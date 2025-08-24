El chef Dani García (49), tajante con las gambas a la plancha: "Está prohibido echarles aceite; solo necesitan sal"

El chef Dani García en un montaje de El Español iStock

Total: 5 min

Comensales: 1

Hay muchas maneras de hacer las cosas en la cocina y esa es precisamente la gracia de cocinar, que cada uno pueda adaptar las recetas a sus gustos y disfrutar al máximo de lo que come.

Y, sobre gustos y maneras, ha hablado el chef Dani García acerca de cómo deben cocinarse las gambas a la plancha. El malagueño se ha despachado a gusto sobre un error que, según confiesa, a él lo deja "en shock".

Para el chef, cocinar este tipo de mariscos exige un respeto máximo por el producto y no disfrazar sus sabores naturales.

Así se cocinan las gambas a la plancha

Dani García, un chef que acumula varias estrellas Michelin a lo largo de su carrera profesional, ha compartido en un vídeo subido a su canal de YouTube todos los trucos y consejos necesarios para cocinar las gambas a la plancha sacándoles el máximo partido.

Uno de los puntos en los que más hincapié hace Dani García es en no utilizar nada de aceite durante la cocción. "Aceite no, por favor, no", insiste.

Según explica, poner aceite en la plancha a las altas temperaturas que se necesitan para cocinar el marisco, solo provoca que este se queme y dé mal sabor.

"Es sentido común… no lo veo agradable, y creo que se equivocan. Hay que respetar el sabor natural de la gamba blanca, de la gamba roja, de la cigala", afirma. Incluso llega a decir que tiene que estar prohibido usar aceite en este tipo de elaboraciones.

Además, cuando se usa aceite en la plancha, las gambas quedan grasientas y resultan mucho más incómodas de comer.

En su lugar, Dani García recomienda una cocción "seca", sin utilizar nada más que sal y unas gotas de agua para que se genere vapor.

"Siempre la he comido así, tapándolas con papel de aluminio… y siempre me ha parecido que respetaba a la perfección el sabor", explica. Este método, que evita grasas innecesarias y, por tanto, reduce calorías, busca mantener al máximo la esencia del crustáceo.

Sobre el tiempo de cocción, el chef reconoce que es algo para lo que se requiere "sensibilidad" y experiencia, nada como el ojo de un chef experimentado. Pero, aun así, da unas pautas básicas que pueden servir como referencia.

Para una gamba blanca, unos dos minutos por un lado, vuelta y un minuto por el otro. La gamba roja puede necesitar hasta dos minutos más. "Cuando quede todavía ese punto crudo, es cuando hay que darle la vuelta, y esa vuelta es siempre la mitad del tiempo que la primera", aconseja.

Ingredientes para hacer gambas a la plancha como Dani García Gamba blanca o roja, 4 ud por persona

Sal gruesa, al gusto

Agua, unas gotas

Papel de aluminio, para cubrir Paso 1 Precalentamos bien la plancha. Es fundamental que esté muy caliente antes de colocar las gambas para que la cocción sea rápida. Paso 2 Cuando la plancha esté bien caliente, colocamos directamente las gambas sobre la superficie. Paso 3 Espolvoreamos sal gruesa por encima de las gambas e, inmediatamente después, añadimos unas gotas de agua directamente sobre la plancha, cerca de las gambas, sin tocarlas. Paso 4 Tapamos rápidamente las gambas con papel de aluminio para que se genere vapor. Paso 5 Controlaremos la cocción observando el color. El momento perfecto para darles la vuelta es justo antes de que se cocinen completamente, cuando todavía les quede un punto crudo en la parte superior. A modo de referencia, el chef sugiere 2 minutos por el primer lado para gamba blanca. Paso 6 Giramos las gambas con cuidado y las dejamos cocinar por el otro lado. El segundo lado debe cocinarse durante la mitad del tiempo que el primero. Esto se debe a que el calor ya ha penetrado y continúa ascendiendo, por lo que no es necesario un tiempo igual.

Una receta proteica de lujo

Desde el punto de vista nutricional, las gambas a la plancha son una opción ligera y saludable para una persona sana. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), los crustáceos como las gambas son una excelente fuente de proteínas de alta calidad y bajo contenido en grasas.

Además, al cocinarlas sin aceite, como recomienda el chef, se evita sumar calorías, respetando al máximo el perfil nutricional del alimento. Es una receta que resulta ideal para dietas hipocalóricas.

Las gambas también aportan minerales como el fósforo, el zinc, el yodo y el selenio, así como vitamina B12 y niacina, nutrientes relevantes para el metabolismo celular, la función tiroidea y el sistema inmunológico.

Por otro lado, el método de cocción propuesto por Dani García es especialmente respetuoso con los nutrientes del marisco.