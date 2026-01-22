Fray Ángel, fraile cocinero: "El bizcocho más tierno no lleva mantequilla; mejor 3 plátanos y 250 ml de zumo de naranja"

0 votos

Hacer bizcochos en casa en invierno es de las cosas más gratificantes que se me ocurren si hablamos de cocinar cosas sencillas.

El único trabajo es mezclar unos pocos ingredientes y, a cambio, la cocina se inunda de una calidez maravillosa, un aroma irresistible y nuestro yo del futuro será superfeliz desayunando o merendando algo riquísimo en los días posteriores.

Más si es un bizcocho como el de hoy, sin ingredientes raros y sin necesidad de usar electrodomésticos, pues no hay que montar claras ni nada parecido. Solo mezclar cosas, engrasar un molde y esperar a que el horno haga su magia.

El bizcocho de plátano más sabroso

La cocina del Monasterio del Santo Espíritu, desde la que oficia Fray Ángel Ramón, el fraile franciscano que cada lunes comparte sus recetas en un canal de YouTube que ya ha conseguido captar el interés de más de 400.000 suscriptores, también tiene su "rinconcito de los dulces".

Pues el dulce también tiene cabida en las cocinas humildes en las que siempre se busca "hacer mucho con muy poco".

Vaya como ejemplo este esponjoso bizcocho de plátano que prepara el fraile cocinero más famoso de España que sirve para aprovechar esos plátanos maduros del frutero que nadie quiere en la mesa y, de paso, para darnos energía de la buena.

Para que salga perfecto, uno de los primeros trucos que destaca el fraile es medir los ingredientes líquidos, incluidos los huevos, por volumen en vez de por unidades: "es mejor en volumen, porque no todos los huevos son iguales de tamaño".

De esta manera, se consigue un equilibrio más preciso con el resto de la mezcla, algo que considera clave para la consistencia final.

Para quienes buscan alternativas sin lácteos, el fraile propone sustituir la leche por zumo de naranja, lo que hace que la receta sea apta para personas con intolerancia a la lactosa. "Han visto que no le he puesto leche, la he sustituido por líquido zumo de naranja".

La preparación de la masa, en su opinión, requiere un paso importante que consiste en tamizar la harina. Según explica, no se trata solo de evitar impurezas, sino de mejorar la textura: "lo hacemos principalmente por afinar". Este detalle ayuda a evitar grumos y facilita la integración con el resto de los ingredientes.

Sobre los plátanos, aclara que deben estar muy maduros y que basta con machacarlos con un tenedor. "No triturar, como si dijéramos hacer un puré". También recomienda partir las nueces en trozos y no usarlas enteras, para una mejor distribución.

Respecto al horneado, insiste en no abrir el horno antes de tiempo: "la prueba irrefutable es la aguja o el palito de madera… pero no lo hagan esa prueba al comienzo". Recomienda esperar al menos 35 minutos antes de comprobar el punto de cocción.

Bizcocho de plátano de fray Ángel