5 aperitivos fáciles con los que siempre triunfo cuando voy de invitada a una cena

Cuando me invitan a comer o a cenar en una casa soy de las que se piensan mucho qué es lo que van a llevar. Es una decisión que me resulta especialmente difícil cuando sé que habrá invitados a los que no conozco y no tengo ninguna pista sobre sus gustos. Me cuesta aventurarme con un vino, o con un postre que podría resultar excesivo si el anfitrión ya ha preparado el suyo.

Por eso me gustan los aperitivos, porque se consumen en pequeñas cantidades, porque la variedad siempre suma y porque tienen la ventaja de ser versátiles y muy agradecidos. Pueden servirse fríos o a temperatura ambiente, suelen ser fáciles de racionar y abren el apetito sin eclipsar el resto del menú. Además, son ideales para romper el hielo, acompañar una conversación o incluso improvisar una recena ligera si la reunión se alarga.

En las siguientes líneas os dejamos una serie de recetas pensadas para ese tipo de ocasiones. No requieren ingredientes exóticos ni técnicas complejas, solo un poco de mimo y organización. El objetivo es que poder preparar algo delicioso, transportarlo con facilidad y disfrutar de un momento en buena compañía.

Hojaldritos rellenos de espinacas, cebolla y queso

· Masa de hojaldre, 1 lámina rectangular

· Espinacas frescas, 200 g

· Cebolla, 1 unidad mediana

· Ajo, 1 diente

· Queso crema, 100 g

· Queso rallado (tipo emmental o cheddar), 50 g

· Aceite de oliva virgen extra, 15 ml

· Sal, al gusto

· Pimienta negra molida, al gusto

· Huevo, 1 unidad (para pincelar)

Paso 1: Lavamos bien las espinacas y las escurrimos. Pelamos y picamos finamente la cebolla y el ajo.

Paso 2: En una sartén amplia, calentamos el aceite de oliva. Sofreímos el ajo durante unos segundos y, seguidamente, añadimos la cebolla. Cocinamos a fuego medio hasta que esté transparente.

Paso 3: Agregamos las espinacas troceadas a la sartén. Cocinamos unos minutos, removiendo, hasta que reduzcan su volumen y estén bien rehogadas. Salpimentamos al gusto. Retiramos del fuego y dejamos templar.

Paso 4: En un bol, mezclamos el salteado de espinacas con el queso crema y el queso rallado hasta obtener un relleno homogéneo.

Paso 5: Extendemos la lámina de hojaldre sobre una superficie lisa. Cortamos rectángulos de tamaño regular (aproximadamente 6 x 8 cm). Colocamos una cucharadita del relleno en el centro de cada rectángulo.

Paso 6: Doblamos cada rectángulo sobre sí mismo formando un paquete. Sellamos los bordes presionando con un tenedor para evitar que se abran durante el horneado.

Paso 7: Batimos el huevo y pincelamos la superficie de los hojaldritos. Los disponemos en una bandeja cubierta con papel vegetal.

Paso 8: Horneamos en horno precalentado a 200 °C durante unos 15-20 minutos, o hasta que estén dorados y crujientes.

Empanada rápida de atún

· Masa de empanada o de hojaldre, 2 láminas rectangulares

· Atún en conserva (al natural o en aceite), 200 g escurridos

· Cebolla, 1 unidad mediana

· Pimiento rojo, 1 unidad pequeña

· Tomate triturado, 150 g

· Huevo, 1 unidad (para pincelar)

· Aceite de oliva virgen extra, 15 ml

· Sal, al gusto

· Pimienta negra molida, al gusto

· Orégano seco, 2 g (opcional)

Paso 1: Pelamos y picamos finamente la cebolla. Lavamos el pimiento, retiramos las semillas y lo cortamos en cubos pequeños.

Paso 2: En una sartén, calentamos el aceite de oliva y sofreímos la cebolla y el pimiento durante unos 8 minutos, a fuego medio, hasta que estén blandos.

Paso 3: Agregamos el tomate triturado a la sartén y cocinamos durante 5 minutos más, removiendo de vez en cuando. Salpimentamos al gusto y añadimos el orégano si lo usamos.

Paso 4: Incorporamos el atún escurrido y desmenuzado al sofrito. Mezclamos bien para que el relleno quede uniforme. Cocinamos un par de minutos más y retiramos del fuego. Dejamos templar.

Paso 5: Precalentamos el horno a 200 °C. Colocamos una lámina de masa sobre una bandeja cubierta con papel vegetal.

Paso 6: Distribuimos el relleno de manera uniforme sobre la masa, dejando un borde de unos 2 cm sin cubrir.

Paso 7: Colocamos la segunda lámina de masa encima y sellamos bien los bordes, doblándolos sobre sí mismos o presionando con un tenedor.

Paso 8: Batimos el huevo y pincelamos toda la superficie de la empanada para que adquiera un color dorado al hornearse. Pinchamos con un tenedor en varios puntos para que salga el vapor.

