Mercè, cocinera: "La tarta de queso más ligera del verano no lleva azúcar, se prepara en 5 minutos con 4 ingredientes"

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Es imposible que un pastel bien preparado no triunfe en cualquier comida con familiares o amigos. Si encima ese postre se puede elaborar rápido y con ingredientes habituales, el valor de la receta se duplica.

Por eso te traemos una tarta de queso cortesía de la cocinera y creadora de contenido, Mercè Bona (@la_chica_bona), que nos enseña a hacerla en 5 minutos en uno de sus últimos vídeos de Instagram.

En esta ocasión no añadiremos azúcar, en su lugar, usaremos un chorrito de esencia de vainilla. Aunque no se trata estrictamente de un sustitutivo, este cambio nos ahorrará unas 300 calorías, según cifras de la Base de Datos Española de Composición de Alimentos.

Para la receta que nos presenta Bona tan solo necesitaremos cuatro ingredientes: 4 huevos, 350 gramos de queso crema, 180 gramos de nata y esencia de vainilla al gusto.

El toque final podremos elegirlo nosotros con la cobertura que decidamos poner en la parte superior de la tarta. La creatividad y los gustos no tienen límite, pero te proponemos varias opciones: crema de cacahuete 100 % pura o mermelada sin azúcares añadidos.

Ingredientes Ingredientes Huevos, 4 ud

Queso crema, 350 g

Nata, 180 g

Esencia de vainilla, un chorrito u 80 g de azúcar Paso 1 Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo para que vaya cogiendo la temperatura ideal mientras preparas la masa. Paso 2 En un bol amplio, casca los 4 huevos y añade los 350 gramos de queso crema, los 180 gramos de nata y el chorrito de esencia de vainilla. Paso 3 Tritura o bate todos los ingredientes integrándolos muy bien hasta conseguir una masa líquida, homogénea y completamente libre de grumos. Paso 4 Forra el interior de un molde con papel de horno (o engrásalo ligeramente) y vierte toda la masa de la tarta en su interior. Paso 5 Introduce el molde en la parte central del horno y cuécelo a 180 °C durante exactamente 45 minutos. Paso 6 Transcurrido el tiempo, retira la tarta del horno. Aunque la veas un poco temblorosa en el centro, déjala enfriar a temperatura ambiente para que la textura se asiente y gane firmeza antes de desmoldarla y servirla. Paso 7 Si lo deseas, coloca algún topping en la parte superior de la tarta como por ejemplo crema de cacahuete o mermelada sin azúcares añadidos.

Preguntas frecuentes sobre la tarta de queso

¿Cuánto tiempo hay que esperar hasta que se enfríe? Tal como apunta el blog especializado Sweet and sour, lo aconsejable es esperar a que se enfríe progresivamente, al menos 4h, o incluso toda la noche para que la textura, las grasas y los sabores se asienten.

¿Cuántos días aguanta una tarta de queso casera en la nevera? Según las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), al ser un producto casero con lácteos y huevos, lo ideal es consumirla antes de 3 días.

Otros postres saludables

Tiramisú sano y rápido: una receta simplificada con una preparación rápida. Por supuesto, el elemento central será el café, pero no hará falta elaborar ningún bizcocho. En su lugar, usaremos 4 tortitas de arroz.

El resto de ingredientes serán un yogur natural, 100 gramos de queso mascarpone o queso fresco batido para que sea más sano, una cucharada de miel, otra de esencia de vainilla y cacao en polvo al gusto.

Tarta de chocolate con calabaza: Un postre que tan solo necesita tres ingredientes: 250 gramos de chocolate negro fundido, 500 gramos de calabaza cocida y una pizca de cacao negro en polvo para espolvorear por encima.

Además, la preparación es muy sencilla: tritura el chocolate fundido con la calabaza cocida hasta conseguir una mezcla homogénea, viértelo en un molde desmontable y déjalo enfriar durante 4 horas. Pasado ese tiempo, emplata y agrega el cacao.