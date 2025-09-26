Álex Marugán (33), chef Michelin, lo confirma: "Para triunfar con las lentejas, usa este ingrediente"
El joven cocinero madrileño, alma mater de Tres por Cuatro y Pacto Raíz, nos enseña cuál es el toque secreto para hacer unas lentejas que mejoran las de cualquier abuela.
- Total: 1 h
- Comensales: 2
Si eres de los que piensan que las lentejas son un plato aburrido que no serviría para una comida de fiesta, vas a dejar de pensarlo después de leer la receta de hoy. Tan sencilla como las lentejas de siempre, pero tan espectacular como el plato de un chef que está al frente de dos restaurantes recomendados por la guía Michelín.
A Álex Marugán le gusta poner en valor los platos de siempre y los productos de la temporada, de la tierra. No en vano, el nombre de sus restaurantes, Tres por Cuatro y Pacto Raíz, es toda una declaración de intenciones que revela lo que uno se puede encontrar.
Y esta receta de lentejas con pato no es más que una muestra de este saber hacer con el que no ha parado de cosechar éxitos de crítica y público.
Lentejas de fiesta
En uno de los vídeos subidos a su perfil de Instagram (@marugansoria), este joven cocinero le da una vuelta de tuerca a las lentejas de la abuela, se deja a un lado el chorizo, las morcillas y el tocino y, en su lugar, elige un magret de pato y un trozo del hígado de éste.
¿El resultado? Unas lentejas con foie de quitarse el sombrero, un plato que sorprende sin necesidad de estridencias, que nos lo podríamos encontrar en la carta de un buen restaurante, pero que, con su receta, nos lo podemos hacer en casa siguiendo solo unos sencillos pasos.
Porque como dice el propio Álex Marugán, estas lentejas son "un poquito diferentes". Es un platazo para triunfar siempre. Algo diferente, algo con lo que conquistar a la gente, que no se lo espere, porque no es una forma normal de hacer el pato con unas lentejas".
Ingredientes
- Lentejas pardinas, 200 g
- Magret de pato, 1 ud
- Foie fresco, 100 g
- Apio, 1 tallo
- Cebolla pequeña, 1 ud
- Puerro, 1/2 ud
- Zanahoria, 1 ud
- Vinagre de vino, 30 ml
- Aceite de oliva virgen extra, 40 ml
- Sal, cantidad necesaria
- Pimienta negra recién molida, cantidad necesaria
Paso 1
Ponemos las lentejas pardinas en una cazuela amplia, las cubrimos con agua fría y las llevamos a ebullición. Las dejaremos cocer a fuego lento con una pizca de sal, vigilando que no se queden sin líquido hasta que estén tiernas.
Paso 2
Con un cuchillo afilado hacemos cortes superficiales en forma de rombo en la parte grasa del magret, sin llegar a la carne.
Paso 3
Colocamos la pieza en una sartén bien caliente, por el lado de la grasa, para que se dore lentamente y suelte parte de ésta. Cuando esté bien crujiente, retiramos el magret y reservamos.
Paso 4
En la misma sartén, aprovechando la grasa del pato, añadimos el aceite de oliva y agregamos el apio, la cebolla, el puerro y la zanahoria troceados de forma irregular. Cocinamos a fuego medio-bajo durante 10-15 minutos hasta que estén blandos.
Paso 5
Añadimos el vinagre a las verduras de la sartén y dejamos reducir durante unos 10 minutos más a fuego suave. Trituramos todo con una batidora o un robot de cocina hasta conseguir una salsa muy fina y homogénea.
Paso 6
Cuando las lentejas estén cocidas y casi sin caldo, colamos el escabeche sobre ellas, removemos bien y salpimentamos al gusto. Buscamos unas lentejas con una textura melosa, no una sopa de lentejas.
Paso 7
En una sartén antiadherente muy caliente, marcamos los escalopes de foie durante pocos segundos por cada lado, para dorar la superficie, pero con cuidado de que no se deshagan.
Paso 8
En otra sartén damos un golpe final de calor al magret por la parte de la carne, lo dejamos reposar unos minutos y lo cortamos en láminas finas.
Paso 9
Servimos un fondo de lentejas melosas en cada plato, colocamos encima unas láminas de magret y coronamos con un trozo de foie recién marcado. Terminamos con un toque de pimienta negra.