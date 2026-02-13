Loli Domínguez, cocinera: "Las patatas asadas más ricas no se hacen con piel, el truco son 200 gramos de jamón y 1 calabacín"
Unas reconfortantes patatas gratinadas que resultan deliciosas para cenar en los días fríos del invierno.
- Total: 1 h
- Comensales: 4
Cuando parece que el clima y las luchas del día a día van a poder con nosotros, una cena reconfortante al llegar a casa puede ser justo lo que se necesita para recuperar la calma y las fuerzas necesarias para irnos a dormir de mejor humor.
Y ese es exactamente el efecto que puede producir esta receta de patatas al horno con jamón y bechamel de calabacín que propone la cocinera Loli Domínguez.
Es una receta perfecta para esos días en los que llegamos a casa agotados, con poco tiempo y muchas ganas de algo rico. Se prepara con lo que casi siempre hay por la nevera y el resultado es felicidad en cada bocado.
Las patatas gratinadas más sencillas
La receta que propone la youtuber al frente del canal La cocina de Loli Domínguez, necesita solo unos pocos ingredientes muy asequibles para preparar un plato que recuerda mucho a los gratinados de patatas franceses como el gratin dauphinois o el gratin savoyard.
Y digo recuerda porque la receta de Loli, a diferencia de las francesas, no incluye nata ni mantequilla, por lo que resulta mucho más ligera, algo muy de agradecer a la hora de la cena. No obstante, es un plato que no renuncia a la cremosidad de los gratinados tradicionales.
El truco es una bechamel de calabacín hecha con una pequeña cantidad de harina y aceite de oliva que envuelve a las patatas para que resulten irresistibles.
Aunque es una receta muy sencilla y absolutamente apta para principiantes, Loli destaca algunos pasos que no hay que saltarse para que siempre salga perfecta.
En primer lugar, recomienda cocer las patatas en trozos medianos con sal durante unos 15 minutos, hasta que podamos pincharlas, pero sin que lleguen a deshacerse. También insiste en escurrirlas muy bien antes de añadirlas al sofrito para que no suelten agua.
En cuanto a la bechamel, la clave es cocinar muy bien el calabacín hasta que se evapore toda el agua que suelta. Esto es un paso clave en todas las preparaciones de este tipo en las que tengamos alguna hortaliza que pueda soltar agua.
Si no evaporamos el agua antes, la soltará en el horno y tendremos una mezcla aguada que puede estar rica de sabor, pero tendrá un aspecto poco apetecible.
Ingredientes
Patatas al horno con jamón
- Patatas peladas y lavadas, 1 kg aprox.
- Sal, al gusto
- Cebolla, 1/2 ud
- Jamón cocido, 200 g
- Aceite de oliva, 2 cucharadas
- Queso manchego rallado (u otro queso al gusto), 150 g
Bechamel de calabacín
- Cebolla, 1/2 ud
- Ajo, 1 diente
- Calabacín, 1 ud
- Aceite de oliva virgen extra, 35 g (3 cucharadas)
- Sal, al gusto
- Harina de trigo común o todo uso, 35 g (3 cucharadas)
- Leche, 650 ml
- Nuez moscada molida, 1 cucharadita
- Pimienta negra recién molida, al gusto
Paso 1
Pelamos las patatas, las lavamos y las cortamos en trozos medianos.
Paso 2
Las cocemos en agua con sal durante unos 15 minutos a fuego medio, hasta que podamos pincharlas con un cuchillo sin dificultad. Escurrimos bien y reservamos.
Paso 3
Cortamos media cebolla en juliana y el jamón en trozos medianos. Reservamos.
Paso 4
Calentamos el aceite en una sartén y pochamos la cebolla con una pizca de sal a fuego medio durante 5 minutos.
Paso 5
Cuando la cebolla empiece a transparentar, agregamos el jamón, mezclamos y cocinamos 2 minutos más.
Paso 6
Incorporamos las patatas cocidas a la sartén, subimos el fuego a medio-alto y cocinamos todo junto durante 3-4 minutos para que se impregnen de los sabores. Pasamos todo a una fuente para horno y repartimos bien. Por tener una referencia, para estas cantidades Loli emplea una fuente de 29x22x5 cm.
Paso 7
Mientras se están cociendo las patatas, podemos ir adelantando la bechamel, para ello, picamos la media cebolla restante junto con el ajo. Pelamos el calabacín y lo rallamos con la zona gruesa del rallador.
Paso 8
En una sartén ponemos el aceite de oliva y añadimos la cebolla y el ajo picados con una pizca de sal. Cocinamos a fuego medio durante 5 minutos.
Paso 9
Agregamos el calabacín rallado, mezclamos y cocinamos unos 10-12 minutos, removiendo, hasta que haya perdido toda el agua.
Paso 10
Incorporamos la harina, mezclamos bien y cocinamos 1 minuto sin dejar de remover para quitar el sabor crudo.
Paso 11
Añadimos la leche poco a poco, no importa si está fría, sin dejar de remover con varillas para evitar grumos. Llevamos a ebullición suave y añadimos la nuez moscada, la pimienta y la sal al gusto. Cocinamos 1 minuto más y rectificamos si es necesario.
Paso 12
Vertemos la bechamel sobre las patatas en la fuente y repartimos bien. Espolvoreamos con el queso rallado por encima y horneamos durante unos 25 minutos con el horno precalentado a 180 ºC (calor arriba y abajo) hasta que se dore la superficie.
Paso 13
Cuando esté listo, sacamos del horno, dejamos reposar unos minutos y servimos caliente.