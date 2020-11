Pan de jamón y huevo al estilo venezolano, la receta para no fallar

Total: 6 h 25 min

Comensales: 10

Puede que en España no tengamos un pan típico de la Navidad, pero una de las tradiciones más populares en Venezuela por estas fiestas es el pan de jamón, es casi un icono nacional de esas fechas tan especiales aunque no por ello deberíamos limitarlo en esa franja de tiempo. ¿A quién no le resulta tremendamente apetecible una masa tipo brioche rellena de jamón, aceitunas y pasas?

¿Y hacer una versión más arraigada a España? Efectivamente, es un pecado. Para los que tengáis respeto a las masas levadas - hablo de panes (aquí os dejamos una selección de muchas recetas de pan con las que empezar), de brioches, etc - os puedo asegurar que esta receta es muy fácil y con ella se logra un resultado muy bueno.

Bollería para principiantes, podríamos llamarlo, como ese pan para los que nunca han hecho pan. Si tenéis amasadora la tarea será todavía más fácil y, si no, os ahorraréis esa jornada de gimnasio amasando a conciencia para desarrollar bien el gluten de la masa y que así después quede bien esponjosa cuando fermente.

Pero vamos paso a paso. Lo primero es hacer la masa y para ello necesitaréis una buena harina de fuerza - sí, de fuerza, no vale de repostería ni la común, necesitamos que tenga la posibilidad de fermentar bien y aguantar el añadido de la mantequilla - y también levadura de panadería; que os aconsejo usar seca porque se conserva mucho mejor y suele dar menos sabor a la masa final.

El resto es tan básico como leche, huevo, sal y azúcar y amasar bien. La mantequilla siempre se la añadiremos al final a este tipo de masas, una vez que ya la veamos bonita, lisa y sedosa, a temperatura ambiente para que se integre bien.

El proceso de fermentación se tendrá que hacer a temperatura ambiente en un lugar cálido pero no mucho (no más de 30ºC) y siempre alejado de corrientes de aire aunque si veis que necesitáis más tiempo podéis retardar la fermentación en la nevera, alargando el proceso hasta 12 horas. Me explico bien: tenéis vuestra masa perfecta para dejar que fermente, la metéis en la nevera y “paráis” el proceso y luego sólo tendréis que volver a sacar la masa y dejar que fermente de manera natural, tardando un poco más porque estará muy fría. También podréis hacerlo una vez rellena la masa.

¿Con qué lo rellenamos? Pues tradicionalmente con jamón, aceitunas y pasas como hemos dicho pero en esta ocasión he hecho una pequeña versión cambiando el jamón por coppa (cabecero de lomo embutido y curado), las uvas pasas por ciruelas pasas y con el añadido del huevo duro troceado. Pero aquí cada uno es tan libre como su imaginación le permita.

Cómo hacer un pan de huevo y jamón

Ingredientes Harina de fuerza, 500 g

Huevo L, 1 ud

Leche entera, 250 ml

Levadura seca de panadería, 4 g

Sal, 11 g

Azúcar, 10 g

Mantequilla, 90 g

Coppa o jamón, 100 g

Aceitunas verdes sin hueso, 80 g

Huevo duro, 2 u

Ciruelas pasas, 10 u

Paso 1

En un bol poner la harina, hacer un hueco en el centro y añadir el huevo y la leche. Incorporar en un lado la levadura y el azúcar y en otro lado la sal y empezar a amasar. Si lo hacéis sin máquina tendréis que sacar la masa a la mesa una vez la veáis manejable, y ahí ya darle al amasado a conciencia. Si la masa está muy seca os recomiendo que añadáis un poco más de leche mientras que si está muy húmeda un poco más de harina, con cuidado. Tiene que quedar una masa sedosa, que no se pegue a las manos pero que no esté muy seca.

Paso 2

Cuando ya hayamos conseguido que la masa esté suave y elástica añadir poco a poco la mantequilla, a medida que vaya absorbiendo la vamos incorporando.

Paso 3

Aceitar un bol y hacer una bola firme con la masa, situarla en el bol con la junta hacia abajo si ha quedado. Tapar con un film y dejar fermentar hasta que doble el volumen, en invierno tarda más y podrá ser hasta 3 horas.

Paso 4

Estirar la masa encima de un papel de horno aceitado, esta cantidad da para un pan de jamón muy grande o dos normales que es lo que os recomiendo hacer mejor, dividiendo primero la masa en dos. Una vez bien estirada formando un rectángulo cubrir toda la masa con las aceitunas, la coppa, el huevo duro y las ciruelas pasas y enrollar apretando bien, cerrando también las puntas para que no se salga nada. Volver a tapar con un papel film y dejar fermentar de nuevo hasta que doble el volumen, unas dos horas.

Paso 5

Precalentar el horno a 190ºC on calor arriba y abajo y pincelar el pan de jamón con huevo batido. Hornear unos 20-25 minutos hasta que esté bien hecho, poniendo un papel de aluminio por encima si vemos que se dora muy rápido.