Dani García (50), chef: "El mejor cochinillo al horno para Fin de Año se hace con 10 dientes de ajo y 2 hojas de laurel"

Un cochinillo asado con la piel muy crujiente y Dani García

Total: 2 h 30 min

Si en estas fiestas ya has triunfado con el cordero y estás esperando a despedir el año con un delicioso cochinillo asado, sigue leyendo porque te vamos a contar todos los trucos y todos los pasos a seguir para hacer un cochinillo de chuparse los dedos, para que la carne quede tan tierna como la mantequilla y la piel tan crujiente como una galleta recién hecha.

Con la receta de uno de los mejores chefs españoles que ha conseguido alcanzar la excelencia en el mundo de la alta cocina sin dejar de mirar a la tradición.

Dani García, al frente de restaurantes como Bibo, Leña o Tragabuches, explica de manera sencilla cómo se puede asar un cochinillo en el horno de casa para que el resultado nos haga viajar con la imaginación a los mejores asadores castellanos.

El cochinillo asado de Dani García

En uno de los episodios del programa Hacer de comer que Dani García presentaba en RTVE explica cómo prepara él un buen cochinillo asado para despedir el año.

Una receta tradicional que para el chef malagueño comienza con la elaboración de un jugo esencial utilizando la cabeza del animal. Este caldo se cuece durante cuarenta minutos con cebolla, puerro y zanahoria para obtener un líquido rico en gelatina que será clave para la textura final del plato.

El horneado es otro factor clave del proceso. Al más puro estilo de los asadores segovianos, Dani García también utiliza una bandeja inferior con agua para generar un vapor constante.

Aunque, a diferencia de éstos, él añade también sal, laurel, tomillo y ajos que aplasta ligeramente para que resulten más aromáticos. "Este golpecito es primordial para que suelte todo su aroma", explica.

Esta técnica permite que la carne se perfume desde el interior mientras la rejilla superior mantiene la pieza aislada del contacto directo con el líquido de la bandeja.

Dentro del horno, la cocción se divide en dos fases que buscan conseguir un cochinillo con una carne muy tierna y jugosa y una piel muy crujiente. Durante la primera hora y cuarto, el horno debe mantenerse a 160 ºC.

Posteriormente, se le da la vuelta a la pieza y se eleva la temperatura a 180 ºC por un periodo adicional de entre 40 y 50 minutos. Para evitar que las partes más expuestas se quemen durante este tiempo, el chef recomienda proteger el rabo del animal con papel de aluminio, retirándolo únicamente al final.

Dani García aprovecha el horno encendido para cocinar también la guarnición del plato. Las patatas, cortadas con un grosor considerable, se cocinan en la bandeja inferior, permitiendo que absorban tanto la grasa que se ha ido desprendiendo durante el asado como el caldo de la cabeza que se elabora como paso previo.

Insiste, además, en que el cochinillo debe servirse inmediatamente, ya que la piel comienza a humedecerse y perder su textura característica tan pronto como sale del horno.

Las claves para triunfar con el cochinillo asado

Un cochinillo no es solo un cerdo muy pequeño, sino que, además, debe haberse alimentado solo de leche. Por eso, el primer paso para el éxito de la receta es seleccionar la carne adecuada. Un cochinillo debe pesar entre 4 y 5 kg entero, siendo preferible uno más pequeño para que el sabor sea muy delicado.

En estas fechas, podemos adquirirlos en muchas carnicerías, donde también podemos pedir que lo preparen para asar, o comprarlo ya limpio y abierto en algunos supermercados.

Otro punto importante, sobre todo si nos vamos a un cochinillo de los más grandes, es asegurarnos de que su tamaño sea compatible con las dimensiones de nuestro horno, pues debe caber abierto como si fuera una mariposa.

El segundo punto clave es la colocación del cochinillo en el horno. Necesitamos una bandeja suficientemente grande como para poder poner un par de centímetros de agua y buscar algún método -como puede ser una rejilla- para colocar el cochinillo sobre la bandeja, evitando que entre en contacto con el líquido. Esta disposición permitirá que la carne se ase uniformemente sin resecarse, pero sin cocerse.

Ingredientes para hacer cochinillo al horno Cochinillo de unos 4 kg

Aceite de oliva virgen extra, cantidad suficiente

Sal gorda o en escamas, cantidad necesaria

Pimienta, al gusto

Ajo, 10 dientes

Laurel, 2 hojas

Zanahoria, 1 ud

Ramas de tomillo, 6 ud

Puerro, 1 ud

Cebolla, 1 ud

Patatas, 6 ud Paso 1 Cortamos el puerro, la cebolla y la zanahoria en trozos grandes. Paso 2 En una cazuela con un poco de aceite, marcamos las verduras a fuego fuerte durante 5 minutos para que adquieran color. Paso 3 En otra cazuela, freímos la cabeza del cochinillo sumergiéndola en aceite caliente hasta que esté bien dorada por todos lados, aproximadamente durante 3 minutos. Paso 4 Añadimos agua hasta cubrir y llevamos a ebullición. Incorporamos las verduras que hemos marcado y dejamos cocinar durante 40 minutos. Paso 5 Colamos el caldo y lo reservamos para usarlo al hornear las patatas. Paso 6 Precalentamos el horno a 160 °C con calor arriba y abajo y ventilador. Paso 7 Colocamos una bandeja en el raíl inferior del horno con un poco de agua, sal, aceite de oliva, las hojas de laurel, las ramas de tomillo y los ajos chafados. Paso 8 Abrimos el cochinillo por la parte de la tripa, dejándolo en forma de libro. Retiramos la cabeza (también podemos pedirle al carnicero que lo haga por nosotros). Paso 9 Colocamos el cochinillo con la piel hacia abajo sobre la rejilla del horno, en el segundo raíl más bajo. Horneamos durante 1 hora y 15 minutos a 160 °C con calor arriba y abajo y ventilador. Paso 10 Retiramos la bandeja del horno y distribuimos las patatas en rodajas para formar una cama. Vertemos el caldo reservado sobre las patatas. Paso 11 Damos la vuelta al cochinillo, dejándolo con la piel hacia arriba, y horneamos a 180 °C con calor arriba y abajo y ventilador durante 40 a 50 minutos, o hasta que la piel esté dorada y crujiente. Paso 12 Servimos el cochinillo acompañado de las patatas asadas.

Y para aprovechar las sobras del cochinillo

Aunque podría asarse medio cochinillo, las sobras de esta carne se aprovechan tan bien que, si no tenemos opción de comprar la mitad, merece la pena asar la pieza entera. Los que vienen a continuación son solo algunos ejemplos de recetas en las que se pueden utilizar las sobras del cochinillo asado.