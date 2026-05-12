María Lo (35), chef: "Un buen revuelto no necesita nada más que media morcilla, 150 g de setas y un poco de mantequilla"

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Los revueltos de huevos son una de esas preparaciones que, pese a su aparente sencillez, encierran una riqueza técnica y cultural sorprendente. Presentes en cocinas de todo el mundo, desde el clásico scrambled eggs anglosajón hasta los revueltos españoles con setas, ajetes o morcilla, este plato demuestra cómo unos pocos ingredientes bien tratados pueden alcanzar una profundidad de sabor notable.

No tiene mucho misterio: un revuelto consiste en huevos batidos cocinados lentamente mientras se remueven, creando una textura cremosa y ligeramente cuajada. Sin embargo, la línea que separa un buen revuelto de uno mediocre es fina. El control del fuego es fundamental: una temperatura demasiado alta coagula las proteínas del huevo de forma brusca, dando lugar a una textura seca y granulosa. Por el contrario, un fuego suave permite que la mezcla se cocine de manera progresiva, resultando en una preparación untuosa, casi sedosa.

En la tradición española, el revuelto adquiere un carácter propio gracias a la incorporación de ingredientes de temporada y productos locales. Los revueltos de setas (especialmente de boletus o níscalos) son un clásico otoñal que resalta el sabor terroso del bosque. Los ajetes tiernos aportan un matiz fresco y ligeramente picante, mientras que la morcilla introduce notas profundas y especiadas, convirtiendo el plato en una opción contundente y sabrosa.

Otro aspecto clave es el momento de añadir el huevo. En muchas recetas, primero se saltean los ingredientes principales y, una vez en su punto, se incorporan los huevos batidos. Esto permite que el huevo absorba los jugos y aromas del resto de componentes, integrando los sabores en lugar de limitarse a envolverlos. La sal, por su parte, debe añadirse con cuidado: hacerlo demasiado pronto puede alterar la textura del huevo, aunque en pequeñas cantidades y bien distribuida no suele ser un problema.

Revuelto de morcilla y setas de María Lo

La cocinera María Lo, exganadora de 'MasterChef' 10, ha compartido recientemente en sus redes sociales una receta de revuelto de huevos diferente. La gaditana combina un ingrediente típico del revuelto como es la morcilla con un toque asiático: unas setas shiitake y unas setas shimeji, que puedes encontrar fácilmente en cualquier supermercado asiático especializado. Su truco para que quede perfecto, sabroso y jugoso es "dejar el huevo en su punto" y "terminar de hacer el revuelto fuera de fuego". Todos los detalles de la receta, a continuación.

Ingredientes Huevos, 4

Dientes de ajo, 2

Morcilla de arroz, 1/2

Setas shitake grandes, 5

Seta Shimeji, 150 g

Mantequilla sin sal, 2 cs

Sal, al gusto Paso 1 En una sartén a fuego medio, pon la mantequilla a derretir. Mientras, pela y pica los dientes de ajo en finas láminas y cocínalos en la mantequilla hasta que estén empezando a ponerse dorados. Paso 2 Añade las setas cortadas en láminas (las shitake) y separadas de manera individual (las Shimeji). Agrega sal y pimienta negra. Paso 3 Cocina todo a fuego medio alto hasta que las setas hayan perdido parte del agua y estén empezando a tomar color. Paso 4 Agrega la morcilla desmenuzándola con las manos sin la piel y cocina todo junto unos 5 minutos sin para de mover. Paso 5 Corrige de sal si es necesario. Si ves que queda un poco seco, añade un chorro de aceite de oliva virgen. Paso 6 Ahora, en un bol bate los 4 huevos y añade una pequeña pizca de sal. Agrégalos a la sartén cuando la morcilla esté dorada y mezcla todo con una espátula para que vaya cocinándose. Paso 7 Termina de cocinar removiendo con ritmo para repartirlo todo bien y finaliza decorando con un poquito de perejil o cebollino fresco picado por encima.

Desde un punto de vista nutricional, los revueltos ofrecen un perfil interesante. El huevo es una fuente de proteínas de alta calidad, además de vitaminas y minerales esenciales. La versatilidad del plato permite adaptarlo a distintas necesidades dietéticas, incorporando verduras, pescados o incluso opciones más ligeras con claras en lugar de huevos enteros.

En definitiva, el revuelto de huevos es mucho más que un recurso rápido para salir del paso. Es un lienzo culinario que refleja tanto la tradición como la creatividad, capaz de adaptarse a cualquier contexto sin perder su esencia. Dominarlo no solo implica saber cocinar huevos, sino entender cómo el tiempo, la temperatura y los ingredientes dialogan en la sartén.