Ensalada de pollo, huevo, bacon y aguacate, así se hace la mítica Cobb Salad

Total: 25 min

Comensales: 2

Poco es el recetario americano que conocemos al margen de la denominada comida rápida o fast food como hamburguesas, que admiten variedades infinitas como el Sloppy Joe en versión ragú, las costillas en sus múltiples variantes con diferentes salsas o los mac and cheese (los míticos macarrones con una salsa bechamel con muchísimo queso).

Pero la realidad es que, aun siendo una cocina calórica en general, los americanos se alimentan también de otros platos menos conocidos como el Jambalaya y ensaladas, como la mítica ensalada César o esta otra de la que se habla hoy: una tradicional Cobb Salad. Calórica igualmente, que nadie se engañe, pero con una composición en la que las proteínas triunfan y los hidratos van debidamente acompañados, y donde la lechuga es una mera excusa más en la que disfrutar de la carne, pollo en este caso, acompañada de bacon crujiente, huevo cocido, queso azul y aguacate.

Cobra mucha importancia su aliño, para el cual elaboraremos una vinagreta a base de mezclar aceite de oliva con vinagre y mostaza. Aquí no hay salsa de bote que valga, pues este aliño es tan fácil de hacer y se le pueden dar tantos matices, variando el tipo de vinagre, o cambiando, por ejemplo. una mostaza de Dijon por otra con miel, que no hay excusa para hacerla casera.

Se le pueden agregar también unos tomates cherry, para dar color y frescura al conjunto, cebollino, o mezclar varios tipos de lechuga, pero lo que es impepinable, además del pollo, bacon, huevo y aguacate, que suele gustar a todo el mundo, es el queso azul. Si os resulta demasiado fuerte, se puede sustituir por un roquefort o gorgonzola, o, aunque no será lo mismo, una mezcla de feta y parmesano. Probad, si no, a incorporarlo muy finamente picado en el aliño para que quede más disimulado y no perder ese punto salado y ligeramente picante que funciona tan bien con el resto de ingredientes.

Esta ensalada, que bien vale de plato único, se puede dejar preparada con antelación, con la vinagreta aparte guardada en un frasco, e incorporando esta y el aguacate en el último momento, para que no se oxide.

Receta de ensalada Cobb

Cobb Salad

Ingredientes Cogollos de lechuga, 3 ud (o cualquier lechuga)

Huevos camperos, 2 ud

Aguacate, 1 ud

Muslos de pollo deshuesados, 2 ud

Bacon, 8 tiras

Queso azul tipo Valdeón (u otro), 120 g

Tomates cherry, 10 ud

Mostaza de Dijon, 1 cucharadita

Vinagre dulce, 1 cucharada

Aceite de oliva virgen extra, 4 cucharadas

Sal, c/s

Pimienta negra molida, c/s

Paso 1

Cocer el huevo en un cacillo con agua hirviendo durante 9 minutos. El huevo hay que introducirlo una vez el agua hierva y, en ese momento, bajar la potencia del fuego a un poco más del mínimo para que el huevo no rebote mucho dentro del agua y se rompa. Una vez transcurrido el tiempo, sacar el huevo e introducirlo en un baño de agua fría con hielo.

Paso 2

Cortar el bacon y dorarlo en una sartén a fuego a tope, sin nada más, será suficiente su grasa. Removerlo hasta que esté dorado por completo y crujiente. Retirar a un plato con papel absorbente para que pierda el excedente de grasa.

Paso 3

En esa misma sartén pero habiendo quitado la grasa - o en otra - dorar los muslos de pollo primero por el lado de la piel a temperatura medio alta. Añadir sal y pimienta a la carne. Una vez que esté bien dorada la piel, dar la vuelta al pollo, bajar el fuego y dejar cocinar hasta que esté bien hecho a temperatura suave. Condimentar también por el lado de la piel.

Paso 4

Preparar la vinagreta mezclando todos los ingredientes. Un buen truco siempre es meterlos en un bote y agitar el mismo.

Paso 5

Cortar los cogollos de lechuga y aliñarlos ligeramente. Abrir el aguacate, pelarlo, quitar el hueso y trocear. Trocear también el queso azul y pelar el huevo duro y partirlo en cuartos.

Paso 6

Disponer una capa de cogollos de lechuga en la base y luego el pollo troceado, el bacon, el aguacate, el huevo duro y el queso azul. Regarlo todo con abundante vinagreta por encima.

