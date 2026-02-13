Alba, nutricionista: "Para un arroz de pescado rápido y sano usa 200 g de merluza congelada, 3 zanahorias, 1 cebolla y tomate"
Una receta perfecta para 'vaciar el congelador'.
- Total: 25 min
¿Quieres vaciar el congelador pero no sabes qué hacer con ese paquete de pescado? ¿Te apetece una receta deliciosa, pero no quieres pasar horas y horas en la cocina? Entonces esta receta que te presentamos en este artículo es para ti.
Alba, nutricionista y creadora de contenido, conocida en redes como @albamindset, ha compartido con sus más de 12.000 seguidores un plato muy sencillo de hacer que querrás preparar todas las semanas.
Y lo mejor es que no necesitas ser un experto en la cocina ni usar ingredientes sofisticados, basta con tener productos básicos que cualquiera tiene habitualmente en la despensa.
Se trata, simplemente, de un arroz con merluza congelada, zanahorias, cebolla y tomate frito. ¿Para qué más? Y no sólo es fácil de hacer, también es sano, totalmente avalado por una nutricionista.
Arroz de merluza en 20 minutos
Si tienes 20 minutos, tienes tiempo de sobra para cocinarte este platazo. Además, puedes hacer el doble de cantidad de la que ponemos en esta receta para así tener otro plato ya preparado para otro día de la semana. ¡De la sartén al táper! Todos los detalles, justo abajo.
Ingredientes
- Filetes de merluza congelada, unos 300 g (la mitad de un paquete)
- Arroz, unos 100o 150 g
- Zanahorias, 3
- Cebolla, 1
- Tomate frito, 1 o 2 cucharada
Paso 1
Pon una sartén grande a fuego medio-alto con aceite y sofríe la cebolla y la zanahoria.
Paso 2
Luego agrega el arroz y cubre con agua para rehogarlo.
Paso 3
Después añade el tomate triturado y la merluza cortada en daditos y déjalo a fuego medio unos 20 minutos o hasta que el arroz esté hecho.
Variaciones y cómo descongelar el pescado
Si no tienes merluza, también puedes usar pescadilla o bacalao desalado (o migas de bacalao), rosada, abadejo, filetes de gallo o lenguadina, ya sean congelados o no.
También sirven las mezclas de pescado y marisco congelado (taquitos de pescado blanco con gambas, calamar, etc.).
Y para que queden bien, descongela siempre el pescado en la nevera sobre rejilla para que pierda el agua extra; ¡ojo!, si lo echas medio congelado, aguará el arroz.
Además, sécalo con papel antes de dorarlo un poquito (si lo marcas primero) o antes de añadirlo al sofrito o al caldo.
Añádelo más bien hacia la mitad o el final de la cocción del arroz para que no se deshaga, sobre todo si son tacos pequeños.
Acompañamiento
El arroz de merluza y zanahorias combina muy bien con algo fresco y sencillo, y una bebida suave que no tape el sabor del pescado.
Por ejemplo, puedes servirlo junto a una ensalada verde o de pepino, aguacate y zanahoria, a modo de entrante o como guarnición.
También queda muy bien con verduras asadas o salteadas (calabacín, pimientos, zanahoria, judías verdes) o unas patatas al horno, así como pan rústico si el arroz es meloso o caldoso.
Para beber lo mejor es un vino blanco fresco (Albariño, Verdejo, Sauvignon Blanc, Godello) o agua con gas o limón si no quieres alcohol.