Mar Orozco (40), chef: "Las lentejas más ligeras se hacen en la olla exprés en 11 minutos con un chorizo y 2 zanahorias"
La chef Mar Orozco, famosa por haber entrenado a varios aspirantes de MasterChef Celebrity, explica cómo hacer unas lentejas más ligeras y muy rápidas.
- Total: 25 min
- Comensales: 4
Dice la chef Mar Orozco que esta es la receta definitiva de lentejas hasta para los que no saben cocinar. Razón no le falta porque más sencilla y rápida no puede ser.
Y, en estos días, con las temperaturas por los suelos y el ajetreo prenavideño, una receta tan fácil y reconfortante como esta es oro puro. Solo hay que sacar la olla exprés y apuntarse los trucos que nos da la cocinera.
Sin ingredientes complicados y sin esfuerzo, pues apenas hay que hacer un sofrito sencillo con las verduras y un poco de vino blanco para potenciar el sabor, que si es un vino con algo de barrica como La Mateo Tempranillo Blanco 2023 puede ser, además, el maridaje perfecto.
Las lentejas más sabrosas y ligeras
En un vídeo de poco más de seis minutos subido a su cuenta de Instagram, @mar.orozco.chef, la cocinera con la que han aprendido a cocinar varios aspirantes de MasterChef Celebrity, prepara sus lentejas casi en tiempo real.
Insiste, además, en algunos trucos sencillos que servirán para que las lentejas queden más ligeras sin perder sabor.
Uno de los más importantes es desgrasar previamente el chorizo y la morcilla. Si se pinchan estos con un cuchillo y se cuecen brevemente en agua, se elimina el exceso de grasa y las lentejas quedarán mucho más fáciles de digerir.
Otro truco clave es dar un primer hervor a las lentejas antes de cocinarlas definitivamente. Con este paso se limpian y nos permite ahorrarnos el remojo previo.
En cuanto al sofrito, Mar Orozco aconseja cortar las verduras en trozos grandes, ya que después se trituran para espesar el guiso sin necesidad de añadir espesantes artificiales.
Apunta también la importancia de sofreír bien las verduras con sal, para que suelten sus jugos y aporten todos sus sabores.
El pimentón, el tomate concentrado y el vino blanco se deben incorporar antes del caldo para potenciar aún más los aromas, pero hay que tener en cuenta que el vino debe evaporarse bien para evitar que deje regusto.
Finalmente, tras la cocción en olla a presión, se retira la hoja de laurel y se añade el puré de verduras en la cantidad justa para ajustar la textura. Solo al final se incorporan el chorizo y la morcilla ya cocidos, para evitar que se deshagan. Con estos trucos, las lentejas quedan perfectas.
Ingredientes
- Lentejas pardinas, 360 g
- Chorizo, 1 ud (aprox. 100 g)
- Morcilla, 1 ud (aprox. 100 g)
- Panceta fresca, 150 g
- Jamón serrano en un trozo, 100 g
- Zanahorias, 2 ud
- Puerro, 1 ud
- Cebolla grande, 1 ud
- Ajo, 1 diente
- Pimiento rojo, 1 ud
- Pimiento verde, 1 ud
- Tomate concentrado, 1 cucharada colmada
- Pimentón dulce, 1 cucharada sopera
- Vino blanco, 100 ml
- Laurel, 1 hoja
- Caldo de pollo, 1 litro
- Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas
- Sal, al gusto
Paso 1
Pinchamos la morcilla y el chorizo con un cuchillo. Los colocamos en un cazo con agua fría a fuego medio para desgrasarlos. Cuando hayan soltado la grasa, retiramos las piezas y desechamos el agua.
Paso 2
Cubrimos las lentejas con agua fría en un cazo aparte y las llevamos a ebullición durante 5 minutos. Las escurrimos y reservamos.
Paso 3
Pelamos y cortamos en trozos grandes las zanahorias, el puerro, la cebolla, los pimientos y el diente de ajo entero. Reservamos.
Paso 4
En la olla a presión, añadimos el aceite de oliva y rehogamos la panceta cortada en tiras hasta que se dore ligeramente.
Paso 5
Incorporamos todas las verduras troceadas a la olla y las sofreímos a fuego medio. Añadimos una pizca generosa de sal para que suden y se ablanden. Dejamos rehogar durante 10 minutos, removiendo ocasionalmente.
Paso 6
Agregamos el pimentón dulce, el tomate concentrado y el vino blanco. Subimos el fuego y dejamos que el alcohol se evapore completamente antes de continuar.
Paso 7
Añadimos a la olla las lentejas escurridas, el taco de jamón y la hoja de laurel. Vertemos el caldo de pollo caliente hasta cubrir completamente.
Paso 8
Cerramos la olla a presión. Cuando comience a liberar presión, bajamos el fuego y cocinamos durante 11 minutos. Pasado ese tiempo, dejamos salir el vapor antes de abrir.
Paso 9
Retiramos y desechamos la hoja de laurel. Sacamos todas las verduras cocidas, las trituramos hasta obtener un puré fino y vamos incorporando cazos de este puré a las lentejas, mezclando bien, hasta conseguir la textura deseada.
Paso 10
Cortamos el chorizo y la morcilla en rodajas. Las añadimos a las lentejas y calentamos todo junto un par de minutos más antes de servir.