Jordi Cruz (47), chef: "Mi bebida antioxidante perfecta lleva 30 g de limón, 25 de jengibre, 5 de sal, bicarbonato y miel"

Se habla mucho de bebidas 'milagrosas' que prometen mil y un beneficios: te ayudan a adelgazar sin esfuerzo, te 'desintoxican' el cuerpo de forma extraordinaria, te dejan un pelo y una piel increíblemente brillantes, etc.

No obstante, muchas veces todas esas supuestas virtudes no están respaldadas por la ciencia y hay que ser cautos a la hora de comprar ciertos discursos.

Pero también existen bebidas que sí cumplen con lo que prometen, como las bebidas antioxidantes a base de plantas, frutas u otros alimentos ricos en compuestos que ayudan a neutralizar los radicales libres y a proteger las células del daño oxidativo, que está relacionado con el envejecimiento y múltiples enfermedades crónicas.

O las bebidas hidratantes, pensadas para reponer agua y sales minerales (electrolitos) de forma rápida y eficaz, especialmente cuando hay pérdidas importantes por sudor, fiebre, vómitos o diarreas.

Y, por supuesto, las bebidas digestivas, que contienen ingredientes que estimulan la secreción de jugos gástricos, relajan la musculatura del aparato digestivo y ayudan a movilizar el bolo alimenticio.

Está todo esto y luego está la "bebida maravillosa" del chef Jordi Cruz, un brebaje que el líder de ABaC (***) ha compartido estos días en sus redes sociales.

La "bebida maravillosa" de Jordi Cruz

El cocinero y jurado de MasterChef ha compartido con su público una receta de bebida saludable que se elabora en diferentes 'niveles', en función del objetivo que tengas.

Por una parte está la bebida 'base', sólo con agua, limón y jengibre, ideal si buscas una "hidratación eficaz, esencial para todas las funciones del cuerpo", asegura Cruz. Además, el limón proporciona vitamina C, "que contribuye a la protección frente al estrés oxidativo".

Por otra parte, los compuestos aromáticos del jengibre están asociados a "una sensación de bienestar digestivo"; mientras que la acidez del limón y los gingeroles ayudan a la "estimulación suave del sistema digestivo".

A esta base se le pueden añadir otros ingredientes diferentes si quieres obtener otros beneficios. Así pues, el chef explica que si lo que buscas es una bebida isotónica para hidratarte, lo mejor es agregar sal, bicarbonato y miel. Todas las cantidades y la elaboración, justo abajo.

Ingredientes Para la bebida base Agua, 1 litro

Limón, 1 o 2 (30-60 g)

Jengibre, un trocito (25-35 g) Para una bebida más isotónica Sal, una cucharadita (5 g)

Bicarbonato, 5 g

Miel, 40 g Para más beneficios extra Cúrcuma, 3-4 g

Zanahoria troceada y cocida, 100 g

Remolacha troceada y cocida, 100 g Paso 1 Pon el agua en el vaso de una batidora junto al zumo del limón y el jengibre. Tritura todo unos segundos y listo. Paso 2 Si quieres una bebida más hidratante, para tomar después de hacer deporte, agrega la sal, el bicarbonato y la miel y vuelve a pasar por la batidora hasta que esté bien mezclado. Después filtra todo con un colador. Paso 3 Y para añadir aún más virtudes, puedes incorporar la cúrcuma, la zanahoria o la remolacha cocida, siguiendo el mismo procedimiento de triturar con la batidora.

Como señala Jordi Cruz, también puedes agregar cúrcuma para lograr beneficios digestivos, o zanahoria si necesitas vitaminas del grupo A, e incluso remolacha si quieres potasio o una mayor sensación de vitalidad, entre otros múltiples beneficios.

Como veis, con sólo unos pocos alimentos mezclados se puede lograr una bebida digna de un chef Michelin tan deliciosa y saludable que casi parece que pudiera obrar milagros.