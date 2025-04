Ni huevo ni leche: el sencillo truco para que los calamares rebozados queden más tiernos y menos grasientos

Paso 5

Agregamos los otros 200 ml del agua con gas fría (nueva, no la del marinado que ya habrá perdido parte del gas) poco a poco a la mezcla de harinas, removiendo suavemente con varillas o un tenedor hasta obtener una mezcla rápida, de textura ligera y no demasiado líquida. No debemos batir en exceso, una mezcla irregular en la que haya algunos grumos dará mejor resultado.