Encarna, abuela cocinera, sobre su receta más rica de pollo con tomate: "Por menos de 20 € comen 4 o 5 personas"

Conocida en las redes sociales como @recetasyayaencarna, esta entrañable abuela nos enseña sus trucos para cocinar un rustido de pollo con tomate para chuparse los dedos . Es facilísimo.

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4-5

El pollo ocupa un lugar privilegiado en la cocina española por su bajo coste y lo versátil que es en la cocina. Se adapta a guisos tradicionales, frituras rápidas y recetas que requieren pocos ingredientes.

En el día a día, el pollo permite resolver comidas rápidas en las que aporta proteínas de calidad. Pero también puede ser protagonista de menús más formales. El pollo es la prueba de que un ingrediente sencillo puede alcanzar un nivel digno de celebraciones familiares y reuniones de fin de semana.

Sirva como ejemplo, el plato de pollo rustido con tomate que prepara Encarna, una de las abuelas más queridas de TikTok, que es perfecto para servirlo en una comida festiva acompañado de un buen vino blanco como La Mateo Tempranillo Blanco 2023 de Bodegas Mateo.

Este vino blanco con Denominación de Origen Calificada Rioja, encaja por su acidez moderada, que ayuda a limpiar el paladar y contrasta con la potencia del guiso.

Sus notas frutales y florales aportan frescura y su estructura cremosa junto con los matices de madera se integran bien con el dorado del pollo y la textura de la salsa.

El pollo de la yaya Encarna

Los vídeos de Encarna siempre comienzan igual. Su nieto -y cámara- le propone un reto y, en esta ocasión, debe preparar una comida contundente y sabrosa por menos de 20 euros.

Con ese presupuesto, Encarna hace la compra y se lleva a casa todos los ingredientes que necesita superar el reto con nota.

Para la receta elegida solo necesita productos económicos, todos habituales en una compra semanal: cebollas, patatas, ajos, pollo, tomate triturado, almendras y pimienta molida.

El plato es un guiso sencillo, pero con sabor intenso gracias al desglasado con vino blanco -puede usarse el mismo con el que luego lo vayamos a servir- y a la picada de almendras y ajos fritos. Ambos son trucos muy "de abuela" que hacen que los guisos queden "de toma pan y moja".

Y, para hacerlo aún más irresistible, Encarna fríe unas patatas que, una vez doradas, las incorpora al conjunto, convirtiendo la preparación en un plato único completo.