Rafuel Antonín (69), cocinero: "El pollo al ajillo no lleva ajo picado, el truco está en echar 30 ml de salsa de soja"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 4

El chef e influencer gastronómico Rafuel Antonín acostumbra a utilizar sus redes sociales (@rafuel55) para dar a conocer algunas de sus mejores recetas, de forma que podemos encontrar propuestas de lo más interesantes.

El cocinero de 69 años ha compartido en una de sus publicaciones la receta para preparar unos deliciosos muslitos de pollo al ajillo, una preparación llena de sabor que invita a que sea seguida por todos aquellos que buscan un almuerzo o cena perfecto.

El truco de Rafuel Antonín

El pollo al ajillo es uno de los platos más populares de las cocinas españolas, y hay muchas personas que llevan a cabo algunos trucos para realzar su sabor. El chef, conocido como el "abuelo influencer", tiene el suyo propio para conseguir el mejor resultado final.

En su cuenta de Instagram ha compartido el proceso de elaboración de su propia versión, que está inspirada en una receta de los Hermanos Torres. De todo el listado de ingredientes, sorprende por su apuesta por uno en particular, y se trata de una salsa que no es habitual.

Se trata de la soja, una salsa muy popular en las gastronomías de los países asiáticos y que se suele utilizar para sustituir a la sal. Se puede utilizar para muchos platos, y también sirve para potenciar un rico plato de pollo al ajillo.

"El pollo al ajillo no lleva ajo picado, el truco está en echar 30 ml de salsa de soja", explica Rafuel Antonín, que ha encontrado en esta receta una manera perfecta de poder disfrutar de este plato tan típico con un extra de sabor.

Ingredientes del pollo al ajillo de Rafuel Antonín 12 muslitos de pollo

Jugo de 1 limón

Unas ramitas de romero

Unas ramitas de tomillo

20 dientes de ajo sin pelar

Aceite de oliva virgen extra (un buen chorro)

Salsa de soja (un chorrito)

Sal y pimienta al gusto Paso 1 Salpimentar los muslitos de pollo. Paso 2 Dorarlos en una sartén amplia con aceite de oliva a fuego medio-alto por todos los lados. Paso 3 Añadir los dientes de ajo sin pelar, el jugo de limón, el romero, el tomillo y un chorrito de salsa de soja. Paso 4 Tapar la sartén y cocinar 15 minutos a fuego medio-bajo, moviendo ocasionalmente. Paso 5 Servir caliente. (Opcional: acompañar con patatas paja crujientes como guarnición).

El pollo al ajillo es una de las recetas más sencillas y económicas de poder preparar un plato de carne. Se trata de una receta básica de la gastronomía española que, pese a que es sencilla de preparar, muchas personas siguen elaborándola con errores.

Uno de ellos tiene que ver con el orden en el que se añaden los ingredientes, pero también hay errores en lo que tiene que ver con el tamaño de los ajos y otras cuestiones que hacen que el resultado final se aleje de lo esperado.

Lo mejor para poder preparar las mejores recetas sin dificultades es seguir las recomendaciones de expertos como Rafuel Antonín para conocer paso a paso cómo elaborar un sabroso pollo al ajillo.

No obstante, hay otros muchos chefs que se pronuncian acerca de esta receta, y que hacen hincapié en la importancia del orden de los ingredientes. En este sentido, tras sazonar el pollo, llegará el momento de agregar un chorro de aceite de oliva en la sartén.

Luego habrá que sellar el pollo a fuego fuerte para lograr un dorado irresistible y, solo cuando esté bien marcado, será el momento de agregar el ajo, que debe laminarse en tiras grandes. Si se lamina demasiado fino, es muy posible que se desmenuce y se queme.

Es por ello por lo que, en el caso de utilizarlo, tendrá que agregarse después del pollo, de forma que se impida que se cocine más de la cuenta y se arruine la receta.

Los beneficios de comer pollo al ajillo

El pollo al ajillo es una receta que aporta numerosos beneficios para la salud gracias a los ingredientes principales que componen la receta, comenzando por un pollo que aporta proteínas de una alta calidad, con las que ayuda a mantener y reparar los tejidos musculares, favoreciendo su crecimiento y desarrollo.

También es rico en vitaminas y minerales, como hierro, zinc, fósforo y vitaminas del grupo B, entre otros, que son necesarias para el metabolismo energético, el funcionamiento del sistema nervioso o la salud ósea, entre otros. Además, el pollo es bajo en grasa, por lo que se trata de una opción saludable.

A los beneficios del pollo hay que sumar los del ajo, que posee propiedades antibióticas, antioxidantes y depurativas, contribuyendo a mejorar la salud cardiovascular al ser capaz de mejorar la circulación sanguínea y reducir el colesterol "malo" (LDL).

También ofrece un alivio respiratorio, actuando como expectorante, siendo beneficioso para afecciones respiratorias como el asma o la bronquitis. Asimismo, ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y fortalecer el sistema inmunitario.