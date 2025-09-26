Álex Marugán (33), chef Michelin, lo confirma: "Para triunfar con las lentejas, usa este ingrediente"

El chef Álex Marugán en un montaje de El Español iStock / Gemini

Total: 1 h

Comensales: 2

Si eres de los que piensan que las lentejas son un plato aburrido que no serviría para una comida de fiesta, vas a dejar de pensarlo después de leer la receta de hoy. Tan sencilla como las lentejas de siempre, pero tan espectacular como el plato de un chef que está al frente de dos restaurantes recomendados por la guía Michelín.

A Álex Marugán le gusta poner en valor los platos de siempre y los productos de la temporada, de la tierra. No en vano, el nombre de sus restaurantes, Tres por Cuatro y Pacto Raíz, es toda una declaración de intenciones que revela lo que uno se puede encontrar.

Y esta receta de lentejas con pato no es más que una muestra de este saber hacer con el que no ha parado de cosechar éxitos de crítica y público.

Lentejas de fiesta

En uno de los vídeos subidos a su perfil de Instagram (@marugansoria), este joven cocinero le da una vuelta de tuerca a las lentejas de la abuela, se deja a un lado el chorizo, las morcillas y el tocino y, en su lugar, elige un magret de pato y un trozo del hígado de éste.

¿El resultado? Unas lentejas con foie de quitarse el sombrero, un plato que sorprende sin necesidad de estridencias, que nos lo podríamos encontrar en la carta de un buen restaurante, pero que, con su receta, nos lo podemos hacer en casa siguiendo solo unos sencillos pasos.

Porque como dice el propio Álex Marugán, estas lentejas son "un poquito diferentes". Es un platazo para triunfar siempre. Algo diferente, algo con lo que conquistar a la gente, que no se lo espere, porque no es una forma normal de hacer el pato con unas lentejas".