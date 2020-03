Receta de pan para los que nunca han hecho pan, con y sin Thermomix

Total: 50 min

Comensales: 4

Esta receta de pan es tan antigua como los blogs de cocina, y se hizo muy popular en Mundorecetas. La clave es que permite hacer pan de forma fácil y rápida, ideal si nunca has hecho pan casero. Solo necesitas los ingredientes y un molde de pyrex con tapa.

Ingredientes Harina de fuerza, 300 g

Agua, 170 g

Levadura fresca, 12,5 g (o un sobre de levadura de panadería en polvo)

Aceite de oliva, 20 g

Sal, 1 cucharadita

Receta de pan fácil y rápido sin Thermomix

Empezamos con la versión a mano, sin Thermomix. Es igual pero lleva un poco más de trabajo por el amasado, aunque veréis que no tiene ningún misterio.

Paso 1

Mezclar en un bol la harina, levadura (desmigada si es fresca), aceite y agua durante 2 minutos hasta tener una masa homogénea.

Paso 2

Añadir la sal y amasar durante 10 minutos y acabamos haciendo una bola.

Paso 3

Introducimos la bola en el molde de pyrex con un poco de aceite de oliva en la base, pintamos también de aceite de oliva la masa con un pincel y hacemos unos cortes en forma de equis.

Paso 4

Tapamos el molde de pyrex (os recomendamos este) y metemos al horno sin precalentar durante 40 minutos a 220ºC y dejamos enfriar sobre una rejilla.

Receta de pan fácil y rápido con Thermomix

La versión de esta receta de pan con Thermomix es un poco más fácil porque el amasado lo hace la máquina. Lo podéis hacer también con la Monsieur Cuisine de Lidl o cualquier otro robot.

Paso 1

En el vaso de la Thermomix ponemos el agua, aceite y levadura. 2 minutos a 37ºC y velocidad 2.

Paso 2

Añadimos la harina y la sal. 10 segundos a velocidad 6.

Paso 3

Ponemos el modo espiga durante 2 minutos para que se amase la mezcla.

Paso 4

Ponemos un poco de harina en un bol, pasamos allí la masa y moldeamos para dar forma de bola a la masa.

Paso 5

Pintamos con un poco de aceite de oliva el molde de pyrex (yo uso este), ponemos la bola en la base, la pintamos con aceite de oliva, hacemos un corte en equis.

Paso 6

Tapamos el pyrex y lo metemos al horno (sin haber precalentado previamente) a 220ºC durante 40 minutos. Enfriamos sobre una rejilla.

Trucos para hacer pan fácil y rápido

Como veis, esta receta de pan es facilísima, pero tiene algunos trucos importantes que seguro te ayudan a hacerlo mejor todavía.

Lo ideal es usar levadura fresca, pero podéis sustituirla por levadura de panadería en polvo. Importante que tiene que ser levadura de panadería, no levadura química ya que esta no sirve para hacer este pan. La cantidad de levadura fresca oscila entre 10 y 15 gramos, yo uso 12.5 que es exactamente la mitad de un paquete. El equivalente en levadura en polvo es algo menos de un sobre, pero no pasa nada por usarlo entero.

El pyrex es imprescindible para esta receta y lo que consigue que salga bien, en especial el crujiente de la corteza. Si no tienes uno con tapa puedes usar un pyrex puesto al revés contra la bandeja del horno. Si no tienes pyrex puedes usar una olla de hierro o similar para horno, pero lo he probado y no sale igual de bien.

Si la tapa de nuestro molde de pyrex es plana, lo mejor en realidad es poner la bola sobre la tapa y tapar con el cuerpo. Es más cómodo para luego sacarlo y además crece mejor así. Si vuestro recipiente lo permite, mucho mejor. Si no es posible no os preocupéis, la forma clásica funciona genial.

Cuando tengo tiempo y puedo estar pendiente lo que hago es quitar la tapa los últimos 5 minutos de horneado y añado 5 minutos extra, esto consigue un crujiente extra en la corteza que queda estupendo.

Si queréis podéis sustituir la harina por 50% de harina de fuerza y 50% de harina integral u otra. Pero siempre hay que mantener un 50% de harina de fuerza, si no es difícil que salga bien un pan tan fácil como este.