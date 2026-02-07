José Andrés (56), chef, sobre cómo dar sabor a las lentejas: "El truco no es el sofrito; la clave está en caramelizar 200 g de cebolla"

0 votos

Total: 50 min

Comensales: 4

José Andrés es uno de los grandes referentes de la cocina internacional, en gran parte gracias a su labor al frente de la organización World Central Kitchen. Además, el chef de 56 años es uno de los mayores embajadores de la gastronomía española en Estados Unidos, donde está afincado.

El asturiano no reniega de la cocina sencilla, de andar por casa, la que todo el mundo puede probar en su hogar, y por ello ha compartido su receta y consejos para preparar unas buenas lentejas, dejando claro que "el truco no es el sofrito, la clave está en caramelizar 200 gramos de cebolla".

El chef es un gran amante de las lentejas, uno de esos platos que asegura que "no necesitan mucho, solo hay que tratarlas bien" para conseguir un excelente resultado. Uno de sus trucos es el comentado, pero también hervir los ingredientes enteros, es decir, las verduras, junto a las lentejas.

Luego se tritura parte de la elaboración para conseguir un caldo lleno de sabor y espeso, siendo así muy contundente y reconfortante. El asturiano asegura que la escasez de ingredientes no debe ser una excusa para conseguir un buen plato de lentejas.

Es por ello que, para darles un extra de sabor, hay que hervir las lentejas con todas las verduras. Esto es, con las zanahorias, tomate, cebolla, patata y puerro. Además, para potenciar aún más el sabor, se puede añadir a la preparación sofrito de cebolla caramelizada.

Ingredientes de las lentejas con foie de José Andrés Lentejas Pardina de León

Foie (hígado de pato)

Leche

Agua

Sal

Sal en escamas

Puerro

Zanahoria

Cebolla

Ajo

Bacon ahumado

Menta fresca

Romero

Pimentón de La Vera Paso 1 Blanquear el foie dejándolo en una mezcla de leche, agua y sal durante un tiempo para limpiarlo, suavizarlo y mejorar su color. Paso 2 Separar con cuidado los dos lóbulos del foie, retirando la vena interior. Paso 3 Colocar el foie en una rejilla y hornear a 170 ºC durante unos 10 minutos para que se cocine de forma uniforme. Paso 4 Retirar del horno y añadir sal en escamas justo antes de servir. Reservar la grasa que haya soltado. Paso 5 Preparar el sofrito rehogando en la grasa del foie el puerro, la zanahoria, la cebolla, el ajo y el bacon ahumado, todo bien picado. Paso 6 Añadir menta fresca y romero, incorporando parte al guiso y reservando otra para decorar. Paso 7 Agregar las lentejas pardinas directamente, sin remojo previo, y cubrirlas con agua hasta tres dedos por encima. Paso 8 Cocer durante unos 40 minutos, añadiendo sal al gusto y un toque de pimentón de La Vera. Paso 9 Una vez cocidas, incorporar al guiso la grasa reservada del foie. Paso 10 Cortar el foie en trozos y colocarlo sobre las lentejas al servir. Paso 11 Decorar con menta fresca y servir.

Los beneficios de las lentejas

Las lentejas son una de las mejores legumbres que se pueden consumir, las cuales contienen un 23% más de proteínas que los garbanzos o las alubias, siendo además un excelente sustituto de las carnes rojas. Estas proteínas ayudan al desarrollo de la masa muscular, la reparación celular y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Gracias a su alto contenido en fibra, también ayudan a regular los procesos digestivos y a reducir los niveles de colesterol en sangre. Su consumo habitual también permite estabilizar los niveles de azúcar en sangre, reduce los picos de glucemia y mejora la resistencia a la insulina.

Su bajo contenido calórico y alto poder saciante hacen que sean de gran ayuda para prevenir el aumento de peso, sin olvidar que son ricas en hierro, lo que ayuda a prevenir la anemia. También contienen ácido fólico, una vitamina esencial que ayuda al cuerpo a crear nuevas células, producir ADN y glóbulos rojos.

Estas legumbres se pueden incorporar a la dieta de maneras muy diferentes, ya sea en sopas y guisos, ensaladas, hamburguesas…