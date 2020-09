Total: 5 h 20 min

Comensales: 6

Esta focaccia de jamón Joselito es una opción fantástica si se quiere hacer pan en casa y nunca se ha intentado o se ha convertido en una asignatura de difícil aprobado. La masa no es muy manejable pero no pasa nada, hay que entenderla así y respetar sus tiempos de levado para conseguir un pan tremendamente esponjoso y delicioso. El secreto está en no pensar que se tiene que hacer una bola sino que coja fuerza dentro de la fermentación gracias a los plegados que se hace en el bol. No hay que esmerarse mucho amasándola, lo más importante son esos plegados posteriores y luego dejar que fermente en un espacio templado lejos de corrientes de aire, siempre tapada con un papel plástico para que no se reseque.

Una vez que suceda la primera fermentación es importante volcarla a la bandeja en la que la hornearemos y forrarla con un papel de horno para que no se quede pegada, volverá a fermentar aquí y en ese momento podremos espolvorearla con un poco de agua con sal, para que gane en humedad y luego quede más jugosa todavía. Por último se introducirán los cherries y se añadirá un poco de pesto aunque si no queréis que éste se tueste y sólo queréis su sabor “en fresco” lo tendréis que añadir una vez fuera del horno; momento en el que también se incorporarán las lonchas de jamón Joselito cortadas a cuchillo cuya grasa se fundirá con el calor residual que desprenda el pan. ¡Toda una tentación!

Ingredientes Para la masa de la focaccia Harina de fuerza, 600 g

Agua, 750-800 ml

Aceite de oliva, 50 g

Sal, 12 g

Levadura seca de panadería, 4-5 g

Miel, 2 cucharaditas

Tomatitos cherry, 10 u

Sal Maldon, 1 cucharadita

Aceite de oliva para terminar por encima, c/s

Lonchas de jamón Joselito, 100 g Para el pesto de eneldo y macadamias Eneldo fresco, 1 taza

Macadamias, 20 u

Parmesano, 30 g

Diente de ajo pequeño, 1 u

Sal, c/s

Aceite, c/s

Paso 1

Mezclar en un bol todos los ingredientes de la focaccia y remover bien con una cuchara hasta que ya tengamos que meter la mano o llevar a la amasadora (con el gancho de amasar puesto). Tendremos que amasar hasta conseguir una textura lisa y homogénea que se pegará a las manos. Lo más recomendable es realizar un amasado en pliegues de fuera hacia dentro, con las manos aceitadas.

Paso 2

Volcar la masa a un bol aceitado y realizar por lo menos 12 pliegues, de fuera hacia dentro, para que la masa coja fuerza. Tapar con un film y dejar que la masa fermente hasta que doble su volumen 2,5 veces, aproximadamente 3 horas.

Paso 3

Mientras tanto elaborar el pesto de macadamias y eneldo poniendo el diente de ajo, las macadamias, el eneldo, sal, el parmesano y el aceite de oliva en la batidora y triturar bien. Reservar en la nevera.

Paso 4

Cuando la masa haya fermentado volcarla a la bandeja (tiene que ser un poco alta) en la que hornearemos la focaccia, cubierta con un papel de cocina. Extender bien por toda la bandeja y dejar fermentar de nuevo 1 hora, tapada con film pero no a contacto para que no se pegue.

Paso 5

Precalentar el horno a 220ºC.

Paso 6

Incrustar los cherries en la masa, hacer unas pequeñas hendiduras con los dedos aceitados, añadir un poco de aceite de oliva, del pesto y de sal en escamas y hornear durante 20 minutos o hasta que esté dorada.

Paso 7

Terminar con un poco más de pesto, de aceite de oliva y de las lonchas de jamón Joselito que le darán el toque especial.