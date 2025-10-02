Karlos Arguiñano (77), chef, tajante con los huevos rellenos: "Para hacerlos bien no se pueden preparar con atún"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 4

Karlos Arguiñano sigue sorprendiendo a los espectadores de su programa Cocina Abierta. A sus 77 años, el cocinero vasco conserva la misma naturalidad con la que lleva décadas entrando en los hogares españoles. Entre chistes, consejos prácticos y recetas familiares, Arguiñano defiende que la cocina debe ser sencilla, económica y, sobre todo, deliciosa.

En esta ocasión, el chef ha querido detenerse en uno de esos clásicos que siempre triunfan: los huevos rellenos. Se trata de un plato humilde, fácil de preparar y perfecto para tener listo con antelación cuando llegan invitados. Sin embargo, Arguiñano lo deja claro: hay errores que conviene evitar si se quiere que este aperitivo se convierta en un éxito.

En su estilo directo, el cocinero insiste en que no todo vale. "Para hacerlos bien no se pueden preparar con atún", sentencia. La frase sorprende porque la mayoría de versiones populares se basan precisamente en esa conserva. Pero Arguiñano explica que, si se quiere conseguir un bocado equilibrado y sabroso, conviene apostar por un ingrediente de mayor calidad que marque la diferencia.

El secreto está en sustituir lo básico por un producto que aporte suavidad y un sabor más delicado. Así, el relleno gana cremosidad y se convierte en un aperitivo capaz de pasar de la mesa familiar a un cóctel elegante. Como remate, el chef recomienda elegir aceitunas sin hueso, que aportan acidez y frescura sin incomodar en la mordida.

Una receta versátil y apta para todos

Arguiñano defiende que los huevos rellenos son una de las elaboraciones más versátiles de la cocina española. "Valen para verano y para invierno, para un aperitivo rápido o para una cena fría", explica en el programa. Se trata de un plato barato, ya que los ingredientes principales están al alcance de cualquier bolsillo, y que puede personalizarse con variaciones de pescado, verduras o incluso encurtidos.

Además, admite que es una receta perfecta para quienes no tienen demasiada experiencia en la cocina. Basta con cocer bien los huevos y preparar una mezcla equilibrada para el relleno. Lo importante, dice, es respetar los tiempos de cocción y emulsionar bien la salsa que los acompaña.

El truco de la lactonesa

En lugar de recurrir siempre a la clásica mayonesa, Arguiñano propone preparar una lactonesa. Esta salsa, elaborada con leche en lugar de huevo, resulta más ligera y es más segura en épocas de calor, ya que evita riesgos de salmonelosis. El resultado es una crema suave y fresca que combina a la perfección con el relleno.

El cocinero insiste en un detalle técnico: la batidora debe colocarse en el fondo del vaso y mantenerse quieta al inicio para que emulsione correctamente. Una vez que la mezcla espese, se pueden hacer movimientos suaves hacia arriba y hacia abajo hasta lograr la textura deseada.

Una tradición que no pasa de moda

Aunque en su programa se ve rodeado de cámaras y focos, Arguiñano recuerda que los huevos rellenos han estado presentes en miles de mesas familiares. Se trata de un aperitivo clásico de la cocina española de los años setenta y ochenta, que hoy sigue teniendo vigencia. Con su propuesta, el chef vasco lo reinterpreta sin perder la esencia de siempre.

Este tipo de recetas, explica, son las que demuestran que la cocina no necesita ser complicada para emocionar. Unos pocos ingredientes, tiempo justo y una pizca de cariño bastan para que un plato sencillo se convierta en inolvidable.