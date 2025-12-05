María Lo (30), chef: "Para unas buenas patatas fritas crujientes elige las tipo Kennebec o Agria y usa 500 ml de aceite de oliva"

0 votos

Da igual la época del año: las patatas fritas siempre apetecen. No es de extrañar que sean uno de los alimentos más populares del mundo, consumidas solas como aperitivo, como acompañamiento de carnes y hamburguesas o integradas en platos más elaborados.

El 'boom' de la comida rápida catapultó a las patatas fritas al estrellato culinario y hoy forman parte de menús familiares, restaurantes de alta cocina y franquicias internacionales.

Sin embargo, aunque parezca un proceso sencillo, la técnica de freír patatas tiene sus secretos. El tipo de patata, el punto de maduración, la variedad de aceite y la temperatura son factores determinantes.

María Lo, ganadora de la 10ª competición de Masterchef, ha hecho pruebas para ver qué tipo de patata es mejor para freír, cuál queda más crujiente. Y el veredicto es claro: las patatas tipo Kennebec o patata Agria. A continuación, nos comparte todos sus trucos para esta receta.

Patatas fritas extracrujientes

La chef gaditana es una fanática de las patatas fritas crujientes (aunque respeta a quienes le gusten blandas), así que ha estado investigando cómo se pueden conseguir las patatas más "crunch" del mundo.

A ella, personalmente, le gusta cortarlas finas, aunque no tipo paja, pero sí "finitas" para que queden bien crujientes. Otra clave para ella es tener bastante aceite para que las patatas queden bien sumergidas a la hora de freír. "Si queréis hacer muchas, aconsejo hacerlas por tandas", sugiere.

Ingredientes Patatas Kennebec o Agria, 150 g por ración

Aceite de oliva suave para freír, 500-600 ml por una ración

Sal, al gusto Paso 1 Pela las patatas y córtalas como más te gusten de tamaño, preferiblemente finas (no tipo paja) para que queden bien crujientes. Paso 2 Pon las patatas en un escurridor y límpialas bien debajo de un grifo con abundante agua. Déjalas reposar para que se escurran bien o usa un papel absorbente para retirar el exceso de agua. Paso 3 Calienta el aceite a temperatura media-alta en una olla con fondo o en una sartén con fondo. Calienta el aceite hasta unos 170-180 ºC de temperatura. Paso 4 Una vez caliente, añade las patatas fritas cortadas. Deja que se frían a una temperatura media o media alta para que vayan cocinándose por dentro. (Cuidado con tener el aceite muy caliente, pues puede que se queden crudas por dentro y tostadas por fuera). Paso 5 No las muevas mucho al principio porque tienen a romperse, pero sí de vez en cuando para evitar que se peguen. Cuando estén listas (lo notarás porque la burbuja del aceite ya no será tan abundante), saca las patatas del aceite con una espumadera, escúrrelas bien y pásalas a un bol con papel absorbente. Paso 6 Sálalas justo al sacarlas para aprovechar el poquito de aceite que les queda en la superficie y muévelas para que se escurran bien dentro del bol.

Además de estas indicaciones, otro método para lograr unas patatas fritas muy crujientes es la 'doble fritura', aunque María Lo considera que si freímos bien con la patata correcta no es necesario.

Consiste en freírlas una primera vez a una temperatura más bajita (unos 150 grados), dejar que se ablanden y sacarlas a papel absorbente antes de que estén del todo hechas.

"En el momento de querer consumirlas, se sube la temperatura del aceite a unos 170-180 grados y se terminan de freír quedando la superficie más crujiente", señala.

#patatasfritas #frenchfries #marialo ♬ sonido original - María Lo @marialomchef10 ¿Qué patatas son las mejores para freír que queden bien Crunchhh? Os lo cuento en este vídeo (hice prueba con cuatro tipos de patatas, las más conocidas)! Además, tenéis toda la receta con paso a paso e ingredientes en mi perfil de Instagram. Ah!! y con los Tips para que os salgan unas patatas siempre MUY crujientes 😜 With Love & Passion Lo 🍟 #patatas

"Yo cuando hago patatas con un corte tipo gajo y le hago segunda fritura, me gusta 'estrujarlas' un poquito con alguna superficie plana tras la primera fritura y que se rompan un poco", explica María.

"Luego, al freírlas en la segunda fritura y a mayor temperatura, el aceite penetra en las 'grietecillas', dándoles un toque extra crujiente", agrega. Recomienda consumirlas muy "calentitas", recién hechas, crujientes y saladas.