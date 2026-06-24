David de Jorge (56), chef: "La mejor ensaladilla de patata no lleva mayonesa; ponle 250 ml de caldo de carne y mostaza"

David de Jorge en un montaje de El Español iStock

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Me encantan las recetas sencillas, me encantan las recetas que se conservan bien unos días en la nevera. Ahora que estamos en verano, si además se pueden comer sin tener que calentar nada, ya es la combinación perfecta.

Y eso es, precisamente, lo que proponía el chef vasco David de Jorge hace algunos años en el programa Robin Food, con su versión de la Kartoffelsalat o ensalada alemana de patata.

La receta no lleva mayonesa, porque en Alemania, este tipo de ensalada se aliña con un caldo caliente reducido, mostaza, vinagre y aceite. Aunque se parece a una ensaladilla rusa, el resultado no tiene nada que ver, pues es más ligero, más aromático y sabroso.

Un aliño sencillo para una ensalada espectacular

El truco de esta receta está en que el aliño se prepara en caliente y se deja reducir ligeramente hasta que tenga cierta consistencia.

Esto tiene varias ventajas. Por ejemplo, la cebolleta no se echa en crudo sobre la ensalada, como suele hacerse en otras versiones. Al pasarla por el caldo caliente, pierde ese sabor tan agresivo y se integra mejor sin desaparecer del todo.

"A mí las ensaladas de patata con cebolleta recién picada no me hacen mucha gracia", reconoce el chef.

La mostaza, por su parte, actúa como emulsionante natural que ayuda a que el aceite y el caldo no se separen, dando al aliño esa textura ligeramente espesa que describe David de Jorge como "un magma".

Receta de ensalada de patatas

La elaboración de la receta es ultrafácil y David de Jorge sugiere servirla a temperatura ambiente. Puede acompañarse casi con cualquier cosa como pescado a la plancha, sardinas en conserva, huevo duro, morcilla, marisco o unas setas a la plancha.

Ingredientes Ingredientes Patatas, 1 kg

Caldo de carne (o agua con pastilla), 250 ml

Cebolleta, 1 ud

Mostaza, 1 cucharada

Vinagre de sidra, 2 cucharadas

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Cebollino fresco, 1 ramillete

Sal, al gusto

Pimienta negra, al gusto Paso 1 Lavamos las patatas con agua fría y las ponemos a cocer enteras, con piel y cubiertas de agua fría con sal. Cocemos a fuego muy suave durante unos 25 minutos, hasta que estén tiernas al pincharlas. Paso 2 Mientras tanto, picamos la cebolleta finamente. Calentamos el caldo en un cazo, añadimos la cebolleta picada y dejamos que se temple en el caldo caliente durante unos minutos para que pierda fuerza. Paso 3 Incorporamos la mostaza al caldo, junto con el vinagre de sidra y una parte del aceite de oliva. Salpimentamos con generosidad, mezclamos bien y dejamos que reduzca ligeramente a fuego medio hasta obtener un aliño con algo de cuerpo. Reservamos caliente. Paso 4 Escurrimos las patatas y las devolvemos a la cazuela vacía. Tapamos con la tapa y las dejamos reposar dentro hasta que estén templadas. Así quedarán más firmes y se pelarán con facilidad. Paso 5 Pelamos las patatas aún templadas y las cortamos en láminas finas de unos 2 mm. No importa si se rompen un poco. Paso 6 Colocamos las láminas de patata en una fuente amplia y vertemos encima el aliño caliente. Mezclamos con suavidad, sin aplastarlas, y las dejamos reposar hasta que estén a temperatura ambiente. Paso 7 Picamos el cebollino. Añadimos el resto del aceite de oliva, pimienta negra al gusto y el cebollino picado. Servimos a temperatura ambiente.

Ensalada alemana de patata

Una guarnición sabrosa y saludable

La ensalada alemana de patata es un plato nutricionalmente equilibrado y bastante más ligero de lo que podría parecer.

La patata en sí aporta principalmente hidratos de carbono de absorción moderada, potasio, vitamina C y vitamina B6. En esta receta, al ir cocidas con piel, conservan mejor el contenido en micronutrientes.

El aliño suma calorías procedentes del aceite de oliva, que en este caso se usa en una cantidad muy moderada. El aceite de oliva virgen extra aporta ácidos grasos monoinsaturados y vitamina E.

La mostaza contribuye con compuestos sulfurados y apenas aporta calorías. El caldo, si es casero, puede contener colágeno y minerales; si es de pastilla, hay que tener en cuenta el contenido en sodio.

En conjunto, una ración generosa de esta ensalada se sitúa en torno a las 250-280 kcal, con pocas grasas saturadas y sin colesterol. Al no llevar mayonesa ni proteína animal, es también apta para dietas vegetarianas y veganas.

Preguntas frecuentes sobre las patatas cocidas

¿Qué variedad de patata es mejor para cocer? Depende del uso. Para ensaladas, lo ideal es una patata de carne firme que no se deshaga: Monalisa, Kennebec o Red Pontiac son buenas opciones en España.

¿Es mejor cocer las patatas con piel o sin piel? Con piel, siempre que sea posible. La piel protege la pulpa durante la cocción, evita que la patata absorba demasiada agua y ayuda a que conserve mejor su sabor y sus nutrientes.

¿Qué tiene que ver una patata cocida con una patata? Cuando la patata cocida se enfría en la nevera durante varias horas, una parte de su almidón se transforma en almidón resistente, que actúa como prebiótico.

Esto quiere decir que alimenta a la microbiota intestinal sin ser digerido en el intestino delgado. El almidón resistente también reduce ligeramente el índice glucémico de la patata.

¿Se puede congelar la patata cocida? Técnicamente sí, pero no es recomendable. La patata cocida y congelada cambia mucho de textura al descongelarse porque se vuelve acuosa y granulosa.