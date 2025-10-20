Laura Gómez, autora de 'Micro Recetas', y su truco para hacer una ensaladilla rusa en el microondas: lista en 15 minutos

0 votos

La ensaladilla rusa, también conocida como "ensalada Olivier", es un clásico plato frío a base de verduras cocidas y mayonesa que tiene una historia fascinante y una gran variedad de versiones según el país donde se prepare.​

Su origen se atribuye al chef belga-francés Lucien Olivier, quien creó la receta original en torno a 1860 en su prestigioso restaurante Hermitage de Moscú.

La primera versión era un plato de lujo que incluía ingredientes como carne de perdiz, cangrejo, lengua de ternera, pepinillos, patatas cocidas y una mayonesa con ingredientes secretos.

Tras la Revolución Rusa, la receta se simplificó drásticamente: se sustituyeron los ingredientes finos por otros más humildes como pollo, zanahoria, guisantes, huevo y mayonesa.

A España llegó en la segunda mitad del siglo XIX, donde se popularizó entre la aristocracia y luego entre todas las clases sociales.​

En nuestro país la ensaladilla rusa adoptó una identidad propia con ingredientes típicos como patata, zanahoria, guisantes, atún o bonito, aceitunas y huevo duro, todo mezclado con mayonesa.

Actualmente es un pilar fundamental de la gastronomía española (especialmente en verano), frecuente como tapa o entrante en prácticamente cualquier bar tradicional, y cada familia o región le da su toque personal.​

Receta de ensaladilla rusa al microondas

¿Y si os dijéramos que podéis cocinar este plato tan famoso en el microondas? ¡Y en sólo 15 minutos! Es probable que te muestres escéptico al principio, pero lo cierto es que es un método eficaz que ofrece buenos resultados.

Lo propone Laura Gómez, creadora digital y divulgadora gastronómica española conocida por su proyecto @micro_recetas, centrado en enseñar cómo cocinar de forma práctica, saludable y rápida utilizando el microondas.​

Laura es autora del libro Micro recetas. Cocina sana, fácil y creativa al microondas, publicado por la editorial Zenith (Grupo Planeta) en enero de 2024. A continuación, el paso a paso de su receta de ensaladilla rusa al microondas.

Ingredientes Patatas, 2

Zanahoria, 1

Huevo, 1

Aceitunas verdes deshuesadas, un bote de unos 150 gramos

Atún, 2 latas

Mayonesa, al gusto Paso 1 Coloca las patatas y la zanahoria peladas en un recipiente algo hondo apto para microondas y pínchalas con un palillo en diferentes partes para formar agujeritos. Paso 2 Añade agua en el recipiente, tapa con un plato y mételo en el microondas 8 minutos a máxima potencia (unos 850w). Paso 3 Corta en trocitos la patata y la zanahoria y mézclalas con el atún y las aceitunas cortadas en láminas. Reserva. Paso 4 En una taza, pon el huevo cascado y pincha la yema varias veces con un palillo. Tapa la taza y métela en el microondas 2 minutos a 360w de potencia. Paso 5 Saca el huevo del microondas y separa en un plato la yema de la clara. Corta la clara en trocitos pequeños y añádela al recipiente con el resto de ingredientes. Paso 6 Agrega la mayonesa en el recipiente y mezcla bien todo. Ralla la yema del huevo por encima y decora con algunas aceitunas cortadas.

¿Es malo cocinar con microondas?

Cocinar con microondas no es perjudicial para la salud si se usa adecuadamente y siguiendo las precauciones recomendadas por organismos internacionales como la OMS y la American Cancer Society.

Estas instituciones afirman que no hay riesgo de cáncer ni daño por radiación, ya que el microondas emite radiación no ionizante incapaz de afectar el ADN.​

El principal peligro es el calentamiento desigual, lo que puede dejar zonas frías en los alimentos donde sobrevivan bacterias, o causar quemaduras por vapor o líquidos recalentados.​

Todas las formas de cocción provocan cierta pérdida de nutrientes, pero el microondas puede, incluso, preservar mejor algunas vitaminas y antioxidantes que la cocción tradicional porque el tiempo y la temperatura suelen ser menores.​