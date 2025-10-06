Ferran Adrià (63), chef, y su receta de pasta más fácil: en 10 minutos, con 4 ingredientes e ideal "si tienes la nevera vacía"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 2

Seguro que alguna vez se te ha echado el tiempo encima y no has sabido qué cocinar, ni has tenido ganas de hacerlo. Para más inri, tienes la nevera y la despensa prácticamente vacías. ¿Cómo salir airoso de esta encrucijada culinaria?

Ferran Adrià tiene la solución. En su libro La cocina en 10 minutos de Ferran Adrià (2007), el chef Michelin reúne un conjunto de recetas fáciles y rápidas de preparar, aunque a veces con algún ingrediente poco habitual que le da un toque diferente y más gourmet.

En la sección 'Con la nevera vacía', Adrià sugiere un plato de pasta con vainilla muy sencillo que puede elaborarse simplemente con cuatro ingredientes bastante básicos. Es perfecto si estás cansado de la pasta con tomate o nata o si no tienes ningún bote de salsa a mano.

Receta de pasta con vainilla de Ferran Adrià

Ingredientes Espaguetis, 200 gr

Queso parmesano, 100 gr

Vaina de vainilla, 2

Aceite de oliva virgen, dos cucharadas Paso 1 Calienta agua en una olla y pon a cocer los espaguetis el tiempo que se indique en el paquete. Paso 2 Mientras se cuecen los espaguetis, ralla 50 gramos de queso parmesano o similar (también puedes usar uno ya rallado). Paso 3 Funde el queso en una cacerola con un poco de agua caliente de la pasta. Paso 4 Extrae las semillas de las vainas de vainilla haciendo un corte longitudinal y raspando con un cuchillo. Mézclalas con el queso fundido y agrega dos cucharadas de aceite. Remueve. Paso 5 Cuando los espaguetis estén listos, escúrrelos y mézclalos bien con la salsa de queso y vainilla. Paso 6 Finalmente, sirve la pasta con unos 25 gramos de queso rallado por encima de cada plato (50 gramos en total).

En lugar de espaguetis podemos usar también tagliatelle al nido, idealmente en una olla más ancha que alta y con tapa, para que así se cocine antes. Echaremos la sal cuando ya esté hirviendo.

¡Ojo!: Si empleamos vainilla de supermercado, las cantidades indicadas por Adrià será suficientes para dos personas, pero si utilizamos vainas de vainilla de mejor calidad, que normalmente son más grandes y aromáticas, es mejor usar sólo la mitad.

¿Pasta por el día o por la noche?

A menudo la gente se pregunta si comer pasta por la noche engorda. La realidad es que no existe evidencia científica que demuestre que la pasta engorde más si se come por la noche que durante el día.

El aumento de peso depende principalmente de la cantidad total de calorías consumidas a lo largo del día, no del momento en que se ingieran los alimentos. La pasta aporta las mismas calorías y nutrientes independientemente de la hora en que se consuma.

No obstante, como la pasta es una importante fuente de energía, suele recomendarse en el almuerzo si se va a realizar actividad física posteriormente. Consumir pasta en la noche puede ser adecuado si se ha tenido un gasto energético elevado o si tienes actividad física a la mañana siguiente.

Si se busca controlar el peso, es crucial moderar la cantidad y elegir acompañamientos saludables, sin importar la hora de consumo. Lo relevante es no exceder las porciones ni combinar la pasta con salsas y acompañamientos calóricos.