Paso 9: Horneamos durante 20-25 minutos, o hasta que la empanada esté dorada y crujiente. Dejamos templar antes de envolverla para transportarla.

Hummus supercremoso

· Garbanzos cocidos en conserva, 400 g (peso escurrido)

· Tahini (pasta de sésamo), 60 g

· Zumo de limón, 30 ml

· Ajo, 1 diente pequeño

· Agua muy fría, cantidad necesaria

· Aceite de oliva virgen extra, 30 ml

· Sal, 4 g (aproximadamente ¾ de cucharadita)

· Comino molido, 2 g (opcional)

Paso 1: Escurrimos bien los garbanzos y los enjuagamos bajo el grifo con agua fría para eliminar el líquido de conservación. Si queremos una textura especialmente fina, podemos pelarlos, para ello, los frotamos suavemente entre las manos o con un paño limpio para retirar parte de las pieles.

Paso 2: En el vaso de un procesador de alimentos o una batidora potente, colocamos el tahini, el zumo de limón, el ajo y la sal. Trituramos hasta obtener una mezcla homogénea.

Paso 3: Añadimos los garbanzos escurridos y el comino si decidimos usarlo. Trituramos durante al menos 2 minutos, deteniéndonos si es necesario para raspar los bordes del vaso, hasta tener una mezcla de textura uniforme.

Paso 4: Mientras seguimos triturando, incorporamos el agua muy fría poco a poco. Esto permite que el hummus adquiera una textura más ligera y sedosa. Cuando la mezcla esté completamente lisa, añadimos el aceite de oliva virgen extra y trituramos unos segundos más hasta integrarlo.

Paso 5: Probamos y ajustamos la sal, el zumo de limón o el agua, si fuese necesario, hasta que esté a nuestro gusto. Para transportarlo, lo mejor es guardarlo en un táper de vidrio que tenga tapa hermética.

Paté de atún vegano

· Garbanzos cocidos en conserva, 200 g (peso escurrido)

· Alga nori en copos, 1 cucharada

· Alcaparras, 1 cucharada

· Pepinillos en vinagre, 2 unidades medianas

· Zumo de limón, 15 ml

· Mostaza de Dijon, 1 cucharadita

· Aceite de oliva virgen extra, 30 ml

· Salsa de soja (baja en sal preferiblemente), 1 cucharadita

· Ajo en polvo, 1 g (opcional)

· Pimienta negra molida, al gusto

· Sal, al gusto

Paso 1: Escurrimos y enjuagamos los garbanzos cocidos bajo el grifo con agua fría. Los dejamos escurrir bien para que no añadan exceso de humedad al paté.

Paso 2: Troceamos los pepinillos y picamos ligeramente las alcaparras si son grandes. Reservamos.

Paso 3: En el vaso de un procesador de alimentos, colocamos los garbanzos, los copos de alga nori, los pepinillos, las alcaparras, el zumo de limón, la mostaza, la salsa de soja, el aceite de oliva, el ajo en polvo (si lo usamos), una pizca de sal y pimienta negra.

Paso 4: Trituramos la mezcla a intervalos, hasta obtener una textura similar a un paté. Podemos dejarlo con una textura más o menos rústica según nos guste. Si lo queremos más cremoso, añadimos una cucharada de agua fría y trituramos de nuevo.

Paso 5: Probamos y ajustamos de sal, limón o mostaza si fuese necesario. Pasamos el paté a un recipiente hermético y lo refrigeramos hasta el momento de transportarlo.

Gazpacho de lechuga

· Lechuga romana, 1 unidad pequeña (aproximadamente 200 g)

· Pepino, 1 unidad mediana (aproximadamente 250 g)

· Yogur griego natural sin azúcar, 125 g

· Cebolleta, ½ unidad pequeña

· Diente de ajo, 1 unidad pequeño

· Zumo de limón, 15 ml

· Aceite de oliva virgen extra, 30 ml

· Agua muy fría, cantidad necesaria

· Sal, al gusto

· Pimienta negra molida, al gusto

· Hojas de menta o hierbabuena fresca, 4-5 unidades

Paso 1: Lavamos bien la lechuga, separamos las hojas y las escurrimos. Pelamos el pepino (podemos dejar algo de piel si queremos que el color sea más intenso) y lo cortamos en trozos. Pelamos también el ajo y la cebolleta.

Paso 2: En el vaso de una batidora potente, colocamos la lechuga troceada, el pepino, la cebolleta, el ajo, el yogur griego, el zumo de limón, las hojas de menta si decidimos usarlas, y una pizca de sal y pimienta.

Paso 3: Trituramos durante 1 o 2 minutos hasta obtener una mezcla fina y homogénea. Añadimos agua muy fría poco a poco hasta alcanzar la textura deseada, debe quedar fluido, pero ligeramente cremoso.

Paso 4: Agregamos el aceite de oliva en hilo mientras seguimos batiendo, para emulsionar y suavizar la mezcla. Probamos y rectificamos de sal, limón o ajo al gusto. Guardamos en nevera hasta el momento de transportarlo.