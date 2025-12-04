Paula Monreal, cocinera: "El guiso más rico con legumbres de bote se hace con 400 g de garbanzos y 200 de gambones"
Un plato saludable perfecto para el frío que puedes tener listo en sólo 15 minutos.
- Total: 15 min
- Comensales: 2
Los guisos son uno de los platos casi obligatorios del invierno. Sin embargo, no siempre tenemos tiempo suficiente para dedicarles el esfuerzo que necesitan.
Por fortuna, existen versiones exprés que nos permiten comer caliente y sano sin pasar horas en la cocina. Es el caso de la receta de garbanzos y gambones de la creadora de contenido gastronómico Paula Morneal, conocida en redes como @paufeel.
Paula, especializada en recetas fáciles, saludables y sin gluten, explica cómo cocinar este plato en sólo 15 minutos utilizando para ello garbanzos de bote ya cocidos, lo que disminuye considerablemente el tiempo de elaboración.
Sólo necesitas cinco ingredientes muy básicos que puedes encontrar en cualquier supermercado: garbanzos, gambones, crema de verduras, cebolla y pimentón dulce, además de aceite y sal.
Guiso de garbanzos en 15 minutos
El guiso de garbanzos es un plato de cuchara ideal para el frío que suele partir de un sofrito de cebolla, ajo y otras verduras como zanahoria, pimiento, calabacín o tomate (en su versión más rápida basta con un caldo o crema de verduras como alternativa).
Paula recomienda que para este guiso la crema de verduras esté "un poco líquida": "En función de cómo te guste que quede te aconsejo que a tu crema le añadas un poco de agua para que no te quede tan espeso".
Se trata de un guiso muy versátil que en este caso incluye gambones, pero que se puede combinar también con otros productos, como sepia, pescado o pollo, en función de nuestras preferencias y de lo que tengamos por la nevera.
Ingredientes
- Garbanzos cocidos, 400 g
- Gambones (o sepia, pescado, pollo...), 200 g
- Crema de verduras, 1 litro
- Cebolla, 1/2
- Pimentón dulce, 1 cucharada pequeña
- Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas
- Sal, al gusto
Paso 1
Corta la cebolla en trocitos y saltéala en una sartén con aceite caliente hasta que esté dorada.
Paso 2
Agrega el pimentón, remueve, e incorpora el caldo de verduras. Echa también los garbanzos y deja hervir durante 8 minutos.
Paso 3
Tras ese tiempo, pon los gambones y deja hervir 2 minutos más. Emplata y listo.
Los garbanzos aportan proteína vegetal, fibra abundante y carbohidratos de absorción lenta, lo que ayuda a saciar, cuidar el intestino y mantener estable el azúcar en sangre.
Además, son fuente de minerales como hierro, magnesio y potasio y contienen muy poca grasa saturada, por lo que los guisos de garbanzos, si no abusan de embutidos grasos, son platos muy completos y saludables.
Ideas fáciles de guisos con garbanzos
1. Garbanzos con verduras. Sofríe cebolla, ajo y pimiento rojo o verde en aceite de oliva. Añade zanahoria y calabacín en dados, rehoga unos minutos y echa pimentón y tomate triturado o frito. Incorpora los garbanzos ya
2. Garbanzos con chorizo. Dora unas rodajas de chorizo en una cazuela y retira el exceso de grasa si hace falta. En ese mismo aceite, sofríe cebolla, ajo y un poco de tomate. Añade pimentón, los garbanzos cocidos, laurel y caldo; cocina 15 minutos para que el chorizo perfume el guiso.
3. Garbanzos con bacalao. Haz un sofrito básico (ajo, cebolla, pimiento, tomate, pimentón). Añade garbanzos cocidos y caldo de pescado; cuando rompa a hervir, incorpora dados de bacalao desalado o pescado blanco. Cuece 5-8 minutos, lo justo para que el pescado se haga, y termina con perejil fresco.