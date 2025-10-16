José Andrés (56), chef español, y su receta más fácil con un bote de lentejas: "Lista en 15 minutos e ideal para la cena"

0 votos

El nombre de José Andrés está ligado a la cocina española en todo el mundo. El chef asturiano, que emigró a Estados Unidos a principios de los años 90, se ha convertido en una de las personalidades gastronómicas más reconocidas, tanto por su talento en los fogones como por su labor solidaria.

Su fundación World Central Kitchen reparte miles de comidas diarias en zonas en crisis, y su trabajo humanitario le ha valido premios internacionales. Pero, más allá de la alta cocina o de los grandes proyectos, José Andrés siempre vuelve a lo sencillo.

Lo hace con recetas que cualquiera puede preparar en casa, con ingredientes baratos, saludables y fáciles de encontrar en cualquier supermercado. Entre ellas destaca un guiso de lentejas que el propio chef ha compartido con sus seguidores.

Hoy, esta propuesta se puede adaptar fácilmente para quienes buscan una cena rápida con un simple bote de legumbres cocidas, sin necesidad de pasar horas en la cocina.

Una receta de tradición familiar

El cocinero recuerda cómo en su infancia las lentejas eran habituales en su mesa. Su madre preparaba el guiso los viernes, y las sobras acompañaban durante todo el fin de semana. Esa costumbre le marcó y, con el tiempo, decidió trasladarla a sus seguidores en Estados Unidos, donde las lentejas son menos comunes.

Durante la pandemia, cuando lanzó la iniciativa Recipes for the People, José Andrés compartió esta receta como ejemplo de cocina casera accesible. Su idea era clara: demostrar que no hacen falta ingredientes sofisticados ni largas horas de preparación para tener un plato nutritivo y reconfortante.

El éxito de esta receta también se explica por el valor nutricional de las lentejas. Estas legumbres aportan proteínas vegetales, fibra, vitaminas del grupo B y minerales como el hierro, el magnesio o el zinc. Su bajo contenido en grasa las convierte en un alimento ideal para mantener una dieta equilibrada, además de ser una opción económica.

En palabras del propio José Andrés: "Las lentejas son comida humilde y sencilla, pero esconden un poder enorme: alimentan bien, cuestan poco y unen a las familias alrededor de la mesa".

Cómo simplificar la receta

Aunque la receta original del chef parte de lentejas secas, que requieren unos 40-50 minutos de cocción, es posible acortar ese tiempo recurriendo a un bote ya cocido. Esta variante permite tener el plato listo en apenas 15 minutos, manteniendo el sabor y gran parte del aporte nutricional.

El truco está en usar las verduras como base del guiso. José Andrés siempre insiste en que lo fundamental no es añadir chorizo, panceta o jamón, como ocurre en muchas casas españolas, sino aprovechar el sabor de ingredientes como la cebolla, la zanahoria, el puerro, el apio, el tomate y el ajo.

El paso que da carácter al plato es el sofrito de cebolla. Cocinada lentamente en abundante aceite de oliva y rematada con pimentón ahumado, aporta un sabor profundo que se mezcla con las legumbres. En la receta rápida con lentejas de bote, este sofrito es aún más importante, porque sustituye a parte del tiempo de cocción que normalmente intensifica el sabor del guiso.

El resultado es un plato que, en apenas un cuarto de hora, puede llenar la mesa de aroma, calor y sabor casero.

José Andrés también subraya la versatilidad de las lentejas. No solo se pueden preparar con diferentes verduras según lo que haya en la nevera, sino que permiten añadir especias o condimentos que cambian por completo el resultado. Si no hay pimentón, se puede usar comino o curry. Si se busca un toque más fresco, un chorrito de vinagre de Jerez al final da un contraste delicioso.

Además, es un plato que se conserva muy bien. Puede hacerse en cantidad y guardar las sobras en la nevera para otra comida, o incluso congelarse en porciones individuales. Es, en definitiva, una receta práctica para cualquier hogar.

Más allá de los ingredientes, José Andrés siempre habla de las emociones que rodean a la cocina. Para él, unas simples lentejas son la forma de mantener viva la tradición familiar y de transmitir valores de comunidad. En su newsletter Longer Tables, lo explicaba así: "Cocinar no es solo alimentar, es compartir, es dar un poco de uno mismo a quienes tenemos cerca".

En un momento en el que muchas familias buscan opciones rápidas y saludables para la cena, esta propuesta demuestra que se puede conciliar lo práctico con lo nutritivo y lo emocional.