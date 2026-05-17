El aperitivo más fácil que puedes preparar en poco tiempo con una lata de sardinas: "Clave para tu estado de ánimo"

0 votos

Lo que durante años fue considerado un recurso rápido de despensa, hoy se reivindica como uno de los alimentos más completos desde el punto de vista nutricional. Y no solo por su sabor o practicidad.

El simple gesto de abrir una lata no es solo la llave a la improvisación, también es una apuesta por una mejor alimentación.

Sobre todo si en el interior de ese recipiente aguardan unas buenas sardinas en conserva, que tal y como señalan los especialistas, pueden convertirse en un aliado directo del bienestar emocional.

Los nutricionistas coinciden en que la alimentación influye mucho más de lo que parece en el estado de ánimo. Por la parte que las toca, las sardinas destacan por reunir varios nutrientes relacionados con el equilibrio mental y la regulación del estrés.

Según explica la dietista-nutricionista Sara Hermana, embajadora de Pesca España, componentes como "los omega-3, el triptófano o las vitaminas del grupo B participan en la producción de neurotransmisores clave para el estado de ánimo”.

La clave está en que las sardinas concentran en muy poco espacio una combinación especialmente interesante para el organismo. Sus proteínas de alta calidad favorecen digestiones más ligeras y ayudan a mantener la energía estable durante el día.

https://s3.elespanol.com/2026/04/27/actualidad/1003744224051_262670070_1706x960.jpg

Al mismo tiempo, los omega-3 contribuyen al correcto funcionamiento del sistema nervioso, mientras que minerales como el magnesio y aminoácidos como el triptófano intervienen en la producción de serotonina y melatonina, dos sustancias fundamentales para regular el descanso y mejorar la calidad del sueño.

Además de sus efectos sobre el estado de ánimo, el consumo habitual de pescado azul se asocia también con beneficios cardiovasculares, apoyo al sistema inmunitario y mejora de la función cognitiva y la concentración. Todo ello con un alimento fácil de conservar, económico y profundamente ligado a la tradición gastronómica mediterránea.

Por eso, detrás de un aperitivo aparentemente humilde puede esconderse una fórmula eficaz para sentirse mejor. Una tostada de pan integral con sardinas, tomate rallado y un chorrito de aceite de oliva; una ensalada fresca con este pescado azul como protagonista o una 'tarta salada' con sardinas, son opciones rápidas, asequibles y especialmente recomendables en los meses de calor.

Cómo hacer el hojaldre de sardinas