamos es tiempo para meternos en la cocina a cocinar legumbres durante horas.

Por eso, en COCINILLAS os proponemos una receta con almejas mucho más rápida y festiva pero igual de rica, que será perfecta como entrante para las comidas navideñas. Hablamos de las almejas a la marinera.

Ingredientes Almejas frescas, 1 kg

Cebolla, 150 g

Ajo, 2 dientes

Vino blanco, 150 ml

Harina de trigo, 10 g

Caldo de pescado, 200 ml

Aceite de oliva virgen extra, 30 ml

Pimentón dulce, 5 g

Perejil fresco picado, 10 g

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto Paso 1 Limpiamos bien las almejas. Para ello, las sumergimos en agua con sal y las dejamos en la nevera durante al menos una hora para que suelten la arena. Luego, las enjuagamos con agua fría y las reservamos. Paso 2 Pelamos y picamos finamente la cebolla y los dientes de ajo. Paso 3 En una sartén amplia calentamos el aceite de oliva y sofreímos la cebolla a fuego medio hasta que esté transparente. Añadimos el ajo picado y cocinamos durante un par de minutos más, pues no queremos que se dore demasiado. Paso 4 Incorporamos la harina, removemos bien para que se integre con el sofrito y la cocinamos durante un minuto para eliminar su sabor crudo. Paso 5 Agregamos el vino blanco, subimos el fuego y dejamos que se evapore el alcohol durante unos minutos. A continuación, añadimos el caldo de pescado caliente, el pimentón, sal y pimienta al gusto. Paso 6 Cocinamos a fuego medio durante unos 5 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que la salsa espese ligeramente. Paso 7 Añadimos las almejas a la sartén, tapamos y cocinamos a fuego medio-alto hasta que se abran. Desechamos las que no se abran. Paso 8 Espolvoreamos el perejil fresco picado sobre las almejas, removemos con cuidado y servimos inmediatamente, preferiblemente acompañadas de pan para mojar en la salsa.

Una receta proteica en menos de 30 minutos

Las almejas aportan proteínas de alto valor biológico y destacan por su riqueza en hierro hemo, fácilmente absorbible por nuestro organismo, y en vitamina B12; ambos son nutrientes esenciales para la formación de glóbulos rojos y el buen funcionamiento del sistema nervioso.

También contienen yodo y zinc, importantes para el metabolismo y la función inmunitaria. Su contenido en grasa es bajo, lo que las convierte en una fuente de proteína magra ideal para complementar las legumbres.

Finalmente, las hortalizas y el aceite de oliva virgen extra del sofrito aportan vitaminas, minerales, compuestos antioxidantes y grasas cardiosaludables que completan el perfil nutricional del plato.