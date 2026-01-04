Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos: "Para aprovechar las sobras de la carne hago este plato con tomates en 5 minutos"

0 votos

Seguro que después de tantos días navideños de comer y cenar por encima de tus posibilidades tienes la cocina llena de táperes a rebosar de alimentos.

Un poco de gambones por aquí, un poco de pavo por allá... ¿Qué haces ahora con todos esos platos que han sobrado y que van a perecer si no les das una salida útil?

Lourdes Álvarez, una madrileña madre de 11 hijos que reside en Valencia, tiene la respuesta.

La mujer se ha hecho famosa en redes por compartir sus trucos para aprovechar mejor las compras del mes y organizar comidas y cenas para una familia numerosa como la suya, todos muy enfocados en el ahorro, pero sin renunciar al sabor.

Entre sus diversos consejos, destacamos una receta que ella recomienda para aprovechar la carne; una propuesta casera y muy flexible para reutilizar las sobras del pollo empanado y convertirlas en un plato único, sabroso y económico, ideal para familias grandes.

Receta para aprovechar las sobras de carne

Según explica Lourdes, para darle una nueva vida al pollo empanado del día o la noche anterior (o sin empanar, u otro tipo de carne), sólo se necesitan tomatitos cherry, lechuga, salsa de yogur y "un chorrito de aceite de oliva". "Está que te mueres", asegura.

De esta forma tendremos una ensalada tipo César supersencilla, rápida y, sobre todo, bien aprovechada. La salsa de yogur puedes comprarla ya hecha o prepararla en casa siguiendo las instrucciones que proporcionamos en este artículo.

Ingredientes Pollo desmenuzado, lo que tengamos de sobra

Tomatitos cherry, ajusta al gusto en función de la cantidad de pollo sobrante

Lechuga, ajusta al gusto en función de la cantidad de pollo sobrante

Salsa de yogur, al gusto

Aceite de oliva, un chorrito Paso 1 Desmenuza el pollo o la carne que te haya sobrado y colócalos en un bol o recipiente hondo. Paso 2 Agrega los tomatitos cherry (cortados por la mitad o enteros), las hojas de lechuga lavada, la salsa de yogur y el aceite de oliva. Paso 3 Mezcla todo muy bien para que se integren los sabores y listo. (Opcionalmente, puedes añadir trozos de pan duro a modo de picatostes si también te ha sobrado pan de algún día).

Más ideas para aprovechar la carne

El propósito central es no tirar nada: la carne que sobra de asados, guisos, pavo o pollo se desmenuza y se convierte en base de un nuevo plato, normalmente acompañado de patata, arroz o masa (croquetas, empanadas, canelones, etc.).

Croquetas de carne y pollo. Se parte de restos de carne (pollo, jamón, otras carnes) que se pican muy fino y se integran en una bechamel espesa para luego formar croquetas. Es una opción que congela bien, perfecta para tener raciones listas para fritura rápida entre semana. Arroz al horno con carne sobrante. Restos de carne asada o guisada se trocean y se usan como base proteica de un arroz al horno, junto con caldo, garbanzos, patata y embutido si se tiene. Permite 'estirar' poca cantidad de carne porque el arroz aporta volumen y saciedad. Guisos y rellenos. La carne desmenuzada puede convertirse en relleno de pimientos, lasaña o canelones, mezclada con salsa de tomate y sofrito para ganar jugosidad. Otra opción es integrarla en un guiso con patata y verdura para lograr un plato de cuchara muy completo.

Trucos para aprovechar mejor la comida

Planificar es de lo más importante. Tal y como hace Lourdes, ayuda mucho pensar qué se hará al día siguiente con las sobras del día anterior (por ejemplo, pollo asado hoy, croquetas o arroz mañana).

Por otra parte, casi todo se puede adaptar a lo que ya tienes: cualquier carne guisada, asada o a la plancha se puede desmenuzar y reutilizar en croquetas, empanadas, arroces, lasañas o guisos, ajustando condimentos y tiempos de cocción.

Finalmente, es aconsejable cocinar siempre para varios días: preparar una bandeja grande al horno o una olla generosa de arroz o guiso permite congelar o guardar raciones y reducir el esfuerzo diario en la cocina.