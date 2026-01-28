Isabel, cocinera: "Ni pasta ni arroz, mi cena más fácil se hace solo con un bote de alcachofas y está lista en 15 minutos"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 2

Una de las grandes preocupaciones de muchas personas al llegar a casa es saber qué cocinar a la hora de la cena, un momento del día en el que es habitual que no apetezca mucho invertir el tiempo entre fogones y se opte en muchos casos por alimentos precocinados.

Pese a que somos conscientes de que esto no es recomendable para nuestra salud, a veces cuesta encontrar alternativas que de verdad apetezcan para finalizar el día, pero hay una cena fácil y saludable que se puede preparar con solo un bote de alcachofas y huevo.

Dado que llegado el mes de enero es complicado ver alcachofas frescas en las fruterías, hay quienes descartan estas verduras, pero no tienen por qué hacerlo, puesto que también podemos encontrar alcachofas en conserva.

Siempre que sean de una buena calidad, mantendrán ese punto amargo y elegante que puede encajar a la perfección con la cremosidad que aporta el huevo. Con solo estos dos ingredientes podemos preparar una deliciosa y sana tortilla de alcachofas.

Ingredientes de la tortilla de alcachofas 4 huevos

4 alcachofas

Aceite de oliva virgen extra

Jamón o chorizo (opcional)

Patatas (opcional) Paso 1 Limpia las alcachofas y córtalas en láminas finas. Paso 2 Pon una sartén al fuego con un poco de aceite de oliva y dora las alcachofas laminadas hasta que estén tiernas y ligeramente doradas. Paso 3 Bate los huevos en un bol. Paso 4 Incorpora las alcachofas doradas al huevo batido y mezcla bien. Paso 5 Vierte la mezcla en la sartén y cocina la tortilla por ambos lados hasta que cuaje al gusto.

Un plato saludable y fácil

La tortilla de patatas es, sin lugar a dudas, la reina de la gastronomía española, pero más allá de la clásica combinación de huevo, patatas y cebolla (si se desea que lleve), existen otras muchas formas de disfrutar de esta preparación.

Esta elaboración a base de huevo admite una infinidad de ingredientes y uno de ellos son las alcachofas, una deliciosa variante que es perfecta para disfrutar en cualquier momento del día y que, además, permite incorporar las alcachofas a nuestra dieta de manera sencilla y sabrosa.

Las alcachofas son de sobra conocidas por sus propiedades digestivas y depurativas, siendo un ingrediente muy apreciado en la cocina mediterránea, con un sabor increíble y repleta de nutrientes. Es rica en fibra, baja en calorías y diurética, y se puede cocinar de maneras muy diversas.

Si se utiliza en una sencilla tortilla y con huevos, se podrá disfrutar de esta verdura deliciosa al mismo tiempo que se siente en el paladar una textura jugosa y muy agradable. Además, como decimos, es fácil de preparar e ideal para una cena ligera.

Beneficios de la tortilla de alcachofas

La alcachofa es una planta invernal originaria de Etiopía, una hortaliza que destaca por sus múltiples beneficios para la salud y con un gran aporte a la cocina en lo gastronómico, pero también por sus numerosas propiedades nutricionales.

Entre sus principales componentes se encuentran los hidratos de carbono, especialmente la inulina y la fibra. La alcachofa es rica en minerales como el potasio, que contribuye al funcionamiento adecuado del sistema nervioso y muscular, así como el fósforo, que es esencial para mantener huesos y dientes en perfecto estado.

Este alimento destaca también por su bajo contenido calórico, con apenas 44 kcal por cada 100 gramos, además de por contener cinarina, un ácido hidroxicinámico y un componente químico biológicamente activo que estimula la producción de bilis.

Este compuesto es el responsable del control del colesterol “malo” (LDL) y de los triglicéridos. Lo consigue porque obstaculiza la síntesis endógena del colesterol y los lípidos, y al mismo tiempo consigue estimular la transformación del colesterol en ácidos biliares.

En la tortilla de alcachofas no solo podemos disfrutar de los beneficios de esta verdura, sino también de todo lo que nos aporta el huevo, reconocido por ser una excelente fuente de proteínas y por contener nutrientes esenciales como hierro, potasio, grasas monoinsaturadas, ácido fólico, calcio, fósforo, zinc y vitaminas A, B3, B12, D y E.

Todos estos nutrientes son claves a la hora de mantener la musculatura en buen estado, además de ayudar a fortalecer el sistema inmunitario, al cuidado de la salud del corazón y también para controlar el peso.

Nos encontramos de esta manera ante una receta perfecta para una cena ligera y rápida de preparar, pudiendo no solo solventar la hora de la cena con comodidad, sino también pudiendo disfrutar de un sabor excepcional y aportar a nuestro organismo una gran cantidad de nutrientes con innumerables beneficios.

Por último, recordar que, cuando prepares las alcachofas, no debes tirar lo que no vayas a utilizar, porque las hojas más duras y los tallos te pueden servir para preparar un excelente caldo con el que depurar el organismo.