Alfredo Vozmediano, chef, sobre la fideuá perfecta: "Para que parezca de restaurante, olvídate de los fideos con agujero"
El conocido chef madrileño explica todos sus trucos para hacer en casa la fideuá que podrías comerte en un buen restaurante. Desde qué fideos elegir, cómo calcularlos hasta cómo introducir ingredientes poco habituales.
- Total: 1 h
- Comensales: 4
Cocinar se trata de "compartir con amigos, con familia, con gente... de estar a gusto, de estar contentos y de comer bien". Con estas palabras tan sentidas se despide el chef Alfredo Vozmediano en un vídeo en el que cuenta todas las claves para hacer en casa, y de manera muy sencilla, una fideuá digna de un cocinero profesional.
Para este joven madrileño, formado como cocinero en restaurantes de la talla de Noma, Maeemo, Disfrutar o Nerua, "la fideuá no tiene el reconocimiento que merece", siendo un plato que puede estar a la altura de la paella y de otros grandes platos de la cocina española. Un plato con el que, según explica, se pueden conseguir en casa resultados como los de un restaurante.
Para Vozmediano, la clave no está en saberse técnicas complicadas, sino en prestar atención a los detalles y entender qué es lo que aporta cada ingrediente en cada paso de la receta. "Aunque no lo parezca, es un un plato sencillo", sentencia.
Los fideos: el paso clave hacia el éxito
En un vídeo de 10 minutos de duración compartido en su canal de YouTube, Alfredo Vozmediano sintetiza todas las claves para cocinar una fideuá como un chef. Y en esta lista de detalles que no se deben pasar por alto, los fideos ocupan una posición destacada.
Vozmediano no se anda con rodeos, de entre todas las opciones posibles, el fideo grueso con agujero, el que suele indicar en el paquete "especial para fideuá", le parece directamente "el peor de todos en cuanto a textura, en cuanto a cocción, en cuanto a todo. Me parece muy basto, como muy burdo… no me gusta nada".
En su lugar, él nos recomienda optar por fideos normales, preferiblemente los del número 2. "Es un pelín más gordito y queda con una textura impresionante, además tarda menos en cocinarse y cuando lo terminamos al horno queda supercrujiente y absorbe muy bien el sabor".
Otra opción excelente para el chef, sería el fideo número 0 (el más fino, el que conocemos también como "cabellín" o fideo de sopa). "Quedan espectaculares y me gustan mucho más, por ejemplo, que los que se venden normalmente como fideo de fideuá".
Igual de importante que elegir el tipo de fideos a utilizar, es la forma en la que debemos calcular la cantidad exacta de fideos que necesitamos. Y, para eso, no vamos a necesitar una báscula, sino que tendremos que calcular en función del tamaño de la paellera o sartén donde vayamos a cocinar la fideuá.
"Vamos a comprobar en la paella cómo quedaría esparcido pensando que luego va a agrandarse con el caldo". La capa debe cubrir bien el fondo de la paella, "que no queden huecos, pero tampoco que quede una capa demasiado gruesa".
En cuanto al caldo, otro punto clave a la hora de preparar este plato, la proporción varía según el tipo de fideo. Para el número 2, se recomienda "dos partes y media de caldo por cada parte de fideos".
En cambio, el fideo fino necesita menos caldo porque su cocción es mucho más rápida y se evapora menos líquido. Para los fideos del número 0, el chef sugiere una parte de caldo por una de fideos.
Un truco que marca la diferencia en la fideuá, según Vozmediano, es tostar los fideos antes de cocinarlos. "Se nota muchísimo la diferencia entre fideos que no se han tostado y los que sí".
Y no menos importante es la recomendación final que nos regala el chef y es que, con todos estos consejos, se puede hacer en casa una fideuá de lo que uno quiera, no solo de pollo o de marisco.
La receta de fideuá de chipirones y tartar de gambón que parece de restaurante
Ingredientes (para una paellera de 45-50 cm)
- Fideos del número 2, cantidad necesaria según diámetro de la paellera
- Chipirones, 400 g
- Gambones, 300 g
- Cebolla roja mediana, 1 ud
- Tomate triturado, 200 g
- Pimentón dulce, 1 cucharadita
- Azafrán en hebra, 1 pizca
- Caldo de marisco, 2,5 partes por cada parte de fideos
- Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria
- Sal, al gusto
Paso 1
Para limpiar los chipirones, separamos la cabeza del cuerpo tirando suavemente para extraer los órganos internos. Retiramos la boca, reservamos los tentáculos y extraemos la pluma del interior del tubo.
Paso 2
Pelamos los gambones y retiramos el intestino haciendo una pequeña incisión a lo largo de la cola. Picamos la carne y la reservamos en frío.
Paso 3
Colocamos los fideos bien repartidos en una bandeja de horno con un chorrito de aceite de oliva. Los tostamos a 200 °C durante 10 minutos, removiendo a mitad de la cocción para que se doren uniformemente. Deben quedar de un color dorado o ligeramente marrón, nunca oscuros ni quemados.
Paso 4
Calentamos una paella (paellera) o sartén a fuego alto y marcamos los chipirones hasta que se doren.
Paso 5
En la misma sartén, añadimos un poco de aceite de oliva y pochamos la cebolla roja picada. Cuando esté blanda, incorporamos el azafrán y el pimentón, removiendo con cuidado para evitar que se quemen. Añadimos el tomate triturado y cocinamos a fuego medio removiendo de vez en cuando hasta tener un sofrito bien reducido.
Paso 6
Incorporamos los fideos tostados al sofrito y los rehogamos durante un minuto para que se impregnen con el sofrito. A continuación, incorporamos el caldo de marisco caliente y rectificamos de sal si fuese necesario.
Paso 7
Cocinamos primero a fuego alto durante 2 minutos. Después, bajamos a fuego medio y dejamos que se consuma el caldo poco a poco.
Paso 8
Cuando quede muy poco líquido y los fideos estén casi en su punto, podemos pasar la paella al horno a 220 °C durante unos 3 o 4 minutos para que los fideos se terminen de cocinar y se tuesten por arriba. Este paso es opcional, pero aporta una textura crujiente que resulta irresistible.
Paso 9
Para preparar el tartar, sacamos del frío los gambones picados y los aliñamos con aceite de oliva virgen extra y sal. Mezclamos suavemente para que la sal haga que el gambón suelte su jugo y forme una emulsión cremosa con el aceite, casi como una mayonesa de gambón.
Paso 10
Sacamos la fideuá del horno. Colocamos encima los chipirones marcados sobre ella y, justo antes de servir, distribuimos el tartar de gambón por encima de la fideuá.