Los panaderos coinciden: "No tires el pan cuando se ponga duro, mójalo con agua y ponlo a 150º C en el horno"

Aprovechar el pan duro es uno de los retos a los que nos enfrentamos diariamente en la cocina. Si no te apetece hacer una receta de aprovechamiento con él, como por ejemplo torrijas o migas, hay trucos para revivirlo durante un tiempo.

En este caso, nos fijamos en el tip que nos brinda el obrador, David Llamas (@davidllamaspan), en uno de sus vídeos de Instagram. En él muestra cómo devolver la corteza crujiente y la miga tierna al pan en menos de 5 minutos: "Parece recién hecho".

"Si el pan se te pone duro y lo tiras a la basura, no está mal, está fatal", asegura. Para este truco, bastará con mojar el pan durante uno o dos segundos para humedecerlo, y ponerlo en una airfryer a 180º C entre 3 y 5 minutos.

¿Se puede revivir el pan duro en el horno?

Si no tenemos una airfryer, se puede usar el horno tras mojar el pan bajo el grifo. En este caso, Llamas apunta que debe ser a 150º C durante 10 minutos. "Luego sácalo, déjalo enfriar un poco y ya estará listo para comer", concluye.

Este truco es defendido por otros cocineros y obradores. El nombrado World Baker of the Year en 2025, José Roldán, también lo respalda: "Si el pan se pone un poco chicloso, le das un toque de horno y vuelve a estar magnífico”.

¿Es malo congelar el pan?

Si prevemos que no lo vamos a consumir en los días posteriores a comprarlo, otra manera de aprovechar el pan duro es congelarlo. El propio David Llamas expone cómo hacerlo correctamente en otro de sus vídeos.

La primera cuestión que se nos viene a la mente es si congelar el pan es bueno o malo. Llamas lo tiene claro: "Puede sonar raro, pero cuando lo congelas y lo descongelas, te sacia más y te sienta mejor".

La primera tarea para conservarlo adecuadamente es cortarlo en rebanadas y poner pequeños trozos de papel de horno entre cada pieza. "Así no se pegarán y podrás descongelar los trozos que necesites", explica el obrador malagueño.

Tercer paso: meter el conjunto enuna bolsa de congelación y cerrarla bien, quitando el aire que quede dentro. Rodrigo Chacón, panadero venezolano de la Universidad del Pan, también aprueba usar una bolsa de plástico normal y corriente.

Muestra de panes. Europa Press Europa Press

Una vez hemos seguido estas pautas, lo guardamos dentro del congelador. Cuando queramos consumirlo, Llamas recomienda poner las rebanadas directamente en la tostadora, y tras unos minutos volverá a estar crujiente.

Eso sí, el panadero nos recuerda que aunque el pan pueda aguantar tres meses en el congelador, es mejor comerlo cuanto antes. Además, incide en que no se puede volver a congelar un pan descongelado.