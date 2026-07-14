Dani García (50), chef: "Las berenjenas más buenas no se fríen, se cocinan 5 minutos con 40 g de queso y 20 ml de aceite"

El chef Dani García en un montaje de El Español Mer Bonilla

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Recuerdo desde bien pequeña el único libro de cocina vegetariana que había en casa de mis padres. Era un ejemplar de uno de los casi cuarenta títulos que llegó a publicar el doctor Vander.

Aquellos volúmenes de tapa blanda, con láminas en blanco y negro y un lenguaje entre médico y de catequista, eran la única puerta que había en muchas casas españolas de los 80 hacia la idea de que se podía comer sin carne y no morir en el intento.

Y, entre todas las recetas, había una que a mí me fascinaba y que, por suerte, se preparaba mucho en mi casa: el caviar de berenjenas. En esencia, la misma receta que propone en esta ocasión el chef Dani García.

La berenjena más sabrosa en 5 minutos

El cocinero malagueño también emplea la expresión "caviar de pobres" para referirse a esta preparación. El nombre viene por las semillas de esta hortaliza, que recuerdan un poco a las preciadas huevas de esturión.

Os adelanto que es una de las formas más deliciosas de comer berenjenas en verano, pues aunque se puede comer templada, lo habitual es comerla fría.

Esta berenjena asada y aliñada, que recuerda bastante al baba ganoush, resulta deliciosa tanto como guarnición como para untarla en tostadas. Según dice el chef, es un "caviar de berenjena fresquito, cremoso y brutal".

Además, aguanta bien en la nevera durante un par de días, por lo que no hay problema si se hace más cantidad de la necesaria.

Otro punto a favor de la receta es que según la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA), 100 gramos de porción comestible aportan solo 20 kilocalorías y solo 3,8 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos.

La cantidad de grasas es pequeña e, incluso, podría reducirse prescindiendo del queso, que también queda riquísima. Es, por lo tanto, una receta perfecta para quienes buscan opciones de picoteo saludable.

Ingredientes Ingredientes Berenjena grande, 1 ud

Queso crema, 40 g

Zumo de limón, 1 cucharada

Aceite de oliva virgen extra, 20 ml

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto Paso 1 Hacemos unos pequeños cortes en la piel de la berenjena. Paso 2 La colocamos en un plato y la tapamos con papel film resistente al calor. Paso 3 La cocinamos en el microondas a máxima potencia, unos 1.000 W, durante 5 minutos. Paso 4 La pelamos con cuidado de no quemarnos. Paso 5 Troceamos la pulpa con ayuda de un cuchillo. Paso 6 Aliñamos con sal, aceite de oliva, queso crema, pimienta y zumo de limón, y servimos.

Más recetas rápidas con berenjenas para cenar en verano

Con una berenjena y poco más se pueden alegrar muchas cenas de los días más cálidos del año. A continuación, te dejo algunas ideas:

Baba ganoush exprés al microondas. Cocinamos la berenjena entera cinco minutos a máxima potencia, la pelamos y trituramos la pulpa con una cucharada de tahini, un diente de ajo, zumo de limón, sal y aceite de oliva. Un chorrito de agua fría ayuda a emulsionar. Se sirve con comino y pimentón por encima.

Berenjena a la plancha con miel de caña. Cortamos la berenjena en rodajas finas, las salamos ligeramente y las dejamos escurrir diez minutos. Las secamos y las pasamos por una sartén muy caliente con unas gotas de aceite, un minuto por cada lado. Terminamos con miel de caña y sal en escamas.

Bastones crujientes en freidora de aire. Cortamos la berenjena en bastones, los rebozamos en harina, huevo y una mezcla de parmesano y pan rallado, y los pulverizamos con aceite. Doce minutos a 200 ºC en la freidora de aire, agitando el cestillo a mitad de cocción.

Salteado asiático de berenjena. Troceamos la berenjena en dados y la salteamos a fuego fuerte en un wok con aceite, ajo y jengibre. Cuando esté dorada, añadimos salsa de soja, un poco de vinagre de arroz y una pizca de azúcar. Servimos con sésamo tostado y cebolleta fresca por encima picada.

Escalivada exprés al microondas. Cocinamos berenjena y pimiento rojo tapados con film, unos ocho minutos a máxima potencia. Los pelamos, los cortamos en tiras a mano y los aliñamos con aceite de oliva virgen extra, sal y unas láminas de ajo crudo. Está más bueno de un día para otro.