Dani García (49), chef Michelin, sobre las pechugas de pollo: "Para que queden más jugosas, el truco son 200 ml de caldo"

0 votos

Total: 25 min

Comensales: 2

Aunque últimamente los precios se están disparando, el pollo es una de las proteínas más consumidas en España. Se estima que en 2024, el 47,2 % de la carne consumida en nuestro país procedía de este animal, una tendencia que ha seguido al alza en 2025.

Más allá del precio, la popularidad del pollo entre los españoles obedece también a otros factores como sus propiedades nutricionales o sus numerosos usos en la cocina.

El pollo es una carne blanca que contiene menos de un 10 % de grasa, una cifra que hace que sea muy apreciado por los consumidores que buscan alimentos saludables.

A esto hay que sumar su alto contenido en proteínas de alto valor biológico y que es un alimento muy fácil de digerir, por lo que es muy adecuado tanto para niños como para personas mayores.

La versatilidad gastronómica constituye otro pilar fundamental de su éxito. La carne de pollo se presta a innumerables preparaciones, desde guisos tradicionales como el pollo al chilindrón o el pollo en pepitoria, hasta las recetas únicas de nuestra abuelas.

Es una carne tan resultona que lo mismo nos soluciona una cena rápida en 10 minutos que nos hace triunfar en la comida de un día de fiesta y siempre sin esfuerzo.

Las pechugas de pollo de 2 chefs Michelin

Pechugas rellenas Dani García

Dani García y Jesús Sánchez, ambos con 3 estrellas Michelin, no necesitan presentación, pero lo que sí tenemos claro es que, cuando se juntan, solo pueden salir platos deliciosos como las pechugas de pollo rellenas que prepararon entre los dos en el programa Hacer de comer de RTVE.

El primer consejo que dan estos dos cocineros es cuidar la elaboración del relleno. "El relleno tiene que resultar sequito", insisten, mientras dejan que los champiñones y el puerro "suden" lentamente en la sartén hasta que se evapore toda su humedad.

Este paso, aunque parezca insignificante, marca la diferencia, pues de no hacerlo así, el relleno empezaría a soltar el líquido dentro del pollo y sería imposible conseguir el resultado que buscamos.

Otro punto que es muy importante es la forma de cortar la pechuga. Hay que ir abriéndola como si fuera un libro hasta tener un filete enorme de pollo que luego podremos enrollar con el relleno dentro. "Esto también en casa las personas que nos escuchan lo pueden pedir al carnicero", comentan.

Además de un relleno sabroso, es clave salpimentar bien la pechuga antes de colocar este y envolverla con firmeza en papel film para garantizar una cocción uniforme y que, una vez cocida, quede un rulo compacto que podamos cortar limpiamente.

El truco está en presionar bien. "Ahora seguimos rulando, y lo que va haciendo es presionando. Es importante que quede prieto", explican.

El tiempo de cocción también es clave para que la pechuga no quede seca,debe hacerse en agua caliente durante 15 minutos, pero con matices. Si la pechuga la cocinamos con su piel, conviene retirarla del agua cuatro minutos antes y terminar marcándola en la sartén para obtener una piel dorada y crujiente.

Pero, sin duda, la joya de la corona de la receta y lo que más jugosidad aporta a la receta es la sencilla salsa hecha a base de caldo de pollo y queso azul.

Para espesarla, usan tapioca, "un espesante natural que no aporta sabor" y puede comprarse en muchos supermercados, pero en casa perfectamente nos podríamos apañar con una cucharada rasa de maicena disuelta en un poco de agua.

Tras unos minutos de cocción, cuando la salsa ha espesado lo suficiente, el truco es añadir el queso fuera del fuego, para que mantenga sus aromas sin volverse demasiado salado.