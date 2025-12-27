Confirmado por las abuelas segovianas: "Para que esté buenísimo, el cochinillo no puede pesar más de 4,5 kg"

0 votos

Total: 3 h

Comensales: 4-5

¿Pocas horas para que comience la cena de Nochevieja y todavía no tienes del todo claro cómo asar el fantástico cochinillo que has encargado en la carnicería? Que no cunda el pánico. En este artículo os vamos a dar los mejores trucos para preparar este exquisito plato sin fallos y paso a paso.

Al final, es una receta sencillísima con la que se consigue un cochinillo asado como si lo hubiera hecho una abuela de Segovia, una ciudad en la que este es su plato más emblemático.

Una receta que sigue preparándose siguiendo los métodos tradicionales que se han ido transmitiendo de generación en generación y que lo han convertido en parte del patrimonio histórico de esta provincia castellana.

Lo que se busca al asar el cochinillo es que la carne quede muy tierna y la piel tan crujiente como una galleta y esto, en la receta tradicional, se consigue utilizando hornos de leña. Con la receta que os contamos aquí vamos a buscar un efecto muy parecido utilizando el horno de casa.

Os recomendamos leer toda la receta con atención antes de ponerse manos a la obra para que no haya ninguna duda. Hay que destacar también que aquí vamos a cocinar medio cochinillo, que es algo muy habitual, pero los pasos a seguir serían idénticos si se cocina un cochinillo entero.

Empezar con tiempo suficiente

Preparar un buen cochinillo en el horno es algo muy sencillo, pero es importante empezar con tiempo. La receta en sí es fácil, pero lleva tiempo y mimo, así que habrá que organizar bien el tiempo para empezar con un poco de antelación.

El tiempo de cocción del cochinillo en el horno depende de su peso, pero, para no pillarnos los dedos, lo ideal es empezar 4 horas antes de servirlo. Es decir, imaginad que queremos cenar a las 22 h, pues empezaremos a preparar el cochinillo al horno a las 18 h.

Aunque luego entraremos más en detalle, los tiempos van más o menos así: 1 hora de precalentado del horno, 1 hora con la carne y los huesos hacia arriba, 1 hora con la piel hacia arriba y 20 minutos para tostar la piel. El resto del tiempo se va en preparaciones, dar la vuelta, etc.

El peso es la clave

Como decíamos al hablar del tiempo que necesitamos para cocinar al horno un cochinillo, todo depende del peso. Pensad que cuanto mayor sea el peso, mayor es la cantidad de carne que tiene y mayor el tiempo que tendrá que estar en el horno para que todo el cochinillo llegue a la temperatura ideal para comerlo.

El cochinillo que se utiliza en Segovia cumple estrictos estándares de calidad. Proviene de cerdos lechales, alimentados exclusivamente con leche materna, lo que garantiza una carne tierna, jugosa y de sabor delicado. Generalmente, el cochinillo no supera los 21 días de vida ni los 4,5 kg de peso, características que son clave para su textura y sabor únicos.

Nosotros vamos a partir de la base de un cochinillo limpio de 4 kilos y hemos cocinado la mitad. Para medio cochinillo que pesaba unos 2 kilos, el tiempo total que necesitamos para cocinarlo al horno fue de unas 4 horas.

El tiempo para cocinar medio cochinillo y el cochinillo completo es el mismo, porque se asa abierto como un libro y el tiempo no depende de la superficie que ocupe en la bandeja, sino del grosor de las piezas de carne.

Si el cochinillo pesa menos, cambiarán ligeramente los tiempos, lo único que hay que hacer es restar unos 10-15 minutos de horneado por cada lado por cada kilo menos del cochinillo entero.

Es decir, si para medio cochinillo de 2 kilos (o un cochinillo de 4) horneamos primero con la carne hacia arriba durante 1 hora, para medio cochinillo de 1.5 kilos (o un cochinillo de 3) hornearemos primero durante 45-50 minutos.

La temperatura del horno

Lo primero es tener clara la temperatura a la que cocinaremos. Es bastante sencillo porque para hacer cochinillo en el horno solo necesitamos conocer dos temperaturas.

Cocinaremos siempre a 160 ºC durante todo el proceso menos al final, que subiremos a 200 ºC para terminar de tostar la piel y que quede un cochinillo crujiente y sabroso.

Primero por la parte de la carne

Una de las dudas que siempre surgen cuando cocinamos cochinillo es si empezar por la parte de abajo de la carne o por la parte de arriba de la piel. La respuesta es fácil: primero la carne y luego la piel. No tiene más truco que este.

La razón también es sencilla. Primero empezamos cocinando la carne, buscando la temperatura ideal para que quede un cochinillo bien sabroso. Y luego acabamos por la parte de la piel, para empezar a tostarla y conseguir ese crujiente del cochinillo perfecto que es de lo más delicioso del mundo.

Receta de cochinillo al horno paso a paso

Y ahora que sabemos todos los trucos para cocinar cochinillo al horno, vamos con la receta de cochinillo fácil paso por paso, un resumen de todo lo anterior y algo más para conseguir ese cochinillo perfecto que todos estáis buscando para las comidas navideñas.