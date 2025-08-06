Alfredo Vozmediano, chef, sobre la fideuá perfecta: "Para que parezca de restaurante, olvídate de los fideos con agujero" iStock

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 4

Cocinar se trata de "compartir con amigos, con familia, con gente... de estar a gusto, de estar contentos y de comer bien". Con estas palabras tan sentidas se despide el chef Alfredo Vozmediano en un vídeo en el que cuenta todas las claves para hacer en casa, y de manera muy sencilla, una fideuá digna de un cocinero profesional.

Para este joven madrileño, formado como cocinero en restaurantes de la talla de Noma, Maeemo, Disfrutar o Nerua, "la fideuá no tiene el reconocimiento que merece", siendo un plato que puede estar a la altura de la paella y de otros grandes platos de la cocina española. Un plato con el que, según explica, se pueden conseguir en casa resultados como los de un restaurante.

Para Vozmediano, la clave no está en saberse técnicas complicadas, sino en prestar atención a los detalles y entender qué es lo que aporta cada ingrediente en cada paso de la receta. "Aunque no lo parezca, es un un plato sencillo", sentencia.

Los fideos: el paso clave hacia el éxito

En un vídeo de 10 minutos de duración compartido en su canal de YouTube, Alfredo Vozmediano sintetiza todas las claves para cocinar una fideuá como un chef. Y en esta lista de detalles que no se deben pasar por alto, los fideos ocupan una posición destacada.

Vozmediano no se anda con rodeos, de entre todas las opciones posibles, el fideo grueso con agujero, el que suele indicar en el paquete "especial para fideuá", le parece directamente "el peor de todos en cuanto a textura, en cuanto a cocción, en cuanto a todo. Me parece muy basto, como muy burdo… no me gusta nada".

En su lugar, él nos recomienda optar por fideos normales, preferiblemente los del número 2. "Es un pelín más gordito y queda con una textura impresionante, además tarda menos en cocinarse y cuando lo terminamos al horno queda supercrujiente y absorbe muy bien el sabor".

Otra opción excelente para el chef, sería el fideo número 0 (el más fino, el que conocemos también como "cabellín" o fideo de sopa). "Quedan espectaculares y me gustan mucho más, por ejemplo, que los que se venden normalmente como fideo de fideuá".

Igual de importante que elegir el tipo de fideos a utilizar, es la forma en la que debemos calcular la cantidad exacta de fideos que necesitamos. Y, para eso, no vamos a necesitar una báscula, sino que tendremos que calcular en función del tamaño de la paellera o sartén donde vayamos a cocinar la fideuá.

"Vamos a comprobar en la paella cómo quedaría esparcido pensando que luego va a agrandarse con el caldo". La capa debe cubrir bien el fondo de la paella, "que no queden huecos, pero tampoco que quede una capa demasiado gruesa".

En cuanto al caldo, otro punto clave a la hora de preparar este plato, la proporción varía según el tipo de fideo. Para el número 2, se recomienda "dos partes y media de caldo por cada parte de fideos".

En cambio, el fideo fino necesita menos caldo porque su cocción es mucho más rápida y se evapora menos líquido. Para los fideos del número 0, el chef sugiere una parte de caldo por una de fideos.

Un truco que marca la diferencia en la fideuá, según Vozmediano, es tostar los fideos antes de cocinarlos. "Se nota muchísimo la diferencia entre fideos que no se han tostado y los que sí".

Y no menos importante es la recomendación final que nos regala el chef y es que, con todos estos consejos, se puede hacer en casa una fideuá de lo que uno quiera, no solo de pollo o de marisco.