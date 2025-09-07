Dani García (49), chef Michelin, rotundo: "Para que las costillas de cerdo queden tiernas, la clave es este marinado"

0 votos

Cualquier receta de unas buenas costillas al horno solo tiene dos requisitos: una carne tiernísima que se separe del hueso y un glaseado adictivo que hace que no quieras dejar de comer.

Cadenas de restaurantes de comida rápida como el Friday's o el Tony Roma's se han hecho famosas por sus versiones de las Carolina Honey Baby Back Ribs o, lo que es lo mismo, costillas asadas con un glaseado de miel.

Lo mejor de todo es que en casa se pueden hacer igual de deliciosas, pues no necesitamos ni una barbacoa ni un ahumador ni ningún otro artilugio raro. En cualquier horno doméstico quedan fabulosas. Más aún siguiendo los consejos del chef Dani García.

Las costillas de cerdo perfectas

Costillas de Dani García

En uno de los episodios del programa Hacer de comer, que el chef marbellí presentaba en RTVE hace algunos años, nos enseñó a cocinar unas costillas al horno glaseadas que no pueden ser más sencillas.

Aprovechó la ocasión también para compartir algunos "trucos de chef" que nos van a ayudar a que nos salgan perfectas en casa.

En primer lugar, Dani García señala lo importante que es elegir bien las costillas. Su consejo es comprar costillas de cerdo blanco porque tienen más carne y menos grasa, aparte de ser más económicas.

Aunque a todo el mundo le suele parecer que las costillas ibéricas son mejores, el chef prefiere dejar estas para otro tipo de cocciones, como puede ser una barbacoa.

En segundo lugar, para que las costillas queden muy tiernas y sabrosas, se utiliza una marinada hecha con miel, mostaza, vinagre, salsa de soja y pimienta. Esta mezcla servirá también para barnizar sucesivamente las costillas con el fin de obtener una superficie suculentamente caramelizada.

Para completar el menú, Dani García cocina a la par unos boniatos asados muy sencillos de hacer que son una guarnición ideal para este tipo de platos.

Ingredientes Para las costillas Costillas de cerdo blanco, 500 g

Miel, 4 cucharadas

Salsa de soja, 3 cucharadas

Vinagre (de manzana o Jerez), 2 cucharadas

Romero fresco, unas ramitas

Pimienta, al gusto

Sal, al gusto Para los boniatos especiados Boniatos, 2 unidades

Curry, 1 cucharada

Pimentón dulce, 1 cucharada

Canela, 1 cucharada

Aceite de oliva, al gusto

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto Crema agria, 200 g (puede sustituirse por 100 g de nata y 100 g de yogur griego)

Cebollino fresco picado, 1 cucharada Paso 1 Comenzamos preparando la marinada. Para ello, calentamos ligeramente la miel en el microondas para que sea más fluida y fácil de mezclar. A continuación, en un bol, incorporamos la miel, la salsa de soja, el vinagre y un poco de pimienta negra molida. Paso 2 Salpimentamos las costillas por ambos lados y las espolvoreamos con unas hojas de romero fresco. A continuación, las barnizamos con la marinada y dejamos que reposen durante unos 15 minutos a temperatura ambiente. Tras este reposo, volvemos a pintarlas con la marinada. Paso 3 Precalentamos el horno a 200 °C. Colocamos las costillas en una bandeja de horno y las horneamos durante 30 minutos. Paso 4 Mientras tanto, preparamos los boniatos. Para ello, los cortamos en gajos o en rodajas algo gruesas y los colocamos en un recipiente apto para microondas. Cocinamos durante 8-10 minutos a 900 W. Paso 5 Pasados los primeros 30 minutos, sacamos la bandeja del horno, damos la vuelta a las costillas y volvemos a pintarlas con más marinada. Paso 6 En un bol, mezclamos el curry, el pimentón dulce, la canela, sal y pimienta. Añadimos un buen chorro de aceite de oliva y mezclamos con los boniatos precocidos. Paso 7 Bajamos la temperatura del horno a 160 °C e introducimos de nuevo las costillas para hornearlas otros 40 minutos. Introducimos también los boniatos en el horno para que terminen de asarse a la vez. Paso 8 Cuando las costillas y los boniatos estén listos, picamos finamente el cebollino y lo mezclamos con la crema agria. Paso 9 Servimos las costillas acompañadas del boniato especiado y una cucharada generosa de crema agria con cebollino. Opcionalmente, podemos añadir también unas hojas de romero fresco por encima para decorar.

5 guarniciones para las costillas

Para quienes no sean los mejores amigos del boniato, las guarniciones que se pueden elegir para acompañar unas costillas como estas son casi infinitas. Las que siguen son solo una pequeña muestra: