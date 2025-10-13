Tim Anderson, chef, y su receta de brócoli al microondas en 5 minutos: "El truco es este aceite muy fácil de hacer"

0 votos

Comensales: 2-4

Tim Anderson es un chef y escritor especializado en cocina japonesa y estadounidense que ganó en 2011 la edición británica de Master Chef. Desde su victoria en el programa ha escrito siete libros sobre cocina japonesa, entre los que sobresalen Ramen Forever, Your Home Izakaya y JapanEasy.

Además de estas obras sobre gastronomía nipona, este junio ha lanzado Cocina con microondas. Deliciosas recetas para ahorrar tiempo, esfuerzo y energía (Libros Cúpula, 2025). En este texto, el cocinero transforma la manera de entender este pequeño electrodoméstico, ofreciendo consejos de cocción y 60 deliciosas recetas pensadas para él.

Entre todas ellas encontramos una receta muy fácil de brócoli que Anderson califica de "adictiva", pensada para 2-4 personas. Tal y como cuenta, su intención no era que este plato resultase tan delicioso, pero cuando lo cocinó por primera vez no pudo evitar seguir comiéndolo mientras preparaba otras cosas.

"Para cuando me quise dar cuenta, ¡me había acabado el plato!", asegura. Para cocinarlo sólo necesitamos dos ingredientes principales (brócoli y anchoas) e ingredientes complementarios para aderezar estos productos.

Brócoli y anchoas, un dúo de éxito

Muchos no estarán acostumbrados a combinar brócoli y anchoas, pero lo cierto es que es una fusión deliciosa. Por una parte, las anchoas aportan umami y salinidad, lo que realza el sabor de vegetales más neutros como el brócoli.

Por otra parte, el brócoli, al ser ligeramente amargo y fibroso, se complementa bien con ingredientes grasos y salados (como las anchoas o el queso parmesano).

La mezcla tiene su origen en la cocina tradicional del sur de Italia, especialmente en Campania, Calabria y Puglia.

Allí se prepara el famoso plato orecchiette con cime di rapa, donde las cime di rapa (una verdura de la familia del brócoli, más amarga y verde) se saltean con ajo, guindilla y filetes de anchoa.

Receta de brócoli con anchoas paso a paso

Ingredientes Brócoli cortado en ramitos, 350 g

Anchoas, 4 filetes

Pimienta negra, al gusto

Agua, una cucharadita

Aceite de oliva, una cucharadita

Zumo de 1/2 limón

Almendras laminadas tostadas, un puñado Paso 1 En un bol, mezcla el aceite de oliva con las anchoas y cuécelos 30 segundos en el microondas sin cubrir. Paso 2 Ahora sácalo del microondas y desmenuza las anchoas con un tenedor. Mezcla el brócoli con el aceite y añade pimienta y agua. Paso 3 Cubre el bol y cocínalo en el microondas unos 4-5minutos hasta que el brócoli esté bien hecho, pero al dente. Paso 4 Para terminar, rocía con el zumo de limón, remueve y decora con las almendras.

Consejos finales

Puedes agregar un poco de ajo fresco o en polvo para lograr un sabor aún más potente. Y si te gusta el picante, añade una pizca de guindilla al saltear el ajo.

Para una versión vegetariana, simplemente sustituye las anchoas por aceitunas negras.

Otras ideas con brócoli y anchoas

Pasta con brócoli y anchoas. Saltear anchoas y ajo en aceite de oliva, añadir brócoli cocido y mezclar con pasta.

Saltear anchoas y ajo en aceite de oliva, añadir brócoli cocido y mezclar con pasta. Brócoli salteado con anchoas y tomate concentrado . Brócoli, salteado en aceite de oliva con anchoas deshechas, una cucharada de tomate concentrado y ralladura de limón.

. Brócoli, salteado en aceite de oliva con anchoas deshechas, una cucharada de tomate concentrado y ralladura de limón. Pizza o focaccia con brócoli, anchoas y un toque de chile.

Ensalada de brócoli con anchoas. Brócoli, cebolla, anchoas en aceite y ajo, todo aliñado con aceite de oliva virgen, ideal como entrante o acompañamiento.

Beneficios nutricionales

El brócoli y las anchoas juntos forman una dupla nutricional equilibrada. El brócoli aporta fibra, antioxidantes y vitaminas, mientras que las anchoas suman proteínas y grasas saludables.

Esta combinación ayuda a mantener la energía estable durante el día y a favorecer la recuperación muscular después del ejercicio.

Además, su sabor salado y vegetal permite reducir el uso de sal, un punto extra para quienes buscan cuidar la presión arterial.