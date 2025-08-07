Dani García (49), chef, insiste: "Para que el pollo asado quede jugoso; el truco no es la sal, es dejarlo reposar 10 minutos"

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 4

Cocinar un pollo entero en el horno es una de las preparaciones culinarias que tendrían que formar parte de una categoría de "recetas básicas que todo el mundo debería conocer". Pocas cosas hay más socorridas, con un esfuerzo mínimo tenemos una comida de lujo.

Porque para hacer un pollo asado no hace falta apenas cocinar, solo esperar a que el horno haga su trabajo mientras nosotros seguimos con nuestra vida. Nosotros solo tenemos que preocuparnos de unos pequeños pasos para asegurarnos de que no se pierdan jugos.

Y quién mejor que Dani García, uno de los mejores chefs que tenemos en España, para aprender cuál es la técnica que nos permitirá disfrutar de un pollo asado jugoso y delicioso.

El reposo final es la clave para un pollo más jugoso

El chef Dani García, cuando cocinaba en el programa Hacer de comer de RTVE, enseñó cómo una receta de pollo al horno con su toque personal, aderezado con limón y otros condimentos, y aprovechó también para compartir en el vídeo, que ahora puede verse en YouTube, no uno ni dos, sino sus cuatro trucos para que el pollo asado quede más jugoso y delicioso.

El primero de sus secretos arranca nada más empezar. Para Dani García, el aliño previo de la carne es fundamental. Utiliza una mezcla de zumo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta, con la que masajea el pollo y es la el primer paso para darle sabor.

El segundo truco consiste en añadir un poco de agua a la bandeja del horno antes de comenzar la cocción. Así conseguimos generar vapor y crear un ambiente húmedo dentro del horno que ayudará a evitar que el pollo se reseque durante el asado.

El tercer truco llega en el momento de meter el pollo en el horno. Dani García coloca el pollo “al revés”, es decir, con la pechuga hacia abajo.Esta técnica permite que los jugos fluyan por gravedad hacia las partes que suelen resecarse más fácilmente, como la pechuga.

Y, por último, el paso clave para no quedarnos sin las ventajas de los pasos anteriores, que consiste en dejar reposar el pollo unos diez minutos tras sacarlo del horno.

Según el chef, este reposo permite que los jugos internos se redistribuyan y se asienten, garantizando una carne tierna y jugosa.

A modo de bonus, aunque no tiene que ver con la carne, Dani García insiste en no desechar los jugos restantes de la bandeja. Según explica, son "oro líquido", pues son ideales para acompañar la carne o enriquecer una salsa.

Truco Cocinillas Como bien dice Dani García, los jugos que quedan en la bandeja después de asar un pollo son un auténtico tesoro. Se pueden utilizar como base para una salsa, pero también para potenciar el sabor del caldo que vayamos a usar para un arroz o para añadirlos a la masa de unas croquetas. Son una bomba de sabor.

Ingredientes para hacer un pollo asado al limón como Dani García Pollo entero, 1 ud

Limón, 2 ud

Pimienta recién molida, al gusto

Sal, al gusto

Aceite de oliva, cantidad necesaria

Tomillo fresco, al gusto

Ajo, 5 o 6 dientes Paso 1 Empezamos introduciendo uno de los limones en el interior del pollo. Dani García sugiere hacerle unos cortes para que se liberen mejor los aromas durante la cocción. Paso 2 A continuación, procedemos a bridar el pollo para que mantenga su forma. Para ello, sujetamos la alita por debajo, cruzamos el hilo por detrás y lo cerramos como si estuviéramos atando un zapato por la parte de las patas. Paso 3 Preparamos el aliño mezclando zumo de limón, aceite de oliva, pimienta, sal y hojitas de tomillo fresco. Es importante masajear bien el pollo con esta mezcla, asegurándonos de que el aliño penetre por todas las partes del pollo. Paso 4 Ponemos unos dientes de ajo aplastados en una bandeja de horno y un poco de agua en el fondo de la bandeja. Colocamos el pollo con la pechuga hacia abajo. Paso 5 Horneamos durante 35 minutos a 180 °C. Transcurrido este tiempo, damos la vuelta al pollo con cuidado y lo bañamos con sus propios jugos. Paso 6 Continuamos la cocción durante 25 minutos más a 180 °C. Durante este tiempo lo regaremos un par de veces con sus jugos. Paso 7 Una vez terminado el horneado, dejamos reposar el pollo durante 10 minutos. Este reposo es clave para que los jugos internos se asienten de nuevo y se gelatinicen ligeramente, conservando así la jugosidad del asado. Paso 8 Retiramos la brida del pollo, lo trinchamos y servimos. Podemos acompañarlo de los jugos de la cocción a modo de salsa.

Una receta que es todo proteína

Desde el punto de vista nutricional, el pollo no solo es un alimento asequible, sino que también es una fuente excelente de proteínas de alto valor biológico, necesarias para el mantenimiento y la reparación de los tejidos del cuerpo humano.

En especial, la pechuga del pollo destaca por su bajo contenido en grasa y su elevado aporte proteico, por eso es uno de los alimentos más recomendados en dietas de deportistas y de control de peso.

Asimismo, aporta vitaminas del grupo B, como la niacina (B3) y la vitamina B6, fundamentales para el metabolismo energético y el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

Cocinado al horno, como en la receta de Dani García, el pollo conserva sus nutrientes sin necesidad de añadir grandes cantidades de grasa, como podría ser una fritura, ofreciendo así un plato sabroso y saludable.