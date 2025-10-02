Karlos Arguiñano (77), chef, tajante con los huevos rellenos: "Para hacerlos bien no se pueden preparar con atún"
Huevos rellenos fáciles y baratos, pero con un error común: Karlos Arguiñano revela el fallo que arruina este clásico aperitivo.
- Total: 30 min
- Comensales: 4
Karlos Arguiñano sigue sorprendiendo a los espectadores de su programa Cocina Abierta. A sus 77 años, el cocinero vasco conserva la misma naturalidad con la que lleva décadas entrando en los hogares españoles. Entre chistes, consejos prácticos y recetas familiares, Arguiñano defiende que la cocina debe ser sencilla, económica y, sobre todo, deliciosa.
En esta ocasión, el chef ha querido detenerse en uno de esos clásicos que siempre triunfan: los huevos rellenos. Se trata de un plato humilde, fácil de preparar y perfecto para tener listo con antelación cuando llegan invitados. Sin embargo, Arguiñano lo deja claro: hay errores que conviene evitar si se quiere que este aperitivo se convierta en un éxito.
En su estilo directo, el cocinero insiste en que no todo vale. "Para hacerlos bien no se pueden preparar con atún", sentencia. La frase sorprende porque la mayoría de versiones populares se basan precisamente en esa conserva. Pero Arguiñano explica que, si se quiere conseguir un bocado equilibrado y sabroso, conviene apostar por un ingrediente de mayor calidad que marque la diferencia.
El secreto está en sustituir lo básico por un producto que aporte suavidad y un sabor más delicado. Así, el relleno gana cremosidad y se convierte en un aperitivo capaz de pasar de la mesa familiar a un cóctel elegante. Como remate, el chef recomienda elegir aceitunas sin hueso, que aportan acidez y frescura sin incomodar en la mordida.
Una receta versátil y apta para todos
Arguiñano defiende que los huevos rellenos son una de las elaboraciones más versátiles de la cocina española. "Valen para verano y para invierno, para un aperitivo rápido o para una cena fría", explica en el programa. Se trata de un plato barato, ya que los ingredientes principales están al alcance de cualquier bolsillo, y que puede personalizarse con variaciones de pescado, verduras o incluso encurtidos.
Además, admite que es una receta perfecta para quienes no tienen demasiada experiencia en la cocina. Basta con cocer bien los huevos y preparar una mezcla equilibrada para el relleno. Lo importante, dice, es respetar los tiempos de cocción y emulsionar bien la salsa que los acompaña.
El truco de la lactonesa
En lugar de recurrir siempre a la clásica mayonesa, Arguiñano propone preparar una lactonesa. Esta salsa, elaborada con leche en lugar de huevo, resulta más ligera y es más segura en épocas de calor, ya que evita riesgos de salmonelosis. El resultado es una crema suave y fresca que combina a la perfección con el relleno.
El cocinero insiste en un detalle técnico: la batidora debe colocarse en el fondo del vaso y mantenerse quieta al inicio para que emulsione correctamente. Una vez que la mezcla espese, se pueden hacer movimientos suaves hacia arriba y hacia abajo hasta lograr la textura deseada.
Una tradición que no pasa de moda
Aunque en su programa se ve rodeado de cámaras y focos, Arguiñano recuerda que los huevos rellenos han estado presentes en miles de mesas familiares. Se trata de un aperitivo clásico de la cocina española de los años setenta y ochenta, que hoy sigue teniendo vigencia. Con su propuesta, el chef vasco lo reinterpreta sin perder la esencia de siempre.
Este tipo de recetas, explica, son las que demuestran que la cocina no necesita ser complicada para emocionar. Unos pocos ingredientes, tiempo justo y una pizca de cariño bastan para que un plato sencillo se convierta en inolvidable.
Ingredientes de los huevos rellenos de Karlos Arguiñano
- 6 huevos
- 125 g de ventresca de bonito en conserva
- 1 cebolleta
- 6 aceitunas verdes sin hueso
- 100 ml de leche
- 250 ml de aceite de oliva suave
- Zumo de 1/2 limón
- Sal
- Perejil fresco
Paso 1
Cuece los huevos. Ponlos en agua hirviendo durante 10 minutos, removiéndolos suavemente para que la yema quede centrada. Enfría en agua fría, pela y corta por la mitad. Retira las yemas y resérvalas.
Paso 2
Haz el relleno. Pica la cebolleta y rehógala en una sartén con un poco de aceite hasta que esté tierna. Tritura las yemas con la ventresca y la cebolleta hasta obtener una mezcla homogénea.
Paso 3
Prepara la lactonesa. En un vaso batidor añade la leche, una pizca de sal, el zumo de medio limón y un cuarto del aceite. Bate sin mover la batidora hasta que emulsione. Añade poco a poco el resto del aceite y continúa batiendo hasta espesar.
Paso 4
Monta los huevos. Rellena las claras con la mezcla de bonito, cubre con la lactonesa y coloca media aceituna sin hueso encima de cada uno.
Paso 5
Sirve y decora. Dispón tres medios huevos en cada plato y añade un poco de perejil fresco picado para dar color y aroma.