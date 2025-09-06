María Lo, cocinera, lo tiene claro: "El truco para que el pollo quede muy crujiente no es la harina, hay que usar maicena"

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 4

El pollo lo mismo puede ser la base de un producto de comida rápida como el protagonista de una comida de fiesta, pero de lo que no hay duda es de que una pieza de pollo crujiente por fuera y tierna por dentro es siempre un placer.

El secreto del éxito está siempre en conseguir una fritura bien hecha, que no quede grasienta ni resulte pesada. Para eso, el rebozado es la clave. No siempre la tradicional mezcla de harina, huevo y pan rallado es la mejor opción.

Eso lo sabe bien María Lo que, para quienes no la ubiquen, es la joven cocinera gaditana de ascendencia china que se alzó con el triunfo en la décima edición de MasterChef España.

Pollo frito japonés: el más crujiente

#SacaMaizenadetuDespensa #Karaagedepollo #Karaage #pollorebozado ♬ sonido original - María Lo @marialomchef10 ¿Sabíais que una de las súper funciones de Maizena además de espesar salsas y hacer los bizcochos más jugositos es que deja unos rebozados MEGA crujientes? Aquí os dejo este platazo de Karaage de pollo con mayonesa de kimchi y limoncito fresco que es una bomba deliciosa de sabor y crunnnnchhhh!!! Tenéis toda la receta con sus ingredientes y paso a paso en mi perfil de instagram 🔥 With Love & Passion Lo 💛 #embajadora

En un vídeo compartido en sus redes sociales, la cocinera explica cómo preparar kara-age, que es un pollo frito extracrujiente típico de Japón.

Se trata de una receta en la que se emplea una técnica de preparación china que data de antes del siglo XVIII y que consiste en pasar las piezas por almidón de patata (katakuriko) para conseguir un rebozado muy fino y crujiente.

El kara-age más popular se conoce como tatsuta-age y consiste en trozos de pollo de bocado que se marinan en salsa de soja, sake y jengibre, se rebozan en fécula de patata y se fríen. A veces también se prepara con los muslos de pollo enteros y, cuando es ese caso se le llama big kara-age o sanzoku-yaki.

Como el almidón o fécula de patata, muy habitual en la cocina asiática, no es fácil de comprar en España, María Lo emplea un sustituto con el que se pueden obtener resultados muy similares. Utiliza nuestra maicena de toda la vida para conseguir un rebozado más ligero y crujiente que es ideal para el pollo.

Más allá de este truco, realizar la fritura correctamente también es fundamental para conseguir un buen resultado. Debe hacerse en una cantidad suficiente de aceite a una temperatura de entre 170 y 180 ºC y en tandas y, una vez fritas todas las piezas, dar una segunda fritura más breve para que se doren.

Ingredientes Contramuslos de pollo, 600 g (troceados en piezas de bocado)

Jengibre fresco rallado, 10 g

Ajo rallado, 1 diente

Sal, 4 g

Pimienta negra recién molida, al gusto

Vino blanco seco o mirin, 30 ml

Salsa de soja, 30 ml

Huevo, 1 unidad

Maicena, 60 g (para el marinado)

Maicena, cantidad suficiente (para el rebozado crujiente)

Agua, cantidad necesaria (para formar grumos con la maicena)

Aceite de girasol, cantidad abundante para freír (mínimo 500 ml) Paso 1 En un bol grande mezclamos los trozos de pollo con el jengibre rallado, el ajo rallado, la sal, la pimienta, el vino blanco y la salsa de soja. Tapamos y dejamos marinar en la nevera durante al menos una hora. Paso 2 Mientras se marina el pollo, preparamos la mezcla para el rebozado. En una bandeja amplia ponemos una cantidad generosa de maicena y añadimos agua fría poco a poco, removiendo con las manos, hasta que se formen grumos que iremos deshaciendo hasta tener una textura similar a la de arena gruesa. Paso 3 Sacamos el pollo de la nevera y añadimos el huevo batido y los 60 g de maicena directamente al bol del marinado. Mezclamos bien para que todos los trozos queden bien embadurnados de la mezcla. Paso 4 Pasamos cada trozo de pollo por la mezcla de maicena y agua, presionando ligeramente para que se adhiera bien el rebozado. Paso 5 Calentamos el aceite de girasol en una sartén honda o un cazo hasta alcanzar los 180 °C. Freímos los trozos de pollo en tandas, sin amontonar, durante unos 3-4 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción para que se doren de manera uniforme. Paso 6 Retiramos los trozos de pollo frito y los dejamos escurrir sobre una rejilla. Paso 7 Una vez que los hayamos frito todos, damos una segunda fritura de apenas un minuto para que se doren por completo. Escurrimos de nuevo sobre un colador o una rejilla. Paso 8 Servimos inmediatamente, acompañados de una rodaja de limón o una mayonesa japonesa si se desea.

6 salsas para mojar

En su vídeo, María Lo, prepara una mayonesa casera de kimchi -un encurtido coreano-, para acompañar los trozos de pollo, pero son muchas las salsas con sabor asiático que pueden llevar al pollo frito al siguiente nivel.

Mayonesa japonesa casera (tipo Kewpie). Para prepararla en casa, mezclamos 1 yema de huevo, 1 cucharadita de vinagre de arroz, una pizca de sal y 1/2 cucharadita de mostaza. Añadimos 150 ml de aceite de girasol en hilo fino mientras batimos con varillas hasta que emulsione. Terminamos con una pizca de azúcar y unas gotas de zumo de limón.

Salsa ponzu. En un bol, mezclamos 3 cucharadas de salsa de soja, 1 cucharada de zumo de limón, 1 cucharada de vinagre de arroz, 1 cucharadita de mirin -o vino blanco- y unas gotas de aceite de sésamo.

Mayonesa picante japonesa. Mezclamos 4 cucharadas de mayonesa japonesa con 1 cucharada de salsa sriracha y unas gotas de aceite de sésamo tostado. Podemos añadir también unas gotas de zumo de lima o un poco de ralladura de jengibre.

Salsa tipo yakitori. Cocinamos a fuego medio durante unos minutos una mezcla de 4 cucharadas de salsa de soja, 2 de mirin, 1 de azúcar y 1 de sake o vino blanco seco. Reducimos hasta que tenga textura de sirope ligero.

Salsa de sésamo tostado. Trituramos 2 cucharadas de semillas de sésamo tostado con 2 cucharadas de mayonesa, 1/2 cucharadita de azúcar, 1 cucharadita de salsa de soja y un poco de vinagre de arroz.

Mayonesa de kimchi con mostaza. Picamos muy fino 2 cucharadas de kimchi y las mezclamos con 4 cucharadas de mayonesa. Añadimos 1 cucharadita de mostaza y unas gotas de zumo de limón.

5 recetas para acompañar

No hemos hablado hasta ahora del pollo frito desde el punto de vista nutricional. Aunque el pollo es una carne baja en grasas y rica en proteínas, vitaminas y minerales, cocinado con esta receta no pasaría el filtro de muchos nutricionistas.

Aun así, si se consume esporádicamente, podría acompañarse de una guarnición que equilibrase un poco el menú tal como se hace en Japón.